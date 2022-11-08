Простые способы разбогатеть по фэншую

Людей всегда привлекали успех в карьере и финансовое благополучие. Однако одним приходится регулярно прилагать огромные усилия для достижения этих целей, а другим все само плывет в руки. Что же делать, если хочется разбогатеть быстро и легко? Возможно ли привлечь в свою жизнь деньги раз и навсегда? Китайские мудрецы уверены, что все это реально, если следовать простым правилам фэншуя. Это древнее учение об энергии и пространстве, цель которого – помочь людям жить в гармонии с природой для обретения здоровья, благополучия и удачи.

Квартира всегда должна быть чистой. Не стоит захламлять балкон и шкафы, лучше всего провести ревизию всех своих вещей и выкинуть то, что не нужно. Мусорный бак должен быть закрыт крышкой и скрыт с глаз. Веник рекомендуется ставить ручкой вниз. Необходимо регулярно проветривать помещение и следить за тем, чтобы краны работали исправно и не капали.

В интерьере предпочтение отдается деревянной мебели, зеленым и синим цветам. Зона богатства располагается на юго-востоке. В ней удачным будет размещение денежного дерева, а также аквариума или декоративного фонтана. Вода –один из основополагающих элементов в учении фэншуй. Она является не только источником жизни, но и притягивает благополучие.

В аквариуме лучше всего завести девять карпов, один из которых должен быть черным. Можно также использовать картины с водой, главное, чтобы на них не было штормов или водопадов, стихийных бедствий. И необходимо помнить, что вещам из водной стихии не место в спальне.

Пользователи развлекательной социальной сети Fotostrana.ru поделились, какими лайфхаками из учения фэншуй они пользуются.

Ирина, 25 лет: «В день зарплаты нельзя тратить ни копеечки, деньги должны обязательно переночевать дома. Тогда эффект не заставит себя ждать. И деньги вскоре приумножатся из неожиданных источников».

Сергей, 48 лет: «Очень важно уделять внимание чистоте не только в своей квартире, но и в кошельке. Там не должно быть ничего лишнего – никаких чеков, бумажек или фотографий. Только сами купюры, которые лучше всего хранить лицевой стороной к себе. И более крупные из них должны лежать первыми. Кошелек стоит выбирать из натуральных материалов и лучше всего прямоугольной формы, чтобы деньги не мялись».

А какие способы разбогатеть по фэншую знаете вы? Делитесь ими в комментариях!