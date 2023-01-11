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Что советские граждане СССР везли из загранкомандировок

Что советские граждане СССР везли из загранкомандировок

Граждане СССР, побывавшие «за бугром», старались захватить оттуда как можно больше «сувениров». Джинсы, «Адидас», колготки, зажигалки, фирменные пакеты – брали все, на что хватало денег и советских значков.

Джинсы


Такую обыденную сегодня вещь как джинсы советскому человеку легально купить было невозможно: эта повседневная одежда, как и многие другие предметы «загнивающего запада» была под запретом. Джинсы не выпускались на фабриках и не импортировались в страну, а попытка провезти их из зарубежной поездки была чревата последствиями. Тем не менее провозили и в большом количестве. Из-за всех издержек цена джинсов «кусалась». У фарцовщиков стоимость пары заветных «левисов» могла доходить до 200 рублей.

В 1978 году известный тренер сборной СССР по горнолыжному спорту Леонид Тягачев пытался провезти огромную для того времени партию джинсов – 120 штук. В аэропорту контрабанда была обнаружена, причем в хитром месте – в коробках для лыжных ботинок. Уголовное дело на спортсмена завели, но до суда оно так и не дошло.

«Адидас»


Самая известная на просторах СССР марка спортивной одежды «Адидас» достигла своей популярности благодаря договоренности с ЦК КПСС. На Московской олимпиаде в 1980 году наши медалисты поднимались на пьедестал почета именно в костюмах и кроссовках «Адидас».

Реклама, шедшая с самого верха не могла не иметь успеха в народе, и «адидасовские» товары очень скоро стали закупаться за рубежом оптом. В костюме и кроссовках «Адидас» не стеснялись ходить в гости и в театр: цена за такой комплект могла равняться пяти-шести месячным зарплатам и просто так дома он лежать не мог. Слово «адидас» даже стало синонимом слова «круто».

«Жвачка»


Заграничная жевательная резинка в Советском Союзе была предметом культа и зависти детей и подростков. Впервые с экзотикой в СССР познакомились во время VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в далеком 1957 году, когда и родилась легендарная фраза «Мир, дружба, жвачка!».

С тех пор Stimorol или Turbo везлись пачками, в основном из стран Восточной Европы – Польши, Чехословакии, ГДР. По сравнению с отечественными жевательными резинками импортная «жвачка» всевозможных форм, цветов и вкусов производила на советских школьников поистине волшебное впечатление. «Бубль гум» стал «твердой валютой», на которую спокойно можно было выменять набор карандашей или футбольный мяч.

Часы


В те времена, когда не было мобильных телефонов и планшетов самой дорогой игрушкой для школьников и студентов были часы с калькулятором японской фирмы «Касио». В свободной продаже их практически не было – как и большинство дефицитных товаров часы привозили из-за границы.

Неплохо в СССР продавались электронные часы с семью мелодиями, хоть и стоили они половину месячной зарплаты рабочего. Это был очень выгодный бизнес, так как ленинградские моряки покупали их в заграничных портах оптом по одному доллару за штуку.

Виниловые пластинки


Меломаны вспоминают, чтобы купить настоящую виниловую пластинку с записью «Битлз», привезенную из-за границы приходилось продавать дорогие вещи, к примеру, кроссовки стоимостью 35 рублей. Но это в Москве. Цены росли пропорционально удаленности от столицы. За Уралом стоимость винила подскакивала до 200 рублей за штуку.

На недовольство покупателей столь высокой ценой дисков продавцы ссылались на большие трудности с их доставкой. В роли курьеров чаще выступали артисты, моряки, ученые и специалисты, работавшие на зарубежных объектах. Пластинки везли тайком, рискуя лишиться их на таможне и стать при этом «невыездным».

Видеомагнитофон


Первые советские видеомагнитофоны стоили заоблачных денег – около 1200 рублей, а зарубежные аналоги, в частности, японский «Панасоник», и того больше – 3000-5000 рублей. Кроме этого, под «видик» нужно было еще и кассеты найти, которые продавались только в крупных городах.

Тем не менее, видеомагнитофоны охотно везли из-за рубежа, так как на родине их можно было продать в разы дороже. Находились и желающие приобрести импортную аппаратуру. История знает случаи, когда на вожделенную «чудотехнику» обменивали машину и даже квартиру.

Автомобиль


Иномарки стали активно завозиться в СССР с конца 1970-х годов, когда были снижены таможенные пошлины на подержанные автомобили. Особенно преуспели в этом плане артисты и моряки. Они были чисты перед законом, так как покупали машины за честно заработанную валюту. Впрочем, были и необычные сделки. Так, моряки вспоминают, как за две трехлитровые банки водки, замаскированные в целях конспирации под березовый сок, в Финляндии и Швеции можно было приобрести недорогую подержанную машину.

Процедуру по покупке подержанного автомобиля упрощало то, что сделка нигде не регистрировалась. Продавцу достаточно было снять авто с учета и передать машину с ключами и техпаспортом новому владельцу. Договор, по воспоминаниям покупателей, обычно составляли как придется. Но без этой заветной бумажки у счастливого обладателя иномарки не было шансов зарегистрировать машину на родине.

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