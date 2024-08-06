Лайфхаки, которые облегчат жизнь

Многие хозяйки даже не подозревают, насколько лайфхаки облегчают жизнь! Каждый день можно сделать проще и приятнее, если пользоваться небольшими хитростями, которые придумали находчивые люди.

И хотя некоторые из советов кажутся простыми, всё равно задаешься вопросом: «Почему я не знал этого раньше?!» Забирайте полезные и актуальные лайфхаки себе и применяйте их в своей жизни.

Хранение торта/пирожного в холодильнике

Передвижение мебели

Самодельный ароматизатор

Чистота раковины

Чистая бутылка с растительным маслом

Лайфхак с кастрюлей

Хранение бумажных полотенец

Удаление этикеток

Они сделают быт чуточку легче, а также позволят вам справиться с ежедневными заданиями гораздо быстрее!Не кладите оставшийся после праздника торт просто в контейнер, как обычно. Чтобы было удобно отрезать кусочек, положите десерт на крышку, а сверху накройте контейнером! Теперь можно отрезать столько, сколько нужно, не доставая торт! Очень быстро и удобно.Чтобы не поцарапать пол и в целом передвинуть любую мебель довольно быстро, воспользуйтесь этой маленькой хитростью! Просто подложите под ножки крышки от банок.В капроновый носок насыпьте пару ложек риса и капните любимое эфирное масло. Завяжите мешочек и положите в шкаф. Самодельный ароматизатор готов!Часто вокруг смесителя скапливается грязь и известковый налёт, который бывает трудно очистить. Предотвратите это! В тряпке вырежьте отверстие и наденьте прямо на смеситель.После использования на пластике часто остаются жирные подтёки. Чтобы этого избежать, вырежьте в ватном диске отверстие в центре и наденьте на бутылку!Вода (и любая другая жидкость) в кастрюле больше не убежит при закипании! Просто смажьте край любым маслом — хоть сливочным, хоть растительным, и проблема будет решена.Бумажные полотенца — незаменимая вещь на кухне. Чтобы во время приготовления пищи ими можно было пользоваться с максимальным удобством, просто положите их в верхний ящик гарнитура, как показано на фото ниже!Зачастую их не так просто снять, даже с помощью мыльного раствора. Чтобы без труда избавиться от клеевых этикеток, прогрейте их феном. Клей размягчится, и этикетка удалится без следов!Берите идеи выше на заметку, пользуйтесь каждый день и передавайте другим хозяйкам! Это на самом деле так просто, практично и гениально.