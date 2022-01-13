«Звездная ночь»: 5 любопытных фактов о картине Ван Гога, написанной в психбольнице

Звездная ночь. Ван Гог, 1889 год. | Фото: mentalfloss.com.
Картину «Звездная ночь» Винсента Ван Гога многие называют вершиной экспрессионизма. Любопытно, что сам художник считал ее крайне неудачной работой, да и написана она была в момент душевного разлада мастера. Что же такого необычного в этом полотне – попробуем разобраться далее в обзоре.
1. «Звездную ночь» Ван Гог написал в психбольнице
Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой. Ван Гог, 1889 год. | Фото: arts-dnevnik.ru.
Моменту создания картины предшествовал тяжелый эмоциональный период в жизни художника. За несколько месяцев до этого к Ван Гогу в Арль приехал его друг Поль Гоген, чтобы обменяться картинами и опытом. Но плодотворного творческого тандема не получилось, и через пару месяцев художники окончательно рассорились. В пылу эмоционального расстройства Ван Гог отрезал себе мочку уха и отнес ее в бордель к проститутке Рашель, которая благоволила Гогену. Так делали с быком, поверженным на корриде. Матадору доставалось отрезанное ухо животного.
Гоген вскоре после этого уехал, а брат Ван Гога Тео, видя его состояние, отправил несчастного в больницу для душевнобольных в Сен-Реми. Именно там экспрессионист создал свое знаменитое полотно.
2. «Звездная ночь» - это ненастоящий пейзаж
Звездная ночь. Ван Гог, 1889 год. | Фото: mentalfloss.com.
Исследователи напрасно пытаются вычислить, какое же созвездие изображено на картине Ван Гога. Художник взял сюжет из своего воображения. Тео договорился в клинике, чтобы для брата выделили отдельное помещение, где он мог бы творить, но на улицу душевнобольного не выпускали.
3. На небе изображена турбулентность
Потоп. Леонардо да Винчи, 1517-1518 гг. | Фото: i0.wp.com.
То ли обостренное восприятие мира, то ли открывшее шестое чувство заставили художника изобразить турбулентность. В то время вихревые потоки нельзя было увидеть невооруженным взглядом.
Хотя за 4 века до Ван Гога подобное явление изобразил еще один гениальный художник Леонардо да Винчи.
4. Художник считал свою картину крайне неудачной
Звездная ночь. Фрагмент. | Фото: media.licdn.com.
Винсент Ван Гог считал, что его «Звездная ночь» - не лучшее полотно, ведь оно было написано не с натуры, что было для него очень важным. Когда картина попала на выставку, художник довольно пренебрежительно сказал о ней: «Может быть, она покажет другим, как изображать ночные эффекты лучше, чем это получилось у меня». Однако для экспрессионистов, считавших, что самое главное – это проявление чувств, «Звездная ночь» стала почти иконой.
5. Ван Гог создал еще одну «Звездную ночь»
Звездная ночь над Роной. Ван Гог. | Фото: arts-dnevnik.ru.
В коллекции Ван Гога была еще одна «Звездная ночь». Потрясающий пейзаж никого не может оставить равнодушным. Сам художник после создания этой картины писал брату Тео: «Почему же яркие звезды на небе не могут быть важнее чёрных точек на карте Франции? Так же, как мы садимся на поезд, чтобы добраться в Тараскон или Руан, также мы умираем, чтобы добраться до звёзд».
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