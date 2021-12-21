5 запрещённых книг: Как советская цензура боролась с крамольной литературой

Книги, которые запрещали в СССР.

«Раковый корпус» и «Архипелаг ГУЛАГ»

Творчество Александра Солженицына было запрещено в СССР./Фото: b1.culture.ru

«Доктор Живаго»: не читал, но осуждаю!

Борис Пастернак на обложке журнала «Time».

«Лолита»: скандальная история любви взрослого мужчины к девочке

«Лолита» Владимира Набокова была запрещена во многих странах./Фото: meduza.io

Запрещенные метаморфозы «Мастера и Маргариты»

Михаил Булгаков, как и многие другие писатели, страдал от советской цензуры./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net

«По ком звонит колокол» — культовая книга партийной верхушки

Сталин высказался о книге «По ком звонит колокол» кратко: «Занятно. Но печатать нельзя»./Фото: sputnik-news.ee