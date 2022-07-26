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«I’m sexy and I know it» или подборка пользователей Интернета, которые пытались выглядеть сексуально

Лучший город в мире

Наверняка, многие пользователи Интернета, которые в свое время еще не успели обзавестись вторыми половинками и начали потихоньку задумываться о том, а не завести ли им маленький уютный аккаунт на каком-нибудь популярном сайте знакомств, по молодости лет старательно позировали перед объективом фотоаппарата, стремясь запечатлеть себя любимых в наиболее привлекательном и живописном ракурсе для представителей противоположного пола.

Совершенно естественное желание, не так ли?


Лучший город в мире

И хотя в этом, конечно же, действительно нет абсолютно ничего предосудительного, но, как наглядно иллюстрирует пример нашей сегодняшней подборки, некоторым людям лучше было бы вообще никогда в жизни не приближаться к фотоаппарату. Итак, дорогие друзья, раз уж мы живем в веке свободы слова, когда, выкладывая свои фотки в Интернет, всегда нужно быть готовым к тому, что кто-нибудь, вроде нас с вами, обязательно захочет вставить под ними свои пять копеек, сегодня мы решили приготовить для вас вот эту замечательную подборку сексапильных красавчиков и красоток со всех необъятных просторов сети, которые очень пытались, но получилось как всегда.

Мужики слетаются, как мухи


Лучший город в мире

Что тут сказать, либо кое-кто немножечко облажался и не подумал о живописных пейзажах на фоне, либо в этой фотографии помимо всего прочего заложен еще и какой-нибудь глубокий философский посыл.
Кто знает, возможно, эта барышня просто хочет наглядно показать, что представители противоположного пола слетаются на нее, как мухи на… варенье.

Пятьдесят оттенков пупсика


Лучший город в мире

Глядя на этот снимок, в голове сразу же возникают целых два насущных вопроса: во-первых, кто это фотографировал, и, во-вторых, почему именно чертовы куклы? В общем, либо, подобно нашей предыдущей героине, этот парень просто хотел продемонстрировать всему миру, какой он пупсик, либо дела принимают куда более жуткий и пугающий оборот, и вместо эротической комедии у нас тут уже наклевывается самый настоящий фильм ужасов. Поднимите ручки те, кто хотел бы посмотреть, как он занимается нежной и страстной любовью с куклой Аннабель.

Грязные танцы


Лучший город в мире

Если кто не понял, то это фото просто идеально подходит на злобу дня и превосходно вписывается в насущный политический дискурс. А вы, дорогие друзья, знали, что бывает с русалочками в условиях экологического кризиса, когда сотни промышленных предприятий ежедневно сбрасывают тонны токсичных отходов в наши дорогие реки и водоемы? Теперь знаете.

Ван Дамм, любимчик дам


Лучший город в мире

Если кто-нибудь все еще помнит довольно известный ролик, где Жан-Клод Ван Дамм становится на шпагат между двумя едущими фурами, то теперь вы знаете, у кого он безбожно украл идею.

Семейная идиллия


Лучший город в мире

Да-да, это извечная проблема, всегда найдется кто-нибудь, кто испортит вам фото. Хотя, с другой стороны, а почему бы, собственно, и нет, может быть, бабушке тоже очень хочется попасть в Инстаграмм.

Секс-медсестричка и лихорадка Эбола


Лучший город в мире

Это, конечно, не совсем в тему, но такое просто нельзя было пропустить. В общем, если вам надоела скука и однообразие в постели, почему бы не прикупить своей подружке вот этот костюм сексуальной медсестры на страже карантина в разгар вспышки лихорадки Эбола? А что, парни с температурой под сорок самые горячие.

Сильный и независимый мужчина


Лучший город в мире

Судя по количеству кошек, это очень сильный и очень независимый парень. В общем, настоящий подарочек. Кому-то Бог посылает Мерседесы, кому-то тропические пляжи и стаканчик «Мартини», а кому-то его, смиритесь.

Кто-нибудь обязательно испортит фото v.2.0


Лучший город в мире

Это тот случай, когда, сложись звезды на небе чуть-чуть иначе, все бы получилось очень даже цивильно, но нет, не судьба. Выражение лица парня на фоне, занятого очень важным, ответственным и полезным для организма делом, просто бесценно. Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера.

Натюрморт


Лучший город в мире

Тут даже нет смысла комментировать этот замечательный натюрморт в стиле Яна Давидса де Хема и голландской живописи XVII века. И хотя предназначение предметов, изображенных на этой замечательной картине, сомнения ну никак не вызывает, оставим происходящее за кадром на совести у вашего воображения. В общем, кто знает, тот поймет.

«Моя ты рыбка!»


Лучший город в мире

Что сказать, громадная пойманная рыба и шикарная сексапильная женщина. Просто не фото, а ожившая мечта любого мужчины. Так и хочется смахнуть пыль со старенького баяна, пробежаться пальцами по затертым клавишам и закричать «ЯЯЯзь!!!».

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