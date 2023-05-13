Золото сарматов и артефакты майя: 7 впечатляющих археологических находок последних лет

Несмотря на развитие науки и техники, которая ведет человечество в будущее, о прошлом мы также не забываем. По всей планете ежедневно работают сотни археологических экспедиций, которые регулярно совершают находки самого разного характера: одни позволяют пролить свет на факты и события, что еще вчера были тайной для историков, другие же – наоборот – только ставят в тупик, ставя перед исследователями все новые вопросы. Вашему вниманию «семёрка» наиболее значимых археологических находок последних лет.
1. Сарматское золото (Астраханская область, РФ)
Уникальная находка на отечественных просторах. /Фото: volgograd.kp.ru
В мае прошлого года археологи занимались раскопками обнаруженного в Астраханской области древнего кургана. Началом экспедиции послужил случай: в Астраханский государственный музей весной обратился Весной фермер из села Никольское Рустам Мудаев: накануне, распахивая землю недалеко от своего дома, мужчина нашел бронзовый котелок. После этого на той территории были развернуты раскопки, во время которых выяснилось, что археологи наткнулись на древние захоронения эпохи сарматов, чей возраст – более двух тысяч лет.
Некоторые украшения не имеют аналогов. /Фото: rg.ru
Исследователи полагают, что курган, хоть и дошел до наших дней в разграбленном виде, но явно принадлежал знатной особе – предположительно, сарматскому вождю. В нем были найдены коллекция кинжалов, остатки конской сбруи, элементы домашней утвари, а также погребальный инвентарь и костяки представителей ираноязычных племен кочевников, которые населяли современную территорию южной России в IV веке до нашей эры. Однако наибольшую ценность представляют золотые украшения, ведь некоторые из них не имеют аналогов среди ранее найденных.
2. Руины храма (Персидский залив, Кувейт)
В Кувейте нашли храм, которому больше 7 тысяч лет. /Фото: ehonews.kz
В ноябре 2018 года польско-кувейтская археологическая
экспедиция проводила раскопки в Персидском заливе, на территории Кувейта, во время которых ими были найдены руины древнего храма. Сооружение находилось на севере Кувейта в пустыне Аль-Суджида. Эта находка в некотором роде можно назвать революционной для местной истории.
Все дело в том, что исследователи определили возраст храма - ему более семи тысяч лет. А это делает его старейшим из найденных сакральных сооружений региона - предыдущий «рекордсмен» младше примерно на 2,5 тысячи лет. Кроме того, недалеко от храма археологи нашли аналог деревенской площади.
Древнейший храм региона оказался старше шумеров. /Фото: ehonews.kz
Руководитель экспедиции - Петр Билински, профессор Варшавского университета - дает следующее описание найденных руин: сооружение прямоугольной формы с нишей в одной из стен, в которой сохранились остатки печи с золой. Ранее храм по кругу был окружен стеной - характерная черта сакральных сооружений.
Также Билински сделал предположение относительно принадлежности здания - вероятно, оно было построено традиционно для цивилизации убайд (также - убейд) — малоизученных предшественников шумеров. Они осели в Месопотамии и оказывали влияние на граничащие с ними регионы. Исчезла цивилизация под натиском усиливавшихся шумеров - убайды ассимилировались с хурритами.
3. Артефакты племени майя (полуостров Юкатан, Мексика)
Цивилизация майя продолжает удивлять. /Фото: unian.net
Археологами Института антропологии и истории в Мексике (INAH) были обнаружены артефакты легендарной цивилизации майя. Находка была совершена в одной из пещер Балмаку на полуострове Юкатан. Отдельного внимания заслуживает история исследования этого места: пещеру нашли в далеком 1966 году, однако тогда археологи не стали разворачивать экспедицию, а попросту запечатали вход. И лишь недавно ее открыли заново - в рамках раскопок жертвенного колодца индейцев майя.
Найденные в пещере предметы пролежали там не меньше 1000 лет. /Фото: korrespondent.net
Всего в пещере было найдено примерно полторы сотни артефактов ритуального значения. В большинстве своем находки представлены керамическими сосудами с изображением богов, например, курильницы, выполненные в форме бога воды Тлалока. Историки датируют артефакты 700-1000 годами нашей эры, а значит, они могут значительно помочь в изучении истории создания и падения древнего города Чичен-Ицу, или «Города колдунов воды».
4. Неразграбленная гробница (около Каира, Египет)
Находка, которую называют открытие десятилетия в Египте. /Фото: klevo.net
Казалось бы, что в Египте раскопали уже все, что можно, однако, как выяснилось, древнейшие пески продолжают хранить свои секреты, которые еще только предстоит раскрыть. Осенью 2018 годы египетскими археологами была обнаружена уникальная усыпальница возрастом около четырёх с половиной тысяч лет. Находка была совершена в селении Саккара, что недалеко от Каира - там находится комплекс древних пирамид.
