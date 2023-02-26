5 блюд, которые стоит приготовить из сезонных овощей

Не знаете, что приготовить на этот раз? Тогда подборка рецептов блюд из сезонных овощей спешит на помощь. Сочная курочка? Не вопрос! Ароматный пирог, нежно тающий во рту? Запросто! Тёплый салат? Легко! Выбирайте на свой вкус, готовьте и радуйте семью.
1. Баклажаны с курицей
Баклажаны с курицей. \ Фото: pinterest.com.
На приготовления этого блюда уйдёт менее часа. Но, поверьте, результат превзойдёт все ваши ожидания. Смело подавайте баклажаны с курицей в качестве самостоятельного блюда, или с гарниром.
Ингредиенты:
• Куриное филе - 2 шт;
• Баклажаны среднего размера - 2 шт;
• Чеснок - 2 зубка;
• Имбирь корень свежий - 1-2 см;
• Соус соевый - 2,5 ст.л;
• Уксус бальзамический - 4 ч.л;
• Сахар 1 ч.л;
• Крахмал - 1 ч.л;
• Кунжутные семена - 1,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Подсолнечное масло - для жарки.
Куриное филе с баклажанами. \ Фото: healthsavage.org.
Способ приготовления:
• Куриное филе вымыть под холодной проточной водой;
• Удалить всё лишнее;
• Просушить бумажными полотенцами;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Немного посолить и поперчить;
• Обжарить на сильном огне на небольшом количестве масла (постоянно помешивать, чтобы курица не подгорела);
• Жарить до полной готовности куриного филе;
• Готовую курицу выложить на тарелку;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Отправить на туже сковороду, где готовилась курица;
• Чеснок и имбирь очистить;
• Натереть на самой мелкой тёрке;
• Высыпать поверх баклажанов;
• Перемешать;
• Готовить на среднем огне пятнадцать-двадцать минут;
• В небольшой миске смешать кунжутные семена с бальзамическим уксусом, крахмалом, сахаром и соевым соусом;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• В сковородку с баклажанами добавить обжаренную курицу;
• Всё залить соусом;
• Перемешать;
• Готовить на сильном огне, пока соус не начнёт загустевать;
• Подавать с гарниром из риса или рисовой лапшой.
2. Омлет с овощами
Овощной омлет. \ Фото: bettycrocker.com.
Вкусно, полезно и по-осеннему ярко. Главным преимуществом этого омлета является то, что его запросто можно приготовить с любыми сезонными овощами, которые окажутся у вас под рукой.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Кабачки мелкие - 0,5 шт;
• Перец болгарский - 0,5 шт;
• Помидоры среднего размера - 1 шт;
• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Петрушка свежая - несколько веточек.
Омлет с овощами. \ Фото: gourmet4life.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Отрезать половину;
• Нарезать соломкой;
• Половинку болгарского перца также нарезать соломкой;
• Лук очистить и нарезать тонкими кольцами;
• Помидоры вымыть;
• Нарезать соломкой или полукольцами;
• Все овощи, кроме помидоров, выложить на разогретую сковороду с небольшим количеством масла;
• Готовить семь-десять минут на сильном огне, постоянно помешивая;
• Затем добавить томаты;
• Перемешать;
• Готовить ещё три-четыре минуты;
• Приправить солью и перцем;
• Перемешать;
• В миске смешать яйца с небольшим количеством соли и перца;
• Перемешать и слегка взбить;
• Яичной смесью залить овощи;
• Убавить огонь до среднего;
• Готовить пару минут;
• Затем накрыть крышкой и готовить на медленном огне примерно восемь-десять минут или до тех пор, пока яичная смесь не схватится;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанной петрушкой.
3. Овощной киш
Овощной киш. \ Фото: captchafilter.top.
Овощной киш – ещё одно блюдо, которое легко приготовить из сезонных овощей. Пирог получается сочным, ароматным и очень-очень вкусным.
