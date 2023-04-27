Как хранить молоко и молочные продукты

При правильном хранении продуктов, вы не только оберегаете их от порчи, но и сохраняете их пищевую и биологическую ценность. Владение необходимой информацией по хранению продуктов питания также оберегает от отравлений. Всегда соблюдайте сроки годности и условия хранения того или иного продукта, которые указываются на упаковке. Молочные продукты, такие как молоко, кефир, сметана или сливки советуют хранить в чистой закрытой посуде и в месте, куда не попадают солнечные лучи. В закрытой посуде эти продукты не будут впитывать запахи из окружающей среды, и тем самым их вкусовые качества не нарушатся.
Здесь вы узнаете, как правильно стоит хранить молочные продукты, и сколько времени каждый из них хранится.
Сколько хранить молоко
На срок годности молока влияет несколько факторов: обработка молока, место хранения и упаковка. Например, свежее молоко хранится в холодильнике до 48 часов, а кипяченое можно держать в холодильнике до 3-х дней. При комнатной температуре свежее молоко хранится до 10 часов, а кипяченое 18 часов. Дольше всего можно сохранить свежесть молока в Тетра-паке. Такая упаковка позволяет молоку увеличить срок годности до 6 месяцев.
Стоит отметить, что молоко может быть нескольких видов, и каждый из них имеет свой срок годности. Разберем детально:
Температура хранения сырого молока
Многие стараются приобретать домашнее или фермерское молоко вместо заводского. Но стоит отметить, что без пастеризации сырое молоко не сможет надолго сохранить свежесть.
Спустя всего 2 часа пребывания на воздухе, свежее коровье молоко начинает скисать. Если есть соответствующие закваски, то такое молоко можно превратить в творог, ряженку или кефир.
Вот температуры и сроки хранения сырого молока:
От 8 до 10 С – сырое молоко хранится до 12 часов.
От 6 до 8 С – до 18 часов.
От 4 до 6 С – до 24 часов.
3 – 4 С – до 36 часов.
1 – 2 С – до 48 часов.
Козье молоко также быстро портится, поэтому его советуют прокипятить, перелить в стеклянную емкость, закрыть плотной крышкой и далее хранить в холодильнике, а точнее в самой холодной его части. В таком случае его срок годности увеличится до 3-х суток.
Однако, если молоко уже начало скисать, то его превращают в козий сыр, в котором содержится множество полезных веществ.
Сколько можно хранить домашнее молоко
Полезные советы:
1. Если заморозить сырое молоко, то срок его хранения существенно увеличится. Но существуют определенные правила по замораживанию молока.
- Для начала нужно отлить немного молока из бутылки, так как во время заморозки было достаточно места для его расширения.
- Когда захотите разморозить молоко, просто переставьте его в холодильник на 1-2 дня.
Замороженное молоко можно хранить в морозильной камере не более 4-6 недель.
2. Если молоко прокипятить, то срок его годности составить 3-4 суток. В случае, если вы будете хранить прокипяченное молоко в холодильнике, срок годности увеличится до 2-х недель.
И все же специалисты советуют не злоупотреблять кипячением.
* Как правило, молоко кипятят для маленьких детей, так как высокая температура убивает вредные микробы, а в сыром молоке вероятность их присутствия не мала.
* Кипячение снижает уровень полезности молока. Во время этой процедуры часть белка оседает на стенках емкости, в которой кипятится молоко. Также такие полезные вещества, как кальций и фосфор, меняют свою форму и человеческому организму сложнее их усваивать.
* Если кипятить молоко слишком долго или несколько раз, то он потеряет большую долю белка и витамина С.
3. Специалисты не советуют держать кипяченое молоко под прямыми солнечными лучами, так как солнечный свет способен уничтожить витамины С, а также рибофлавин (или витамин В2), которые присутствуют в молоке и других молочных продуктах. Лучше всего провести дома пастеризацию молока.
Пастеризация в домашних условиях
Поместите молоко на водяную баню, и продержите 20-30 минут. Данный способ сохранит больше витаминов и минералов. По окончанию пастеризации постарайтесь быстро охладить молоко, чтобы существенно увеличить срок его хранения.
