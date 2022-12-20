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5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредят


5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредят

Способы выживания в дикой природе зачастую интересуют даже тех, кто не слишком часто решается на туристические вылазки. В интернете полно советов и рекомендаций, которые якобы должны помочь выжить человеку, оказавшемуся посреди дикой среды в полном одиночестве. Однако, в действительности многие из рекомендаций быстрее навредят заплутавшему путешественнику.

1. Алкоголь может согреть




Не стоит употреблять спиртное. |Фото: urank.ru.


Не стоит употреблять спиртное. |Фото: urank.ru.

 

В дикой природе алкоголь – это главный враг. Во всяком случае, если используется он традиционным способом принятия внутрь. Есть советчики, которые рекомендуют использовать такие продукты для согревания на холоде. Нередко подобное можно увидеть в кино. В действительности употребление спиртного при низкой температуре воздуха не помогает, а строго вредит, вызывая потерю тех немногих запасов тепла, что еще были у организма.

2. Хищника можно обмануть, прикинувшись мертвым


Не надо даже пытаться. |Фото: funart.pro.

Не надо даже пытаться. |Фото: funart.pro.


На самом деле при встрече с любым хищником нет универсальных советов. Что-то решать придется по обстоятельствам. Разные животные ведут себя при столкновении с человеком по-разному. Чаще всего зверь просто захочет согнать со своей территории непрошенного гостя. Однако, совершенно точно не нужно пытаться притворяться мертвым, особенно против медведя. Большинство зверей достаточно любопытно для того, чтобы подойти и проверить неожиданно появившуюся «тушу».

3. Добыча огня – это просто


Не так просто как кажется. |Фото: wiki-org.ru.

Не так просто как кажется. |Фото: wiki-org.ru.

 

Очень часто в сети можно увидеть ролики о том, как люди добывают пламя едва ли не голыми руками, используя для этого обычные палки. В действительности добыть огонь трением неопытному человеку практически невозможно. Тем более, что для добычи огня таким образом нужны далеко не только палочки. Да и те должны быть специальным образом подготовлены. Поэтому лучше всего запастись спичками и зажигалками по разным карманам при выходе на природу. А также озаботиться их защитой от сырости.

4. Голодным можно есть все, что съедобно


Нужна термическая обработка. |Фото: 2sotki.ru.

Нужна термическая обработка. |Фото: 2sotki.ru.

 

Любая сырая пища, добытая из дикой природы, потенциально опасна, даже если теоретически является съедобной. Перед употреблением еда должна пройти термическую обработку. В противном случае пищевое отравление с рвотой гарантировано. Последнее обессиливает и обезвоживает человеческий организм ничуть не хуже продолжительного голода.

5. Любая вода сгодится


Любая вода опасна. ¦Фото: Twitter.

Любая вода опасна. ¦Фото: Twitter.

 

Человек не может выжить без воды более 3 суток. Однако, пить какую попало воду, даже проточную в дикой природе настоятельно не рекомендуется. Употреблять воду из естественных источников можно только после кипячения. Неплохим вариантом является сбор дождевой воды с поверхности листьев растений. Однако, даже в этом случае лучшим вариантом будет кипячение воды.

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5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредят

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5 популярных заблуждений о выживании в дикой природе, которые только вредятПодписаться на мой Instagram
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