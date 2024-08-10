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30 колоритных ретро-снимков греческих древностей


Греческие древности.

Греческие древности.

 

Греция - страна древняя, удивительная и просто рай для искателей исторических артефактов. В нашем обзоре фотографии древностей, которые были обнаружены учёными в разное время и которые хранятся сегодня в музеях или прямо под открытым небом. Возможно, после этого материала кто-то начнёт собираться чемодан, чтобы увидеть всё своими глазами.

1. Древняя дорога к стадиону Панатинаикос


Дорога к единственному в мире стадиону, который был построен из белого мрамора.

Дорога к единственному в мире стадиону, который был построен из белого мрамора.

 

2. Храм Гефеста


Один из наиболее хорошо сохранившихся античных храмов Греции.

Один из наиболее хорошо сохранившихся античных храмов Греции.

 

3. Храм Зевса Олимпийского


Грандиозный разоренный храм в центре греческой столицы.

Грандиозный разоренный храм в центре греческой столицы.

 

4. Фрагмент фрески «Процессия воинов»


Национальный археологический музей в Афинах.

Национальный археологический музей в Афинах.

 

5. Древнегреческая ваза


Лепнина: обучение прыжкам, борьба, метание копья.

Лепнина: обучение прыжкам, борьба, метание копья.

 

6. Глиняные таблички с линейным письмом


Древнегреческие письмена.

Древнегреческие письмена.

 

7. Фигурка жреца вырезанная в камне


Камень яшма, XV в. до н.э.

Камень яшма, XV в. до н.э.

 

8. Золотая посмертная маска


Посмертное изображение неизвестного воителя.

Посмертное изображение неизвестного воителя.

 

9. Мозаика Благовестие


Церковь Успения Богородицы в Дафни.

Церковь Успения Богородицы в Дафни.

 

10. Мозаика купола церкви


Образ Христа Пантократора.

Образ Христа Пантократора.

 

11. Остров Делос


Культовые пещеры на горе Кинтос.

Культовые пещеры на горе Кинтос.

 

12. Пещера Апокалипсиса


Достопримечательность острова Делос.

Достопримечательность острова Делос.

 

13. Руины театра


Вид на остров Делос.

Вид на остров Делос.

 

14. Западная часть Агоры


Развалины Храма Всех Богов.

Развалины Храма Всех Богов.

 

15. Каменные львы


Остров Делос, VII в. до н.э.

Остров Делос, VII в. до н.э.

 

16. Фрагмент статуи из святилища Аполлона


Храм Аполлона украшало множество статуй, которые только частично сохранились.

Храм Аполлона украшало множество статуй, которые только частично сохранились.

 

17. Восседающая Гера


Музей античности острова Делос.

Музей античности острова Делос.

 

18. Развалины храма


Сохранились только элементы колонн.

Сохранились только элементы колонн.

 

19. Святилище Диониса


Фаллические стелы святилища.

Фаллические стелы святилища.

 

20. Храм Аполлона


Остров Делос считался местом рождения бога Аполлона.

Остров Делос считался местом рождения бога Аполлона.

 

21. Храм Зевса и Афины


Руины некогда величественного строения.

Руины некогда величественного строения.

 

22. Микенские гробницы


Место захоронения местной знати и правителей.

Место захоронения местной знати и правителей.

 

23. Минойская ваза


Изделие критских мастеров-вазописцев.

Изделие критских мастеров-вазописцев.

 

24. Пифос, микенская амфора с широким горлом


Самая распространенная керамическая тара в Древней Греции.

Самая распространенная керамическая тара в Древней Греции.

 

25. Голова Зевса из терракота


Музей Олимпии, 480-470 до н.э.

Музей Олимпии, 480-470 до н.э.

 

26. Акротирион


Регион острова Санторини, поздний минойский период, около 1500 до н.э.

Регион острова Санторини, поздний минойский период, около 1500 до н.э.

 

27. Алтарь Артемиды



Древняя Тира, остров Санторини.

 

28. Церковь Николая Чудотворца


Остров Санторини III в. н.э.

Остров Санторини III в. н.э.

 

29. Восточный каземат


Цитадель - мощные укрепления из огромных каменных глыб.

Цитадель - мощные укрепления из огромных каменных глыб.

 

30. Мегарский пограничный форт


Угловая башня.

Угловая башня.

 

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