Многолетники, которые нужно делить и пересаживать весной

Деление многолетников – способ получения нового материала для посадки и одновременно омолодить растение, вернуть ему декоративный вид. Начинать эту процедуру можно уже в конце апреля, но и в мае еще не поздно заняться обновлением цветника из многолетников.
Не забудьте только, что не всем многолетникам в саду показано деление.
Так, многолетники со стержневыми корнями (аквилегия, люпин, колокольчик, коровяк, мак, молочай и др.) деление переносят плохо. Для них используют другие виды размножения: черенками, семенами, отводками.
Гвоздику, рудбекию, дельфиниум и другие многолетники-малолетники (недолговечные многолетники) лучше также не делить, а черенковать.
Лилейники, герани и другие неприхотливые многолетники могут обходиться без омоложения годами, но если провести деление куста, то цветение улучшится.
Зачем делить многолетники весной
Для чего вообще нужно делить садовые многолетники? Вроде растут себе и растут…
Однако им, как и любым другим культурам, для правильного развития нужна определенная площадь. Если корням и вегетативной массе растения тесно, то нарушается питание, многолетник может сильно вытянуться в поисках пространства, не цвести и заболеть. Кроме того, излишне загущенные места не так легко прополоть и обработать защитными растворами.
Существует несколько причин, по которым многолетники делят и пересаживают именно весной.
Во-первых, любая пересадка, а уж тем более с делением куста – это стресс для растения. Чтобы прижиться, нарастить корневую систему и подготовиться к зиме, нужно время на восстановление. Весенняя пересадка дает растению 5-6 месяцев для адаптации, чего более чем достаточно.
Во-вторых, для многолетников, зацветающих летом и осенью, весна – единственное время, когда им будет нанесен наименьший ущерб.
К тому же, благодаря весенней пересадке растения омолаживают и получают дополнительный посадочный материал.
Как делить многолетники
Многолетние кустарники для сада делить рекомендуется раз в 3-5 лет. При этом не омолаживать все растения подряд. Каждый год достаточно уделять внимание 1-2 участкам клумбы.
Чтобы понять, нуждается ли растение в омоложении, нужно рассмотреть центр куста. Если он почти «лысый», значит, основные корни уже состарились, и пора рассаживать молодые боковые побеги. Сигналом к омоложению многолетника станут также отсутствие цветения, наличие сухих стеблей или чрезмерное загущение куста.
Помните, что деление нужно проводить до того, как нарастет основная масса листьев. А для получения деленок (частей стеблей и кустиков с корнями) лучше всего подходят сильные молодые побеги по бокам растения.
За день до запланированной процедуры нужно обильно полить растения – так они испытают меньше стресса во время деления. Выберите для деления прохладную облачную погоду, чтобы корни под землей не высыхали.
Прежде чем приступать к самой работе, выберите и подготовьте место, куда отсадите молодые деленки. Если они останутся на прежней клумбе, перед посадкой добавьте в лунку немного перепревшего навоза, что позволит улучшить качество почвы и даст новому растению силы для активного роста. Для удержания влаги проведите мульчирование, например, соломой.
Если хотите получить сильное растение, деленка должна быть мелкой. Но в таком случае будьте готовы к тому, что обильное цветение вы увидите не сразу. Хотя бывают среди многолетников и редкие исключения, лучше растущие из крупных деленок, например, бузульник.
Сам процесс деления многолетников можно разделить на три этапа:
Этап 1 – выкапывание. Аккуратно, стараясь не повредить корни, сперва подкопайте выбранное растение, а затем полностью освободите его из земли. Удалите мертвые и подгнившие части. Если новые растения можно отделить без выкапывания всего куста, то воспользуйтесь этим и отрежьте побег с частью корней. Так вы уменьшите стресс для растения.
Этап 2 – собственно деление. Корневую массу разделите руками, выберите участки для обрезки – у нового растения должно быть не менее 3 стеблей. Отметьте точки роста и с помощью острого секатора или садовых ножниц отделите деленку. Повторите процедуру, если исходное растение очень крупное. Корни немного подрежьте, слегка подсушите и посыпьте толченым углем, чтобы не занести инфекцию.
