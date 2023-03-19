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Нестандартные идеи выращивания клубники

Современные садоводы уже давно перестали выращивать клубнику на обычных грядках, так как этот способ очень неудобен: ягода постоянно пачкается в земле, ее портят различные вредители.
На сегодняшний день придумано огромное количество более рациональных и удобных способов выращивания этой культуры. Так, для того чтобы получить богатый урожай сочной и спелой клубники можно использовать кашпо и тканевые мешки со специальными отверстиями или различные многоуровневые конструкции в форме пирамид. Клубника отлично растет в пластиковых бутылках и пластиковых корзинах с отверстиями. Для посадки ягоды очень удобно использовать трубы ПВХ, которые можно расположить как горизонтально, например, на заборе, так и вертикально, что позволит получить богатый урожай даже на крошечном участке.
Если вы до сих пор выращиваете клубнику на обычных грядках, или находитесь в поисках новых идей, как посадить всеми любимую ягоду, тогда эта подборка для вас:

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники



Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники



Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники



Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники

Нестандартные идеи выращивания клубники
Нестандартные идеи выращивания клубники
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Клубникавыращивание

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