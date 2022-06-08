Как раньше наказывали и лечили гомосексуалистов

Во все времена, во всех странах отношение к гомосексуалистам было разным. Где-то их запрещали, наказывали и даже убивали, а где-то, наоборот, поощряли. От древнешумерских борделей, через костры инквизиции к викторианским психиатрическим лечебницам — рассказываем где и как наказывали, убивали и пытались лечить гомосексуалистов.
Древний Египет
Несмотря на довольно свободные по современным меркам нравы и тот факт, что большинство древних египтян вообще ходили без одежды, гомосексуализм в те времена не поощрялся. «Первой однополой парой» называют египтян Хнумхотепа и Нианххнума. Они жили во времена правления фараона Ниусерра из пятой династии (ок. 2458 — 2422 годы до н. э.) и были достаточно высокопоставленными вельможами. Оба носили звание смотрителей королевского маникюра, были доверенными лицами фараона и пророками Ра в Солнечном храме Ниусерра. Несмотря на свои однополые отношения и Хнумхотеп, и Нианххнум были женаты и имели детей. В 125-й главе Книги Мертвых, мужеложство считалось 27-м из 42 грехов, в несовершении которых должен был оправдываться древний египтянин перед судом богов.
Месопотамия
Для древнего города Урука вообще было характерно широкой распространение всякой проституции, в том числе и гомосексуальной. Хотя, согласно среднеассирийским законам II тысячелетия до н. э. гомосексуальность должна была сурово наказываться. В законах даже был специальный параграф на этот счёт, который гласил: «Если человек познал равного себе, и его клятвенно обвинили и уличили, должно познать его самого и оскопить его».
Израиль и Иудея
Тут всё достаточно строго. Книга Левит гласит: «И говорил Яхве Моисею: Скажи сынам Израиля: … И с мужчиной не ложись, как лежат с женщиной: мерзость это. … Не оскверняйте себя всем этим, ибо всем этим осквернились народы, которые Я прогоняю от вас». «И человек, который ляжет с мужчиной, как лежат с женщиной, — мерзость они сделали оба, смертью пусть будут умерщвлены, их кровь на них».
Индия
В древней Индии отношение к гомосексуализму и наказание за него очень сильно зависело от региона и конкретного человека, уличённого в этом деянии, а точнее от его касты. Для девушки, которая растлит другую девушку, установлен штраф; если женщина растлит девушку, то брахманке обривали голову, кшатрийке отрезали два пальца, а прочих публично провозили на осле. В то же время в «Камасутре» Ватсьяяны Малланаги (III век) содержится детальное описание аупариштаки (орального секса с участием евнуха). По словам ученого: «У некоторых мужчин аупариштаку совершают молодые слуги с блестящими украшениями в ушах. То же совершают и некоторые горожане, желая с возрастанием доверия по обоюдному уговору угодить друг другу».
Древний Китай
Кто бы мог подумать, но древний Китай был одной из самых лояльных стран по отношению к гомосексуалистам. Судя по всему, до определённого времени однополые отношения здесь никак не наказывались. Напротив, многие китайские императоры династии Западная Хань имели в гаремах не только бесчисленное количество дам, но и молодых людей. А провинция Фуцзянь так и вовсе прославилась народной ритуализацией однополых браков между мужчинами, воплотившейся в культе Ху Тяньбао.
Европа
Про Европу, в общем-то, понятно и так. Многочисленные свидетельства древних историков явно говорят о том, что Германцы, Кельты, Этруски и прочие европейские народы совершенно нормально относились к гомосексуализму, не считая это чем-то особенным или неправильным. Диодор Сицилийский, в частности, о кельтах писал так: «Имея женщин прекрасной наружности, галлы уделяют им мало внимания, будучи сверх меры одержимы безумной страстью к мужским объятиям». В то же время древнегреческий врач Соран Эфесский, работавший в Риме во II веке н. э. в своих трудах высказывался о гомосексуализме как о психической патологии.
