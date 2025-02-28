Несколько самых страшных мест в мире. Любителям ужастиков на заметку

Согласитесь, мир полон страшных мест. К примеру, Сирия, Ирак, Йемен, Донбасс и многие другие города и страны, которые окутаны войной. Но страх, который у человека возникает от упоминания о количестве погибших в этих местах, возникает не от сверхъестественных причин, а вполне от реальных. Сегодня же мы поговорим о местах, которые просто овеяны разными страшными и мистическими историями.

1. Загадочный дом

2. Аокигахара

3. Лес Хойя-Бачу

4. Школа «TakTak»