Как пастеризировать молоко в домашних условиях (видео)
Хранение топленого молока
* На Руси топленое молоко готовили в глиняной посуде, которую ставили в печь.
* Топленое молоко очень полезно для людей со слабым организмом, а также для детей.
* Стоит отметить, что в топленом молоке повышенное содержания жира (до 6%) и кальция.
* Хранится такое молоко примерно столько же, сколько и кипяченое молоко. Хранить его следует в холодильнике при температуре до +8 С.
* Если нет холодильника или он сломался, посуду с топленым молоком нужно поставить в более широкую емкость, наполненную холодной водой и накрыть влажной салфеткой. Хранить вдали от солнечных лучей.
* Топленое молоко можно приготовить в домашних условиях. Существуют 3 способа: в духовке, в мультиварке и в термосе. Но главное – держать молоко при температуре от 85 до 95 градусов не меньше 1,5 часов.
* Добавив в топленое молоко ложку сметаны, вы получите не менее полезный продукт – ряженку.
Как готовить топленое молоко (видео)
Как хранить пастеризованное молоко
Чтобы молоко сохранило как можно больше питательных веществ, витаминов и минералов, используется процесс пастеризации.
Главное в данном процессе – молоко должно иметь температуру не менее 70 С.
* До обработки молока, его освобождают от крупных примесей, используя процеживание.
* Во время пастеризации в молоке убиваются болезнетворные и молочно-кислые бактерии, которые играют роль в скисании молока и его превращении в простоквашу.
* Во время кипячения, молоко хоть и теряет часть своего белка, а также долю витаминов и минералов, но не значительно.
В цельной (не распакованной) упаковке или бутылке, пастеризованное молоко храниться столько, сколько указано на самой упаковке (2-3 недели). Но в открытом пакете, срок годности молока сокращается до 2-х суток.
Стоит отметить, что после вскрытия пакета, молоко лучше перелить в стеклянную емкость, которую предварительно стоит обдать кипятком. После того, как вы перелили молоко в емкость, накройте ее плотной крышкой.
Молоко, купленное на рынке, также перелейте в стеклянную емкость.
* Не храните молоко в пластиковой таре.
Ультрапастеризация
На сегодняшний день в промышленности используется способ ультрапастеризации. После него молоко сохраняет множество полезных веществ, которые во время пастеризации со временем уменьшаются.
Ультрапастеризация молока (видео)
Сколько хранить в холодильнике молочные продукты
* Сметану и творог лучше хранить при температуре от 0 до +4 C.
* Майонез, простоквашу, кефир и сливки желательно хранить при температуре от +3 до +6 С.
* Масло и сыр хранятся при температуре +4 С.
Полезные советы:
* Творог и кисломолочные напитки желательно употребить в ближайшие 24 часа после покупки.
* Две верхние полки холодильника желательно использовать только для хранения молочных продуктов.
Хранение сыра
* Сыр лучше заворачивать в чистый пергамент и потом в пластиковый пакет перед тем, как положить в холодильник. На это есть две причины: 1) он быстро впитывает окружающие запахи; 2) сыр быстро высыхает, так как в холодильнике низкий уровень влажности.
* Если нет возможности хранить сыр в холодильнике, заверните его в льняную салфетку, предварительно смочив её соленой водой. Берегите сыр от прямых солнечных лучей.
* Маленькие кусочки сыра лучше хранить в стеклянной емкости, накрытой крышкой и помещенной в холодильник. Также можно положить в емкость кусочек сахара, который будет впитывать лишнюю влагу. Сахар лучше менять время от времени.
* Твердые сыры хранятся от 7 до 10 дней.
* Мягкие сыры хранятся до 3 дней.
* Плавленые сыры хранятся в открытой упаковке до 48 часов, после чего начинают сохнуть и терять свои свойства.
* Твердые и полутвердые сыры можно хранить в морозилке, если вы не собираетесь их употреблять в скором времени.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии