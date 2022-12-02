Когда лопаются трубы

Жители Екатеринбурга нашли на на юго-востоке города заброшенный дом, где было настоящее царство холода и пара.







«Недавно у нас в квартале расселили несколько деревянных бараков, потом дома долго „умирали“ под попечительством бомжей и мародёров. Часть домов сгорела ещё по осени. Но от коммуникаций отключать их не торопились, и с наступлением холодов трубы не выдержали.»





«В этот заброшенный дом я попал случайно. Праздное любопытство привело. Проходил мимо и интересно стало: почему дом пустой, а из него пар валит. Весь первый этаж в нём! На втором этаже как раз и увидел результат работы пара и холода. Все комнаты как будто покрыты маленьким лесом изо льда.»



«Через двадцать минут пришёл уже с женой — она у меня фотограф-любитель. Снимали минут сорок, пока батарея не села. Самое интересное было видеть, как этот „лес“ живёт своей жизнью. Растут „деревья“, падают, на их месте, да и прямо на них вырастают другие. Отдельный мир, хрупкий и недолговечный.»



Вот такой вид открылся перед фотографами внутри одной из квартир.



Кристаллы льда оказались похожими на маленький ледяной лес.



Царство льда и холода.















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