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Лайфхаки, которые облегчат жизнь

Многие хозяйки даже не подозревают, насколько лайфхаки облегчают жизнь! Каждый день можно сделать проще и приятнее, если пользоваться небольшими хитростями, которые придумали находчивые люди.
И хотя некоторые из советов кажутся простыми, всё равно задаешься вопросом: «Почему я не знал этого раньше?!» Забирайте полезные и актуальные лайфхаки себе и применяйте их в своей жизни.

Они сделают быт чуточку легче, а также позволят вам справиться с ежедневными заданиями гораздо быстрее!


Хранение торта/пирожного в холодильнике



Не кладите оставшийся после праздника торт просто в контейнер, как обычно. Чтобы было удобно отрезать кусочек, положите десерт на крышку, а сверху накройте контейнером! Теперь можно отрезать столько, сколько нужно, не доставая торт! Очень быстро и удобно.


Передвижение мебели



Чтобы не поцарапать пол и в целом передвинуть любую мебель довольно быстро, воспользуйтесь этой маленькой хитростью! Просто подложите под ножки крышки от банок.


Самодельный ароматизатор



В капроновый носок насыпьте пару ложек риса и капните любимое эфирное масло. Завяжите мешочек и положите в шкаф. Самодельный ароматизатор готов!


Чистота раковины



Часто вокруг смесителя скапливается грязь и известковый налёт, который бывает трудно очистить. Предотвратите это! В тряпке вырежьте отверстие и наденьте прямо на смеситель.


Чистая бутылка с растительным маслом



После использования на пластике часто остаются жирные подтёки. Чтобы этого избежать, вырежьте в ватном диске отверстие в центре и наденьте на бутылку!


Лайфхак с кастрюлей



Вода (и любая другая жидкость) в кастрюле больше не убежит при закипании! Просто смажьте край любым маслом — хоть сливочным, хоть растительным, и проблема будет решена.


Хранение бумажных полотенец



Бумажные полотенца — незаменимая вещь на кухне. Чтобы во время приготовления пищи ими можно было пользоваться с максимальным удобством, просто положите их в верхний ящик гарнитура, как показано на фото ниже!


Удаление этикеток



Зачастую их не так просто снять, даже с помощью мыльного раствора. Чтобы без труда избавиться от клеевых этикеток, прогрейте их феном. Клей размягчится, и этикетка удалится без следов!



Берите идеи выше на заметку, пользуйтесь каждый день и передавайте другим хозяйкам! Это на самом деле так просто, практично и гениально.
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