Десятки уникальных скульптур в одной гробнице. /Фото: klevo.net
Исследователи во главе с министром древностей Халед аль-Анани сразу же назвали открытие «единственным в своем роде»: во-первых, она оставалась нетронутой все четыре с лишнем тысячи лет и не была разграблена. В усыпальнице нашел последнее пристанище первосвященник - верховный египетский жрец - по имени Ватайе, либо Вахтье, а также его мать и супруга.
Даже цвета иероглифов не утратили яркость своих цветов. /Фото: klevo.net
Гробница украшена цветными иероглифами, статуями фараонов, а также фресками с портретами покойного верховного жреца и членов его семьи. Всего в помещении высотой 3 метра и длиной около 10 метров находятся 45 статуй, которые были высечены прямо в скале. Все артефакты в усыпальнице, будучи нетронутыми ранее, сохранились в отличном состоянии.
5. Корабль викингов (Норвегия)
В Норвегии корабль викингов - не редкость, но находить их все же нелегко. /Фото: online47.ru
В феврале прошлого года на северо-востоке Норвегии археологическая экспедиция нашла двадцатиметровый корабль викингов. Удалось это сделать с помощью георадара высокого разрешения, зафиксировавшего подземную аномалию в форме корабля. Древнее судно расположено всего на глубине в полметра — в круглой пустой камере, из которой извлечен грунт.
Вышеуказанные особенности позволяют историкам предположить, что речь идет о драккаре, или корабле мертвых. Такие судна первоначально использовались для плаваний в море, а затем в них проводили обряд погребения викингов знатного происхождения или правителей.
Уникальное погребение эпохи викингов. /Фото: livescience.com
Интересно, что этот драккар - четвертый на территории Норвегии, который планируется достать из-под земли, причем последний был раскопан в далеком 1904 году. Именно поэтому недавнюю находку смело можно назвать «открытием столетия». Вот только за целый год археологами не было сделано ни одной попытки приступить к раскопкам. Все дело в материале - дуб, из которого сделано судно, со временем стал слишком хрупким.
Ладьи викингов, найденные больше столетия назад в экспозиции музея в Осло. /Фото: tumblr.com
Поэтому на протяжении года исследователи занимались разработкой цифровых карт с расположением судна и окружавших его курганов - возможно, в них захоронены другие викинги-вельможи. И лишь пару месяцев назад дело сдвинулось с мертвой точки: государство выделило на раскопки 1,5 миллиона долларов, и в ближайшие годы археологи смогут изучить и грунт над судном на наличие артефактов, и сам кораблю.
6. Древнейшие изображения собак (Саудовская Аравия)
Самые древние изображения собак. /Фото: m.polit.ru
В местечках Джабба и Шуваймис , в северо-западной части Саудовской Аравии археологи обнаружили множество наскальных рисунков, которые изображают собак. Однако исследователи указывают на исключительную ценность этой находки, ведь ее возраст составляет около восьми тысяч лет. А это значит, что данные рисунки являются древнейшими изображениями собак, причем уже одомашненных. Кроме того, они являются доказательством того, что в том районе древние люди одомашнили животных и занялись скотоводством 7–8 тыс. лет назад.
Собачки изображены достаточно точно. /Фото: m.infox.ru
Всего археологи насчитали 349 изображений собак - 156 в Шуваймисе и 193 в Джабб - в самых разных сценах: во время охоты на газелей и горных козлов, рядом с хозяином и даже на «прогулке» на поводке. При этом каменные рельефы, вырезанные на песчанике, отличаются детализацией, а также имеют индивидуальные черты - так, можно отметить разницу в окрасе животных, пятнышки и даже точки на шерсти питомцев. Четвероногие на древних рисунках имеют сходство с современными ханаанскими собаками.
7. Затонувший византийский флот (акватория Чёрного моря, Болгария)
Больше полусотни кораблей найдено археологами в Черном море. /Фото: privetsochi.ru
Недалеко от архипелага Фурни в 2015 году было начато исследование целой флотилии. Обнаружили ее в акватории Черного моря, неподалеку от побережья Болгарии.
Международная группа морских археологов, которая является частью проекта Maritime Archeology Project (MAP) обнаружила множество затонувших кораблей на глубине около 1800 метров. С помощью специальной техники находки были исследованы, не нарушая целостности дна. Данное исследование считают уникальным, ведь глубина значительно затрудняет изучение.
Беспилотный подводный аппарат, который задействовали для изучения кораблей. /Фото: privetsochi.ru
Специалисты Черноморского проекта подводной археологии насчитали 60 затонувших кораблей периода Византии и Османской империи. Все находки отличаются отличной сохранностью. Объясняется это большой глубиной их нахождения - ниже полутора километров не пробивается ни свет, ни кислород.
Артефакты на кораблях также отлично сохранились. /Фото: privetsochi.ru
Среди найденных кораблей присутствует и более древний экземпляр - греческое торговое судно, возраст которого определяют примерно в 2,5 тысячи лет. Удивительно, но сохранился не только остов корабля, но и руль, лавки для гребцов и даже личные вещи пассажиров.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии