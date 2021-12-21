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5 запрещённых книг: Как советская цензура боролась с крамольной литературой


Книги, которые запрещали в СССР.

Книги, которые запрещали в СССР.

В СССР цензура была суровой и порой выглядела непонятно. Государство определяло списки нежелательной литературы, ознакомление с которыми запрещали рядовому советскому человеку. Для контроля за любой поступаемой информацией создавалось большое количество государственных организаций, которые были подконтрольны партии. И не всегда решения цензурные решения выглядели логичными.

«Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ»


Александр Солженицын часто затрагивал в своих произведениях острые общественно-политические темы. На протяжении нескольких десятилетий он активно боролся против коммунистического режима, за что все его творчество в целом находилось под особым контролем. Рукописи допускались к печати только при условии их серьезной переработки и полного отсутствия критики советской действительности.
Творчество Александра Солженицына было запрещено в СССР./Фото: b1.culture.ru

Творчество Александра Солженицына было запрещено в СССР./Фото: b1.culture.ru

 

Однако и это не всегда являлось залогом того, что книги пойдут в тираж. Самый известный роман публициста — «Архипелаг ГУЛАГ» — долгое время оставался запрещенным в СССР. Похожая участь постигла и частично автобиографическое произведение «Раковый корпус», который продержали в статусе нелегального до 1990 года.

«Доктор Живаго»: не читал, но осуждаю!


Борис Пастернак писал роман «Доктор Живаго» десять лет. Этот роман стал вершиной творчества Пастернака как прозаика. Он затрагивает многие запретные в СССР темы: вопросы еврейства и христианства, сложности в жизни интеллигенции, взгляды на вопросы жизни и смерти. Повествование ведется от лица главного героя — доктора Юрия Андреевича Живаго, в самый драматический период его жизни от начала революции до Великой Отечественной войны.
Борис Пастернак на обложке журнала «Time».

Борис Пастернак на обложке журнала «Time».

 

Сразу после окончания работы над романом Пастернак предложил рукопись двум популярным в стране журналам и альманаху. Однако ее тут же запретили к печати, признав антисоветской и нарушающей принципы соцреализма. Официальной причиной назвали использование недопустимых литературных приемов, чрезмерно оптимистичные описания интеллигенции и аристократии, а также стихи подозрительного и сомнительного качества. Во время заседания Союза писателей по делу Пастернака литератор Анатолий Сафронов высказался о романе так: «Не читал его, но осуждаю»!

В обход цензуры поэт предложил опубликовать роман итальянскому издательству. Попытка оказалась успешной, и в 1957 году его впервые издали в Милане. Годом позже он вышел на русском языке — без официального согласования и по невыправленной автором рукописи. Существует неопровержимое доказательство, что этому поспособствовало ЦРУ. Оно же организовало бесплатную раздачу выпущенной в карманном формате книги всем советским туристам, посетившим брюссельский фестиваль молодежи в 1958 году.

За достижения в литературе Бориса Пастернака наградили Нобелевской премией. Однако увидеть медаль и диплом ему так и не удалось до самой смерти — Хрущев пришел в негодование от известия и заставил писателя отказаться от награды. Она была передана сыну поэта только в 1989, когда литератора не было в живых уже 31 год.

«Лолита»: скандальная история любви взрослого мужчины к девочке


«Лолита» Владимира Набокова — один из самых скандальных романов XX века. Изначально написанный на английском языке, он впоследствии был переведен автором на русский.
5 запрещённых книг: Как советская цензура боролась с крамольной литературой

«Лолита» Владимира Набокова была запрещена во многих странах./Фото: meduza.io

 

Красочная и в подробностях описанная история любви взрослого мужчины к несовершеннолетней девочке оказалось под запретом не только в СССР, но также во многих других странах. Выраженный эротизм и подробности, намекающие на педофилические наклонности главного героя, стали причиной полного неприятия во Франции, ЮАР, Великобритании, Аргентине, Австралии, Швеции, Новой Зеландии.

Книгу не разрешали печатать, снимали с продаж и сжигали готовые тиражи, однако все запреты были ей нипочем. Каждый желающий мог приобрести диссидентское творение на черном рынке. До того, как в 1989 году роман начали издавать на законном основании, нелегальные продавцы просили за него баснословные суммы. Цена составляла около 80 рублей, и это при среднемесячной зарплате на то время в 100 рублей.

Запрещенные метаморфозы «Мастера и Маргариты»


«Мастер и Маргарита» — культовая работа Михаила Булгакова, которая так и не была завершена. Широким массам произведение стало доступно только в 1966 году, когда журнал «Москва» частично опубликовал его на своих страницах. Немногим позже советский литературовед Абрам Вулис использовал отрывки романа в своем послесловии. Это было отправной точкой в распространении «Мастера и Маргариты». О писателе, которого на тот момент не было в живых 26 лет, заговорили в столице.
Михаил Булгаков, как и многие другие писатели, страдал от советской цензуры./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

Михаил Булгаков, как и многие другие писатели, страдал от советской цензуры./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

 

Первые издания романа, в котором, по словам литературоведа Павла Попова, неожиданным образом переплетается реальное и фантастическое, были существенно сокращены. Строгая цензура решила оградить советских граждан от размышлений Воланда о метаморфозах московских жителей, вырезала рассказ об исчезновениях в нехорошей квартире и даже вложила в уста Маргариты корректное «возлюбленный» вместо «любовник».

Впоследствии произведение редактировалось еще минимум восемь раз. Каждый раз его заново дописывали и придавали отдельным сценам необходимый смысл. Но даже в таком виде первую полную версию разрешили напечатать только в 1973 году.

«По ком звонит колокол» — культовая книга партийной верхушки


В бестселлере Эрнеста Хемингуэя рассказывается об американском бойце, жертвующим собой в ходе гражданской войны в Испании. Характерные для писателя трагизм и жертвенность, политическая злободневность и описание истинной любви кардинально отличались от идейного звучания СССР. Это привело к вполне ожидаемому решению: пока жители других стран знакомились с романом еще в 1940 году, советский читатель ничего не знал о нем до 1962 года.
Сталин высказался о книге «По ком звонит колокол» кратко: «Занятно. Но печатать нельзя»./Фото: sputnik-news.ee

Сталин высказался о книге «По ком звонит колокол» кратко: «Занятно. Но печатать нельзя»./Фото: sputnik-news.ee

 

Экспериментальные переводы и публикации произведения, которые были сделаны по заказу самого Сталина, подверглись критике. «По ком звонит колокол» назвали лживым и искажающим настоящие события. Бытует версия, что когда книгу принесли на прочтение Иосифу Сталину, он высказался о ней кратко: «Занятно. Но печатать нельзя». Слово вождя было железным, поэтому она попала в забвение вплоть до 1962 года. После критики порекомендовали ее для внутреннего употребления, и она была выпущена лимитированным тиражом в 300 экземпляров. Издание было засекречено и рассылалась исключительно партийной верхушке по заранее составленному списку адресов и соответствующими пометками.

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5 запрещённых книг: Как советская цензура боролась с крамольной литературой

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