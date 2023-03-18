Стелы Аксума: почему секреты древних монолитных обелисков не смогли разгадать

Огромные монолиты таинственной эфиопской цивилизации древности. /Фото: pinterest.de

Реконструкция самой высокой стелы. /Фото: archaic.totalarch.com

Высочайшая из сохранившихся в первозданном виде стела. /Фото: turbina.ru

Трудно представить, что эти огромные осколки тысячи лет назад были монолитом. /Фото: pikabu.ru

До сих пор непонятно, как жители древнего Аксума сумели вообще создать эти монументальные стелы. /Фото: putidorogi-nn.ru