Золото сарматов и артефакты майя: 7 впечатляющих археологических находок последних лет

1. Сарматское золото (Астраханская область, РФ)

Уникальная находка на отечественных просторах. /Фото: volgograd.kp.ru

Некоторые украшения не имеют аналогов. /Фото: rg.ru

2. Руины храма (Персидский залив, Кувейт)

В Кувейте нашли храм, которому больше 7 тысяч лет. /Фото: ehonews.kz





Все дело в том, что исследователи определили возраст храма - ему более семи тысяч лет. А это делает его старейшим из найденных сакральных сооружений региона - предыдущий «рекордсмен» младше примерно на 2,5 тысячи лет. Кроме того



Все дело в том, что исследователи определили возраст храма - ему более семи тысяч лет. А это делает его старейшим из найденных сакральных сооружений региона - предыдущий «рекордсмен» младше примерно на 2,5 тысячи лет. Кроме того , недалеко от храма археологи нашли аналог деревенской площади.

Древнейший храм региона оказался старше шумеров. /Фото: ehonews.kz

3. Артефакты племени майя (полуостров Юкатан, Мексика)

Цивилизация майя продолжает удивлять. /Фото: unian.net

Найденные в пещере предметы пролежали там не меньше 1000 лет. /Фото: korrespondent.net

4. Неразграбленная гробница (около Каира, Египет)

Находка, которую называют открытие десятилетия в Египте. /Фото: klevo.net

Десятки уникальных скульптур в одной гробнице. /Фото: klevo.net

Даже цвета иероглифов не утратили яркость своих цветов. /Фото: klevo.net

5. Корабль викингов (Норвегия)

В Норвегии корабль викингов - не редкость, но находить их все же нелегко. /Фото: online47.ru

Уникальное погребение эпохи викингов. /Фото: livescience.com

Ладьи викингов, найденные больше столетия назад в экспозиции музея в Осло. /Фото: tumblr.com

6. Древнейшие изображения собак (Саудовская Аравия)

Самые древние изображения собак. /Фото: m.polit.ru

Собачки изображены достаточно точно. /Фото: m.infox.ru

7. Затонувший византийский флот (акватория Чёрного моря, Болгария)

Больше полусотни кораблей найдено археологами в Черном море. /Фото: privetsochi.ru

Беспилотный подводный аппарат, который задействовали для изучения кораблей. /Фото: privetsochi.ru

Артефакты на кораблях также отлично сохранились. /Фото: privetsochi.ru