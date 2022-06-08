Как раньше наказывали и лечили гомосексуалистов

Во все времена, во всех странах отношение к гомосексуалистам было разным. Где-то их запрещали, наказывали и даже убивали, а где-то, наоборот, поощряли. От древнешумерских борделей, через костры инквизиции к викторианским психиатрическим лечебницам — рассказываем где и как наказывали, убивали и пытались лечить гомосексуалистов.









Древний Египет

Месопотамия

Израиль и Иудея

Индия

Древний Китай

Европа

Средневековье

Средневековая Япония

Эпоха Возрождения

XIX век

XX век