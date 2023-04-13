Американский шериф: почему он не полицейский, что он делает и как им стать

Каждый соотечественник прекрасно знает из американских фильмов о том, что в США до сих пор существует весьма специфическая должность шерифа. Некоторые проводят ложную аналогию, сравнивая их с нашими участковыми. Хотя зерно истины в таком сравнении есть, шериф все-таки не является полицейским. Самое время разобраться в том, в чем же заключается корневое отличие и чем занимаются бравые парни в шляпах с полями.
Шерифы работают в каждом округе. |Фото: timesfreepress.com.
Впервые шерифы появились вовсе не в США, а еще в средневековой Англии. В королевстве существовала руководящая должность «reeve», назначаемая лично королем страны. Следить за порядком ривы должны были в графствах – «shires», таким образом полное название должности звучало, как «shire-reeve» или «рив графства». После колонизации англичанами Америки, слово из метрополии закономерным образом перекочевало в Новый Свет, правда суть обозначаемой им должности изменилась.
Как утроен офис шерифа и чем он отличается от полицейского?
Шерифа выбирают местные жители. |Фото: huffpost.com.
Главное, что следует знать о правоохранительных органах США, так это то, что в стране не существует единого полицейского управления. Каждый более-менее крупный населенный пункт имеет свое собственное, независимое от других управление. При этом долгое время никакой полиции в США вообще не существовало. Фактически до XIX века порядок в населенных пунктах обеспечивали шерифы – выборные люди, облаченным местными жителями полномочиями обеспечивать законность и вершить правосудие. С появлением более-менее организованной полиции, шерифы никуда не пропали, хотя их полномочия и обязанности несколько изменились.
Обязанности у шерифа очень разные. |Фото: svopi.ru.
Важно понимать, что в современных Соединенных Штатах Америки шериф не является сотрудником полиции. Американский шериф – это должностное лицо, которое выбирается на своей пост жителями своего округа на срок от 2 до 6 лет (в зависимости от штата). После этого новоизбранный шериф должен назначить себе некоторое количество помощников в зависимости от размеров вверенной ему под контроль территории и количества проживающих на ней людей. В итоге, шериф и помощники представляют отдельный от полиции и ФБР правоохранительный департамент, который обязан следит за порядком в округе.
Шериф должен помогать полиции. |Фото: politico.com.
Для того, чтобы понимать подлинную разницу между полицейскими и шерифами, следует немного разобраться в административном устройства США. Оно является достаточно сложным и запутанным. Самый верхний уровень – это федеральный, в области правопорядка на нем работает только ФБР. Далее идут штаты, округа и города. Соответственно полиция, может быть как окружной, так и городской. Шерифы всегда представляют только округ. В чем смысл всей этой системы? В распределении полномочий: ФБР имеет полномочия везде, полиция штата – по всему штату, полиция города – только в городе, шерифы же имеют полномочия в округах, которые меньше штатов, но больше городов. Таким образом шерифы являются неким промежуточным звеном между полицией города и полицией штата.
Какие права и обязанности есть у шерифа?
Занимаются шерифы буквально всем. |Фото: hplztp.ks.ua.
Первоначально американские шерифы, которые еще служили британской короне следили лишь за сбором налогов в колонии. Однако, после Американской революции список полномочий, прав и вместе с тем обязанностей этого должностного лица начал стремительно расти. Сегодня шерифы, по сути, помогают полиции обеспечивать порядок и государственную власть там, где может образоваться ее нехватка. В первую очередь в небольших населенных пунктах, где нет собственных департаментов полиции. Шерифы есть в 48 из 50 штатах Америки, при этом их полномочия и обязанности достаточно серьезно меняются от штата к штату.
Как правило работают там, где нет полиции. ¦Фото: imaginenortheastiowa.com.
В большинстве случаев офис шерифа берет на себя обязанности полиции там, где нет собственного департамента. Шериф и его помощники следят за порядком на дороге, занимаются легкими и тяжелыми правонарушениями, помогают в работе отделу по борьбе с наркотиками, могут даже управлять тюрьмами. Конечно же шерифы совершают аресты. Кроме того, в их обязанности входит работа коронера. В зависимости от штата и округа на плечи шерифа возлагаются и другие обязанности.
Мама, я хочу быть шерифом
Шерифа можно отозвать с поста. |Фото: inosmi.ru.
Стать шерифом в США не так-то просто. Должность эта является выборной. Голосовать за шерифа будет все жители округа. При этом кандидат первоначально должен удовлетворять достаточном жесткому набору требований. Многие шерифы первоначально работают полицейскими в своем городе или штате. Впрочем, данная статья не является обязательной для будущего шерифа. Некоторые из них сами идут учиться в полицейскую академию уже после того, как будут выбраны на авторитетную должность. Но даже без этого раз в год все шерифы должны проходить курсы повышения квалификации.
Как и любая другая выборная должность, шерифа могут отозвать с назначенного поста, если по мнению местного населения он не справляется со своими обязанностями. Что же касается заработной платы, то живут шерифы и их помощники неплохо. Зарплата шерифов колеблется от 70 до 106 тысяч долларов в год. Это неплохие для Америки деньги. Заработок сопоставим с заработком крепкого представителя среднего класса. Помощники шерифа зарабатывают от 31 до 68 тысяч долларов, попадая таким образом в нижнюю половину среднего класса США.
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