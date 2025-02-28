Несколько самых страшных мест в мире. Любителям ужастиков на заметку

Согласитесь, мир полон страшных мест. К примеру, Сирия, Ирак, Йемен, Донбасс и многие другие города и страны, которые окутаны войной. Но страх, который у человека возникает от упоминания о количестве погибших в этих местах, возникает не от сверхъестественных причин, а вполне от реальных. Сегодня же мы поговорим о местах, которые просто овеяны разными страшными и мистическими историями., чтобы запечатлеть то или иное паранормальное явление.
Итак, сегодня мы расскажем вам о самых загадочных и зловещих местах во всем мире.
1. Загадочный дом
Построенный в начале 1900-х годов, этот на первый взгляд ничем не примечательный домик, который находится в округе Палм-Бич, штате Флорида, на самом деле просто оброс легендами о том, что в доме живет призрак самоубийцы. Изначально, дом использовали в качестве похоронного бюро, что, кстати, является весьма распространенным явлением в некоторых штатах, но уже в 1920-м году дом перекупили. Именно в это время бывший хозяин и нашел на чердаке своего уже бывшего похоронного бюро труп своего верного помощника Джозефа. Мужчина повесился и не оставил никакой записки. Многие верят, что именно Джозеф бродит по дому и временами перемещает вещи в комнатах. Посетители также замечали, что призрак особенно плохо относится к мужчинам, которые входят в дом. Он всячески пытается их испугать и выставить из дома.
2. Аокигахара
Аокигахара – это самый зловещий лес во всем мире. Несмотря на всю его красоту, живописные пейзажи, красивые полянки и многолетние деревья, лес Аокигахара прославился тем, что именно он становится последним пристанищем для многих людей, которые решили совершить самоубийство. Каждый год в это место съезжается масса туристов, но увы, возвращаются домой не все. В лесу можно встретить большое количество пустых туристических палаток и каких-либо других вещей. Полицейские, которые регулярно обходят этот лес, обнаруживают массу весьма нелицеприятных находок, поэтому простым туристам, которые едут в Аокигахару для того, чтобы полюбоваться здешними видами, строго настрого запрещается сходить с основной тропы и бродить по лесу в одиночку. По факту, Аокигахара – это морг, который находится под открытым небом, и, даже несмотря на то, что это место довольно-таки неплохое, гулять и ставить тут палатку крайне страшно.
3. Лес Хойя-Бачу
Этот странный румынский лес прославился не меньше, чем Бермудский треугольник, и является источником многих страшных легенд. Лес Хойа-Бачу, расположенный недалеко от старого городка Клуж-Напоказанимает 250 гектаров земли. С виду лес очень красивый. Большие и благородные деревья, зеленая трава, прекрасные виды, чистый воздух. Эх, ну что может быть лучше? Но, несмотря на всю красоту, которая открывается перед нашими глазами, большинство туристов, которым довелось посетить это место, утверждают, что в лесу им было не по себе. Многие чувствовали себя взволнованными и слегка испуганными, не понимая, по какой причине. Возможно один из факторов, который порождает беспокойство в душах туристов, это внешний вид леса. Некоторые деревья растут странным образом, не прямо, а изогнуто, в некоторых местах трава удивительно зеленая, а стоит пройти чуть дальше, и кажется, что ее как будто выжгли специально. Большинство местных жителей просто отказываются входить в лес, потому что, исходя из местных легенд, любой, кто попадает в лес, вряд ли вернется обратно.
В течение 1960-х годов один румынский биолог сделал несколько фотографий с НЛО, парящим над Хойя-Бачу. В 1968 году военный техник Эмиль Барнеатакже видел НЛО и успел даже заснять сие явление. С тех пор очевидцы утверждали, что они часто видят странные огни или слышат необъяснимые звуки, исходящие из леса ночью.
4. Школа «TakTak»
Эта школа в Гонконге окружена со всех сторон огромным старым кладбищем. Когда школа закрылась навсегда в 1998 году, многие начали рассказывать ужасные истории об этом месте. Одна история гласит, что в школе обитает призрак какой-то дамы в красном платье, которая была когда-то повешена, и теперь ее призрак блуждает по этому зданию, пугает всех, кто осмелиться зайти в школу, и даже временами нападает на людей. В 2001 году группа бесстрашных студентов решила исследовать заброшенные территории. Когда они, наконец, выбрались из этого места, все ребята были просто на грани нервного срыва. Одна девушка попыталась задушить себя, а потом прикусила руку парня, который пытался ей помочь.
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