Этап 3 – посадка многолетников. Новые деленки незамедлительно пересадите на подготовленные участки и тщательно полейте. Некоторые для начала высаживают их в теплицу или большие горшки, чтобы легче было следить за укоренением – и лишь затем, немного позже, переносят в открытый грунт.
Уход за новопосаженными растениями стандартный. Однако на первых порах желательно притенять их от солнца и регулярно пропалывать, чтобы те быстрее восстановились.
Какие многолетники делят весной
Какие же многолетники делят весной? Вы можете омолодить достаточно большое количество их видов:
Весеннецветущие – камнеломка Арендса, примула мелкозубчатая, фиалка рогатая, ясколка войлочная.
Цветущие летом – бузульник, гвоздика перистая, дицентра великолепная, кореопсис ланцетовидный, кровохлебка лекарственная, лаванда, лилейники, нивяник, пиретрум гибридный, роджерсия, хризантема корейская, эхинацея пурпурная.
Осеннецветущие – астра кустарниковая, анемона японская, гелениум осенний, мискантус, посконник, рудбекия блестящая, солидаго, цимицифуга (клопогон).
Холоднорастущие злаки – вейник остроцветковый, манник большой, овсец, осока, перловник, райграс бульбоносный, сеслерия, щучка, ячмень гривастый.
Рассмотрим подробнее, как правильно размножить некоторые популярные виды многолетников.
Как размножить флокс
Стареющий флокс метельчатый особенно нуждается в делении, т.к. чем старше корневище его разрастающихся кустов, тем хуже флокс зимует и чаще болеет из-за снижения иммунитета. Его корневая система представляет собой короткое компактное корневище с тонкими шнуровидными корнями. Весной до начала бутонизации и сильного отрастания побегов просто разделите куст лопатой на несколько частей.
Как размножить гелениум
Размножать гелениум осенний делением лучше в мае. Как таковое корневище у него отсутствует, а к зиме стебли отмирают вместе с корнями. Поэтому после выкапывания гелениум распадается на отдельные розетки листьев с корнями, которые легко пересадить в нужное место. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые дадут начало цветоносному побегу в следующем году. Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года.
Как размножить лилейники
Лилейник – украшение любого цветника и прекрасный многолетник для участков с глинистой почвой. Корни у него шнуровидные, часто мясистые и утолщенные. Рассаживать лилейники (размножать делением кустов) можно с весны до осени, однако, если сделать это позднее мая – в этом году они уже не зацветут.
Как размножить астры
Кустарниковую астру, цветущую с середины лета до самых морозов, размножают укоренившимися побегами или черенками в весенний период. Корневище у растения компактное, с дочерними почками. При делении стоит полностью удалить старые и подрезать молодые корни. На молодом растении должно быть несколько стеблей и часть корневища.
Как размножить хризантемы
Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть, как и гелениум. При делении выкапывают материнский куст, разделяют его на несколько частей, слегка растрясают деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высаживают на клумбы на расстоянии 30-40 см друг от друга. Разрастается садовая хризантема очень быстро.
Как размножить дицентру
Это растение нужно пересаживать и омолаживать каждые 5-8 лет, чтобы не потерять великолепного цветения. Делают это обычно в конце апреля – начале мая. Дицентра великолепная имеет мясистое, но достаточно хрупкое корневище, которое глубоко уходит в землю. Его очень аккуратно выкапывают, а перед делением немного подвяливают на воздухе. Укореняется новое растение достаточно долго.
Как размножить анемону
Анемона японская плохо переносит выкапывание с пересадкой и долго приживается. Лучше размножать ее корневыми отпрысками. Корневище у анемоны горизонтальное и ползучее, у вас не будет проблем с отделением корневых побегов. Молодые ростки можно дорастить в теплице, а затем с комом земли высадить на клумбу.
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