Средневековье
На смену античности пришли «Тёмные века». Церковь и Святая Инквизиция старались любыми способами пресечь не только однополые сношения, но и вообще любые проявления сексуальности. Именно поэтому на кострах буквально толпами сжигали любых красивых женщин, которые, по их мнению, непременно были ведьмами и свою красоту наколдовали себе сами. За ведьмами на костры отправлялись и мужеложцы. Впрочем, есть немало свидетельств того, что сами инквизиторы было вовсе не прочь позабавиться не только с проститутками, но и с молоденькими юношами. Ни о каких попытках «лечения» гомосексуализма тогда, как вы понимаете, не могло быть и речи. Инквизитор сказал на костёр — значит на костёр. Но, только после хороших и продолжительных пыток, само собой.
Средневековая Япония
А вот тут для гомосексуалистов «тёмных веков» был настоящий рай. Как и в Древней Греции, сексуальные отношения между мужчиной и мальчиком не только не запрещались, но и всячески поощрялись, расцениваясь как некая форма наставничества. Считалось, что таким образом опытный мужчина «учит» мальчика быть сильным. Есть огромное количество текстов эпохи Сюдо, которые повествуют о том, какие сильные и смелые мальчики были в те времена и как доблестно они сражались с неприятелем. Да, гомосексуализм в средневековой Японии был особенно распространён среди воинов-самураев.
Эпоха Возрождения
Ренессанс в Европе принёс с собой не только свободу творчества, но и хоть небольшую, но всё-таки свободу нравов. Да, гомосексуализм был по прежнему тяжким и серьёзным обвинением, да, за него всё ещё могли приговорить к серьёзному наказанию. Но с каждым годом мужеложцев стали всё реже сжигать и вообще казнить. С другой стороны, широкое распространение однополой любви особенно среди духовенства — популярная тема сатирической литературы эпохи Возрождения. Так, например, в «Декамероне» Боккаччо (середина XIV века) дано такое описание папского двора в Риме: «все они, от мала до велика, открыто распутничают, предаются не только разврату естественному, но и впадают в грех содомский, что ни у кого из них нет ни стыда, ни совести, что немалым влиянием пользуются здесь непотребные девки, а равно и мальчишки и что ежели кто пожелает испросить себе великую милость, то без их посредничества не обойтись».
XIX век
С началом XIX века и развитием всех областей медицины, всё большее количество учёных и докторов обращают своё внимание на гомосексуальные отношения как на предметы тщательного исследования и анализа. Большинство из них приходило к заключению, что гомосексуализм является дегенеративным заболеванием и подлежит лечению, как и многие другие психические расстройства. Очень популярны тогда были браки «излечившихся» (или как их ещё называли «инвертированных») гомосексуалов, которые давали повод докторам с уверенностью говорить о том, что это «расстройство» поддаётся лечению. Впрочем, по сравнению с эпохой Возрождения это уже был достаточно большой шаг вперёд, потому как гомосексуалистов всё реже стали сажать в тюрьмы и всё чаще отправлять в лечебницы для душевнобольных.
XX век
В 1906 году в Германии была опубликована книга британского врача Генри Эллиса «Сексуальная инверсия», в которой тот представил научный обзор всех известных в то время фактов относительно гомосексуальных отношений среди животных, у «примитивных» (нецивилизованных) народов, в античности и в современной Эллису эпохе. Очень смелая и радикальная для того времени идея Эллиса заключалась в том, что он не считал гомосексуализм каким-то психическим расстройством, и не видел необходимости в его лечении. После публикации в Англии его книга подверглась судебному преследованию как «похотливая, вредная, порочная, грязная, скандальная и непристойная».
Отец современной психологии Зигмунд Фрейд не считал гомосексуальность заболеванием. Он придерживался мнения, что всем людям свойственна врождённая бисексуальность, а гетеросексуальность и гомосексуальность — это варианты раннего детского развития. В перспективах лечения гомосексуализма Фрейд также сомневался и говорил о том, что «попытка превращения… гомосексуалиста в гетеросексуала, скорее всего, окажется неудачной».
Гомосексуальность официально считалась психическим расстройством вплоть до 1990 года, когда она была исключена из 10 пересмотра международной классификации болезней ВОЗ. Впрочем, это не мешает многим странам в современном мире запрещать однополые отношения, в том числе и на законодательном уровне. По сей день в мире остаётся достаточно много мест, где за гомосексуализм следует в лучшем случае тюремный срок, а в худшем — смертная казнь.
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