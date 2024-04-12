Что нельзя фотографировать в разных странах

В отпуске легко переступить закон, особенно если это неочевидный запрет чужой страны. Сорванный с дерева банан, к примеру, будет вам стоить в Таиланде серьезного штрафа, а фотография королевского кортежа вполне может обернуться депортацией. Съемка, даже туристическая, запрещена во многих странах — сохраните себе эту памятку, которая вполне может спасти вам весь отпуск.









Япония

Бельгия и Амстердам

США

Северная Корея

Восточные страны

Греция

Англия