Ингредиенты:
• Яйца - 4 шт;
• Мука - 1,5 стакана;
• Масло сливочное - 120 г;
• Сливки - 0,5 стакана;
• Морковка средняя - 1 шт;
• Баклажаны средние - 1 шт;
• Перец болгарский красный или жёлтый - 2 шт;
• Помидоры красные среднего размера - 2 шт;
• Лук красный средний - 1 шт;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Подсолнечное масло - для жарки.
Киш с овощами. \ Фото: co.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на мелкую тёрку;
• Переложить в миску;
• Смешать с одним яйцом, мукой, сливочным маслом, солью и перцем;
• Перемешать и замесить тесто;
• Накрыть пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник примерно на полчаса;
• Баклажаны вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой;
• Обжарить на небольшом количестве подсолнечного масла примерно десять-двенадцать минут;
• Приправить солью и перцем;
• Перец вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать соломкой;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Помидоры вымыть и нарезать соломкой;
• Тесто достать из холодильника;
• Переложить в форму для запекания, предварительно смазав небольшим количеством масла;
• Сформировать бортики;
• Овощную начинку распределить равномерными слоями;
• В миске смешать оставшиеся яйца со сливками;
• Получившейся смесью залить овощи;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут.
4. Тёплый овощной салат с сыром
Тёплый овощной салат с сыром. \ Фото: blogspot.com.
А вот и блюдо для тех, кто отдаёт предпочтение салатам и сыру. Но что если соединить овощи и сыр, и всё это подать в тёплом виде?
Ингредиенты:
• Баклажаны среднего размера - 2 шт;
• Перец болгарский крупный красный - 1 шт;
• Помидоры крупные красные - 1 шт;
• Лук красный средний - 1 шт;
• Сыр средней твёрдости - 100 г;
• Уксус бальзамический - 4 ч.л;
• Крахмал - 1 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Масло подсолнечное - для жарки;
• Соль - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу.
Тёплый салат из овощей с сыром. \ Фото: zuckerjagdwurst.com.
Способ приготовления:
• Баклажаны вымыть;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Помидоры вымыть и также нарезать небольшим кубиком;
• Перец вымыть;
• Удалить семена и плодоножку;
• Мякоть нарезать небольшим кубиком;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими кольцами;
• Овощи (кроме помидоров) выложить на разогретую сковородку и обжарить около десяти-двенадцати минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Приправить солью и перцем;
• Всыпать помидоры;
• Перемешать;
• Готовить ещё пять-шесть минут;
• В миске смешать крахмал с мёдом и бальзамическим уксусом;
• Перемешать;
• Получившейся смесью залить овощи;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить на среднем огне до тех пор, пока соус не загустеет;
• Перед подачей посыпать мелко нарезанным сыром.
5. Тыква фри
Тыква фри. \ Фото: tvornicazdravehrane.com.
Многие наверняка любят картошку фри, но мало кто задумывается над тем, что во фритюре можно приготовить практически любые овощи. Например, тыкву. Получатся очень вкусно и необычно, тем более, если всё это сдобрить тёртым сыром и ароматными специями.
Ингредиенты:
• Мякоть свежей тыквы - 0,5 кг;
• Сыр твёрдый - 50 г;
• Масло оливковое - 8 ч.л;
• Паприка копчёная - 1 ч.л;
• Чеснок - 2 зубка;
• Крахмал - 1 ч.л;
• Перец кайенский - 0,5 ч.л;
• Соль - по вкусу.
Пряная и пикантная тыква. \ Фото: crumbtopbaking.com.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы нарезать соломкой или брусками средней толщины;
• В миске смешать крахмал с оливковым маслом, солью, паприкой и кайенским перцем;
• Все хорошенько перемешать;
• Получившейся смесью залить тыкву;
• Перемешать руками;
• Оставить мариноваться на пять-десять минут;
• Выложить не в притык на противень, застеленный пергаментной бумагой;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на двадцать пять-тридцать минут;
• Перед подачей посыпать тёртым сыром.
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