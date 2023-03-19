Нестандартные идеи выращивания клубники

Современные садоводы уже давно перестали выращивать клубнику на обычных грядках, так как этот способ очень неудобен: ягода постоянно пачкается в земле, ее портят различные вредители.

На сегодняшний день придумано огромное количество более рациональных и удобных способов выращивания этой культуры. Так, для того чтобы получить богатый урожай сочной и спелой клубники можно использовать кашпо и тканевые мешки со специальными отверстиями или различные многоуровневые конструкции в форме пирамид. Клубника отлично растет в пластиковых бутылках и пластиковых корзинах с отверстиями. Для посадки ягоды очень удобно использовать трубы ПВХ, которые можно расположить как горизонтально, например, на заборе, так и вертикально, что позволит получить богатый урожай даже на крошечном участке.

Если вы до сих пор выращиваете клубнику на обычных грядках, или находитесь в поисках новых идей, как посадить всеми любимую ягоду, тогда эта подборка для вас:































































































































































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