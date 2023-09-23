Michael Aaron Williams более известен как художник стрит-арта, именно он выдвинул идею о диалоге между автором стрит-арта и зрителем, утверждая, что работы этого жанра должны быть не только понятны каждому, но и доносить определенную мысль, а не являться бездумным видом искусства. Сегодня мы представим Вам работы мастера, выполненные при помощи кофе и винтажной бумаги. Эти портреты как будто относят нас в 20-й век, они красноречиво рассказывают каждому, кто готов их услышать, о чистоте человеческой души.
Художник рассказывает, что ему очень нравится использовать кофе в качестве основного элемента для создания своих работ.
В частности, это связано с его природным цветом и приятным запахом.
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Художник создает портреты на винтажной бумаге, используя только кофе
Michael Aaron Williams более известен как художник стрит-арта, именно он выдвинул идею о диалоге между автором стрит-арта и зрителем, утверждая, что работы этого жанра должны быть не только понятны каждому, но и доносить определенную мысль, а не являться бездумным видом искусства. Сегодня мы представим Вам работы мастера, выполненные при помощи кофе и винтажной бумаги. Эти портреты как будто относят нас в 20-й век, они красноречиво рассказывают каждому, кто готов их услышать, о чистоте человеческой души.
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