«I’m sexy and I know it» или подборка пользователей Интернета, которые пытались выглядеть сексуально

Наверняка, многие пользователи Интернета, которые в свое время еще не успели обзавестись вторыми половинками и начали потихоньку задумываться о том, а не завести ли им маленький уютный аккаунт на каком-нибудь популярном сайте знакомств, по молодости лет старательно позировали перед объективом фотоаппарата, стремясь запечатлеть себя любимых в наиболее привлекательном и живописном ракурсе для представителей противоположного пола.
Совершенно естественное желание, не так ли?
И хотя в этом, конечно же, действительно нет абсолютно ничего предосудительного, но, как наглядно иллюстрирует пример нашей сегодняшней подборки, некоторым людям лучше было бы вообще никогда в жизни не приближаться к фотоаппарату. Итак, дорогие друзья, раз уж мы живем в веке свободы слова, когда, выкладывая свои фотки в Интернет, всегда нужно быть готовым к тому, что кто-нибудь, вроде нас с вами, обязательно захочет вставить под ними свои пять копеек, сегодня мы решили приготовить для вас вот эту замечательную подборку сексапильных красавчиков и красоток со всех необъятных просторов сети, которые очень пытались, но получилось как всегда.
Мужики слетаются, как мухи
Что тут сказать, либо кое-кто немножечко облажался и не подумал о живописных пейзажах на фоне, либо в этой фотографии помимо всего прочего заложен еще и какой-нибудь глубокий философский посыл. Кто знает, возможно, эта барышня просто хочет наглядно показать, что представители противоположного пола слетаются на нее, как мухи на… варенье.
Пятьдесят оттенков пупсика
Глядя на этот снимок, в голове сразу же возникают целых два насущных вопроса: во-первых, кто это фотографировал, и, во-вторых, почему именно чертовы куклы? В общем, либо, подобно нашей предыдущей героине, этот парень просто хотел продемонстрировать всему миру, какой он пупсик, либо дела принимают куда более жуткий и пугающий оборот, и вместо эротической комедии у нас тут уже наклевывается самый настоящий фильм ужасов. Поднимите ручки те, кто хотел бы посмотреть, как он занимается нежной и страстной любовью с куклой Аннабель.
Грязные танцы
Если кто не понял, то это фото просто идеально подходит на злобу дня и превосходно вписывается в насущный политический дискурс. А вы, дорогие друзья, знали, что бывает с русалочками в условиях экологического кризиса, когда сотни промышленных предприятий ежедневно сбрасывают тонны токсичных отходов в наши дорогие реки и водоемы? Теперь знаете.
Ван Дамм, любимчик дам
Если кто-нибудь все еще помнит довольно известный ролик, где Жан-Клод Ван Дамм становится на шпагат между двумя едущими фурами, то теперь вы знаете, у кого он безбожно украл идею.
Семейная идиллия
Да-да, это извечная проблема, всегда найдется кто-нибудь, кто испортит вам фото. Хотя, с другой стороны, а почему бы, собственно, и нет, может быть, бабушке тоже очень хочется попасть в Инстаграмм.
Секс-медсестричка и лихорадка Эбола
Это, конечно, не совсем в тему, но такое просто нельзя было пропустить. В общем, если вам надоела скука и однообразие в постели, почему бы не прикупить своей подружке вот этот костюм сексуальной медсестры на страже карантина в разгар вспышки лихорадки Эбола? А что, парни с температурой под сорок самые горячие.
Сильный и независимый мужчина
Судя по количеству кошек, это очень сильный и очень независимый парень. В общем, настоящий подарочек. Кому-то Бог посылает Мерседесы, кому-то тропические пляжи и стаканчик «Мартини», а кому-то его, смиритесь.
Кто-нибудь обязательно испортит фото v.2.0
Это тот случай, когда, сложись звезды на небе чуть-чуть иначе, все бы получилось очень даже цивильно, но нет, не судьба. Выражение лица парня на фоне, занятого очень важным, ответственным и полезным для организма делом, просто бесценно. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера.
Натюрморт
Тут даже нет смысла комментировать этот замечательный натюрморт в стиле Яна Давидса де Хема и голландской живописи XVII века. И хотя предназначение предметов, изображенных на этой замечательной картине, сомнения ну никак не вызывает, оставим происходящее за кадром на совести у вашего воображения. В общем, кто знает, тот поймет.
«Моя ты рыбка!»
Что сказать, громадная пойманная рыба и шикарная сексапильная женщина. Просто не фото, а ожившая мечта любого мужчины. Так и хочется смахнуть пыль со старенького баяна, пробежаться пальцами по затертым клавишам и закричать «ЯЯЯзь!!!».
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