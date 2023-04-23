Не десерты: 7 сытных блюд с добавлением фруктов

Сезонные фрукты – это не только возможность насладиться их сладостью и сочностью в первозданном виде, наполняясь полезными витаминами, но ещё и широкий простор для приготовления блюд. В этой подборке мы собрали уникальные рецепты, куда можно смело добавлять фрукты. И речь вовсе не о десертах!
1. Индейка с хурмой
Филе индейки с хурмой. \ Фото: recipepes.com.
Мясо индейки, как и куриное, нежное, мягкое и практически безвкусное. Чтобы оно приобрело неповторимый вкус, необходимо использовать несколько хитростей. Например, сделать оригинальный соус, используя грушу и хурму.
Ингредиенты:
• Филе – 450 г;
• Чеснок – 1 шт;
• Имбирь – 6 г;
• Хурма – 3 шт;
• Груши – 2 шт;
• Шалфей, розмарин, тимьян, петрушка – пара веточек;
• Горчица, кориандр – пол чайной ложки;
• Чили хлопья – 1 ч.л;
• Лук – 1 шт;
• Мёд – 1,5 ч.л;
• Уксус яблочный – 1,5 ч.л;
• Вино белое – 55 мл;
• Карри – по вкусу;
• Масло сливочное – 25 г;
• Соль, сахар.
Сочное филе индейки с хурмой. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Растительным маслом (55 мл) залить предварительно измельчённые веточки зелени;
• Мясо промыть, дать воде стечь;
• Обмазать растительно-масляной смесью;
• Отправить на час в холод для маринования;
• Сбрызнуть сковороду маслом;
• Бросить кубик сливочного;
• Обжарить филе до румяной корочки;
• Выложить в рукав для запекания;
• Очистить и разделить чеснок на дольки;
• Половинку головки бросить в рукав;
• Печь в духовке двадцать минут при 200 градусах;
• На масле обжарить нашинкованный имбирь, чили, кориандр и горчицу;
• Снять шелуху и нарезать лук, добавить в сковородку;
• Промыть и очистить фрукты;
• Накрошить кубиками;
• Добавить на сковороду;
• Сдобрить мёдом, уксусом и вином;
• Перемешать;
• Несколько минут тушить до выпаривания жидкости;
• Остатки специй всыпать и перемешать;
• Мясо достать из рукава, порезать на кусочки;
• Подавать с готовым соусом.
2. Говядина со сливами
Нежная и сочная говядина. \ Фото: superbutcher.com.au.
Запечённая говядина хороша сама по себе, однако, чтобы мясо стало более мягким и приобрело необычный привкус, можно воспользоваться оригинальным лайфхаком, добавив простой ингредиент – свежие сливы.
Ингредиенты:
• Грудка – 2,1 кг;
• Сливы – 1 кг;
• Лук – 1 кг;
• Вино белое – 55 мл;
• Масло растительное – 55 мл;
• Перец, соль, зира.
Говядина со сливами. \ Фото: proxypython9.appspot.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить и разделить на отдельные лепестки;
• Мясо сполоснуть и отжать;
• Равномерно обжарить до корочки;
• Смазать противень и положить на него мясо;
• На том же масле обжарить лук до золотистости;
• Посыпать мясо луком так, чтобы покрывал его почти полностью;
• Присыпать солью, перцем и зирой;
• Сливы промыть;
• Выложить вокруг мяса;
• Накрыть противень с помощью фольги;
• Отправить печься на три-четыре часа при 160 градусах;
• Периодически проверять наличие жидкости, добавляя воды или вина.
3. Утка с персиками
Утиное филе с персиками. \ Фото: thegarumfactory.net.
Любое мясо птицы хорошо сочетается с умеренно сладкими фруктами, к примеру, с персиками. Попробуйте приготовить утиное филе под мясным соусом из бульона и с запеченными половинками фруктов.
Ингредиенты:
• Грудка – 810 г;
• Персики – 410 г;
• Чеснок – 5 зубочков;
• Масло сливочное – 610 г;
• Сахар – 125 г;
• Соус соевый – 175 мл;
• Имбирь – 1 шт;
• Мёд – 75 г;
• Лук – 2 шт;
• Морковка – 210 г;
• Вино красное – 310 мл;
• Вода – 3,1 л;
• Шичими – 5 г;
• Кости утки – 2,1 кг;
• Тимьян, розмарин, фенхель, лавр;
• Соль и перец.
Филе утки с персиками. \ Фото: recipepes.com.
Способ приготовления:
• Соевый соус смешать с имбирем, мёдом, а также сахаром и солью, перемешать;
• Очистить и измельчить дольки чеснока, всыпать к соусу;
• Кости отправить печься на полчаса при 180 градусах;
• После бросить их в кастрюлю;
• Очистить и нарезать кубиком лук;
• Добавить к костям;
• Следом влить воду с вином;
• Засыпать все специи;
• Томить на огне около пяти часов;
• После дать остыть и процедить готовый бульон;
• Грудку замариновать в заранее подготовленном соусе;
• Дать постоять около двух-трех дней;
• После вытащить, просушить с помощью полотенец;
• Бросить на сковородку и обжаривать до полного исчезновения жира;
• Переложить в блюдо и разделить на половинки;
• Фрукты промыть, разделить на половинки и убрать косточки;
• Отправить в духовку на двадцать минут при 180 градусах;
• Сверху выложить масло и сахар, перемешать;
• Подавать вместе с уткой.
