С нами не соскучишься!

8 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Горыныч
    Мало видов и образцов. Где, к примеру, боцманская?Какую бороду тебе...
  • ММ
    А еще говорили, что движок был половинкой самолетного, а поскольку для самолета движок плохим сделать было нельзя, то...Какой советский а...
  • Ингерман Ланская
    в совдепии мерзкого дешевого пойла было много, а хорошего вина было крайне мало.... да и савейскаму пиплу-алкашу это ...5 очень странных ...

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Michael Aaron Williams более известен как художник стрит-арта, именно он выдвинул идею о диалоге между автором стрит-арта и зрителем, утверждая, что работы этого жанра должны быть не только понятны каждому, но и доносить определенную мысль, а не являться бездумным видом искусства. Сегодня мы представим Вам работы мастера, выполненные при помощи кофе и винтажной бумаги. Эти портреты как будто относят нас в 20-й век, они красноречиво рассказывают каждому, кто готов их услышать, о чистоте человеческой души.

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник рассказывает, что ему очень нравится использовать кофе в качестве основного элемента для создания своих работ.

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

В частности, это связано с его природным цветом и приятным запахом.

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх