Стелы Аксума: почему секреты древних монолитных обелисков не смогли разгадать

Древние цивилизации оставили после себя самое разное наследие, в том числе уникальные архитектурные объекты и памятники. Причем некоторые из них настолько поразительные в своей конструкции или внешнем виде, что их секреты до сих пор не могут разгадать современные исследователи. Ярким примером такого таинственного наследия стали огромны обелиски древней эфиопской цивилизации из города Аксум: а все дело в том, что историкам все еще непонятно, как несколько тысяч лет назад могли установить такие огромные объекты, если это сегодня не представляется возможным.
Огромные монолиты таинственной эфиопской цивилизации древности. /Фото: pinterest.de
Таинственные памятники древнего Аксумского государства были возведены еще в 4 веке нашей эры, однако до сих пор ставят в тупик историков и археологов. Всего на территории, где располагалась древнеэфиопская держава, было обнаружено более 160-170 стел и обелисков, относящихся к тому периоду. Однако наибольший интерес, равно как и историческую ценность представляют около десятка монолитов.
Размеры всех обелисков отличаются друг от друга, но каждый из них все равно впечатляет. Однако самым большим является один: его первоначальный вес составляет около 500 тонн, а в высоту примерно 32 метра. До нашего времени она сохранилась в полуразрушенном состоянии, причём доподлинно неизвестно до сих пор, по каким причинам она разбилась на куски. Наиболее правдоподобно звучит версия, что стела раскололась еще на этапе строительства или установки.
Реконструкция самой высокой стелы. /Фото: archaic.totalarch.com
Самый большой монолит, который сохранился неповрежденным, имеет высоту в 24 метра и вес около 200 тонн. Его история удивительна: простояв целым многие столетия, он был похищен итальянскими оккупантами под предводительством Бенито Муссолини и установлен в Риме. После этого несколько десятилетий эфиопские власти и общественность боролись за возвращение исторического памятника на родину, и лишь недавно это удалось, и обелиск занял своё место.
Высочайшая из сохранившихся в первозданном виде стела. /Фото: turbina.ru
На монолите вырезаны поразительно детализованные элементы декора, в основном они представлены дверьями с ручкой, а также впечатляющими окнами с узорами. Последние впечатляют тем, что они выглядят не просто как отверстия в виде окон, а как оконные рамы, которые в древности еще даже не существовали.
Еще одной поразительной особенностью аксумских обелисков является их материал. Дело в том, что все они созданы из базальта, который не отличается долговечностью. Впрочем, это не меняет положение вещей: монолиты продолжают оставаться таковыми на протяжении более полутора тысяч лет.
Трудно представить, что эти огромные осколки тысячи лет назад были монолитом. /Фото: pikabu.ru
Однако самым главным вопросом остаётся механизм транспортировки обелисков. Ведь, по информации Novate.ru, ближайшее месторождение базальта находится примерно в четырёх километрах от места современного расположения аксумских монолитов. Сложность такого перемещения при техническом прогрессе того периода, которая усложняется каменистым ландшафтом до сих пор ставит в тупик историков и археологов.
До сих пор непонятно, как жители древнего Аксума сумели вообще создать эти монументальные стелы. /Фото: putidorogi-nn.ru
Наиболее же поразительным в этом случае является тот факт, что и сегодняшние технологии не позволяют повторить процесс транспортировки обелисков. Все дело в том, что когда происходило восстановление одного из объектов на первоначальном месте, проделать эту работу смогли только с использованием огромного технического и человеческого ресурса, но и это позволило установить его только по частям. А, согласно исследованиям историков, в Аксумской державе обелиски устанавливались монолитными, и разгадку этому секрету пока найти не представляется возможным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии