«Бытовая цивилизация» в СССР началась только в 50е годы. Великая Отечественная война прервала развитие еще довоенного производства холодильников в СССР на долгие годы. В послевоенное время строили кирпичные дома улучшенной планировки, где предусматривался встроенный холодильный шкаф. Но вскоре, семимильными шагами стало улучшаться благосостояние наших советских граждан.
Выпуск холодильников в СССР приобретал темпы - выполним и перевыполним. Товар был престижным и тем, кому не удавалось разместить его на перенаселенных метрах коммунального жилья, приходилось перевязывать чудо техники цепями и вешать амбарный замок, дабы уберечь от коварных посягательств соседей по коммунальной кухне. Технический прогресс вместе с возрастающими потребностями граждан СССР явил миру еще ряд новшеств и усовершенствований.
В 1950 г. на Московском заводе «Газоаппарат» был изготовлен первый серийный бытовой абсорбционный холодильник «Газоаппарат».
В 1954 г., на смену ему пришел холодильник с маркой "Север».
Первые термоэлектрические советские холодильники с маркой «Морозко», освоенные в г. Великие Луки, стали поступать в торговлю в 1956 г. Их можно было устанавливать на полу или на столе и подвешивать на стене. Эти небольшие холодильники могли бы совмещать функцию обогревателя, так как задняя стенка их сильно нагревалась.
В феврале 1951 г. холодильники ЗИС-Москва поступили в торговую сеть Москвы. В 1956 году их было выпущено 6230 шт.
Холодильники меньшего размера - «Саратов-2» выпускал Саратовский электроагрегатный завод. Через пять лет завод ежегодно выпускал 120 тыс. холодильников, в конце 1962 г. с конвейера уже сошел миллионный холодильник.
В 60-е Советский Союз наращивает объемы производства: «жить стало лучше, жить стало веселей». Растет ассортимент советских холодильников за счет освоения новых марок. Уже почти в каждой семье есть блестящий, почти буржуазно красивый помощник по хозяйству. Не нужно больше мечтать о финском холодильнике Розенлеф. В СССР все свое - и самое лучшее.
Советский холодильник «ЗИЛ-Москва». Легенда ретро-дизайна. До сих пор эстетически привлекателен обтекаемой формой. Прочности лакокрасочного покрытия позавидует любой автомобилист.
В 1959 было положено начало Минскому заводу холодильников (с 1977 года ПО «Атлант»). В 1962 году завод выпустил первый холодильник – «Минск-1».
В 1961 г. начал работать Смоленский завод холодильников (ОАО «Айсберг»). С 1964 по 1999 г. там выпущено более 5 млн. холодильников и 15 тыс. морозильников.
Холодильный прогресс бодро шествует по бескрайним просторам СССР. Выпуск компрессионных бытовых холодильников начинается по всей стране, на крупных заводах: Муромском («Ока»),
В 1976 г. завод ЗИЛ начал осваивать производство более комфортабельного советского холодильника - «ЗИЛ-63». Время глобального дефицита заставляло людей доставать практически все. Ночами отмечались в очереди за холодильником, днем бегали в поисках того, что туда положить. Советский холодильник ЗИЛ-63 был максимально осовременен, в нем уже заметно снижен производимый шум. Советский холодильник «ЗИЛ-63» поставлялся более чем в 50 стран мира, практически во все страны Африки и Юго-Восточной Азии.
Советский холодильник ЗИЛ-63 был максимально осовременен, в нем уже заметно снижен производимый шум. Советский холодильник «ЗИЛ-63» поставлялся более чем в 50 стран мира, практически во все страны Африки и Юго-Восточной Азии.
Пережившие не одно поколение импортных собратьев, прочные, долговечные советские холодильники, исправно несут свою службу на дачах и по сей день.
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