4. Кролик с яблоками
Румяный, ароматный и нежный кролик. \ Фото: leitesculinaria.com.
Нежное и диетическое мясо кролика – отличный продукт, который стоит попробовать хотя бы раз в жизни. В особенности, если запекать его с нежными и сладкими яблоками, вкус которых удивит даже гурманов.
Ингредиенты:
• Ножки – 4 шт;
• Яблоки – 4 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Тимьян – пара стеблей;
• Масло оливок – 55 мл;
• Соль.
Запечённый кролик. \ Фото: whiterabbitfarm.org.
Способ приготовления:
• Чеснок очистить от шелухи;
• Измельчить любым удобным способом;
• Сбрызнуть маслом;
• Ножки промыть, отжать;
• Обмазать соусом и отправить пропитываться на час;
• Предварительно форму смазать;
• Высыпать туда ножки;
• Отправить печься на сорок минут при 180 градусах;
• Яблоки очистить, удалить косточки;
• Порезать дольками или толстыми слайсами;
• Вытащить форму из духовки;
• Всыпать туда яблоки;
• Печь ещё около двадцати минут.
5. Чакапули с алычой
Чакапули. \ Фото: tripadvisor.com.
Чакапули – традиционное блюдо грузинской кухни, которое удивляет нежным, аппетитным бараньим мясом, сдобренным при помощи в меру кислой алычи. Просто пальчики оближешь!
Ингредиенты:
• Баранья мякоть – 510 г;
• Рёбра – 510 г;
• Алыча – 210 г;
• Лук зеленый – пара перьев;
• Вино белое – 980 мл;
• Чеснок – пара зубочков;
• Тархун, петрушка, кинза – по вкусу;
• Чили зеленый – 26 г;
• Соль.
Просто объедение. \ Фото: freepik.com.
Способ приготовления:
• С чеснока снять шелуху, нашинковать;
• Всю зелень промыть и нашинковать;
• Промыть перец и накрошить, соединить с предыдущими ингредиентами;
• Мясо промыть, разделить на кусочки;
• Выложить его в казан;
• Следом засыпать всю зелень;
• Промыть алычу и засыпать следом;
• Влить вино и сдобрить солью;
• Перемешать;
• Тушить под крышкой полтора-два часа.
6. Пицца с грушей
Пицца с грушей. \ Фото: threebigbites.com.
Традиционная итальянская пицца может сочетать в себе абсолютно любые ингредиенты, оставаясь при этом удивительно вкусной. Один из таких случаев – комбинация нескольких сыров, включая голубой, со свежей и сладкой грушей.
Ингредиенты:
• Мука – 160 г;
• Вода – 260 мл;
• Груши – 1-2 шт;
• Масло оливок – 1 ч.л;
• Дрожжи – пакетик;
• Горгонзола – 110 г;
• Моцарелла – 125 г.
Грушевая пицца. \ Фото: vgourmet.com.
Способ приготовления:
• Воду и масло влить тонкой струйкой в муку;
• Следом добавить соль и дрожжи, перемешать;
• Вымесить и раскатать по столу, присыпав его мукой;
• Натереть моцареллу на средней тёрке;
• Выложить на тесто;
• Нарезать крупным кубиком горгонзолу;
• Выложить следом;
• Отправить печься на пять-восемь минут при 180 градусах;
• Вытащить до образования корочки;
• С помощью ложки размазать растаявшую горгонзолу по коржу;
• Груши промыть, снять ножом шкурку;
• Нарезать средне-тонкими кружками;
• Удалить семена;
• Выложить на корж, полностью покрывая его;
• Разрезать и подавать к столу.
7. Салат с абрикосами
Салат с абрикосами. \ Фото: pinterest.pt.
И напоследок – оригинальный вариант салата. Если надоело сочетать редис, помидоры и огурцы, обязательно попробуйте этот фруктово-овощной микс, удивляющий сладостью черри, а также мягкостью и ароматом абрикосов.
Ингредиенты:
• Абрикосы – 4 шт;
• Черри – 7 шт;
• Инжир сухой – 4 шт;
• Орехи грецкие – горсть;
• Горчица дижонская – 1 ч.л;
• Пармезан – 25 г;
• Салатные листья микс – пара стаканов;
• Масло оливок – 1 ст.л;
• Уксус – 1,5 ч.л.
Абрикосовый салат. \ Фото: womenshealthmag.com.
Способ приготовления:
• Салатные листья предварительно промыть и встряхнуть;
• Выложить в миску;
• Черри разделить на половинки;
• Абрикосы промыть и разделить на половинки, удалив косточку;
• Инжир накрошить на тонкие полоски;
• Высыпать в миску, перемешать;
• Отдельно смешать уксус и горчицу;
• Добавить масло оливок;
• Венчиком взбить до однородности;
• Сдобрить специями;
• Снова взбить;
• Залить салат соусом;
• Натереть сыр на тёрке;
• Украсить готовый салат;
• Всыпать орехи перед подачей.
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