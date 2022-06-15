Многолетники, которые нужно делить и пересаживать весной

Деление многолетников – способ получения нового материала для посадки и одновременно омолодить растение, вернуть ему декоративный вид. Начинать эту процедуру можно уже в конце апреля, но и в мае еще не поздно заняться обновлением цветника из многолетников.



Не забудьте только, что не всем многолетникам в саду показано деление.

Так, многолетники со стержневыми корнями (аквилегия, люпин, колокольчик, коровяк, мак, молочай и др.) деление переносят плохо. Для них используют другие виды размножения: черенками, семенами, отводками.

Гвоздику, рудбекию, дельфиниум и другие многолетники-малолетники (недолговечные многолетники) лучше также не делить, а черенковать.

Лилейники, герани и другие неприхотливые многолетники могут обходиться без омоложения годами, но если провести деление куста, то цветение улучшится.



Зачем делить многолетники весной

Как делить многолетники

Какие многолетники делят весной

Как размножить флокс

Как размножить гелениум

Как размножить лилейники

Как размножить астры

Как размножить хризантемы

Как размножить дицентру

Как размножить анемону

Для чего вообще нужно делить садовые многолетники? Вроде растут себе и растут…Однако им, как и любым другим культурам, для правильного развития нужна определенная площадь. Если корням и вегетативной массе растения тесно, то нарушается питание, многолетник может сильно вытянуться в поисках пространства, не цвести и заболеть. Кроме того, излишне загущенные места не так легко прополоть и обработать защитными растворами.Существует несколько причин, по которым многолетники делят и пересаживают именно весной.Во-первых, любая пересадка, а уж тем более с делением куста – это стресс для растения. Чтобы прижиться, нарастить корневую систему и подготовиться к зиме, нужно время на восстановление. Весенняя пересадка дает растению 5-6 месяцев для адаптации, чего более чем достаточно.Во-вторых, для многолетников, зацветающих летом и осенью, весна – единственное время, когда им будет нанесен наименьший ущерб.К тому же, благодаря весенней пересадке растения омолаживают и получают дополнительный посадочный материал.Многолетние кустарники для сада делить рекомендуется раз в 3-5 лет. При этом не омолаживать все растения подряд. Каждый год достаточно уделять внимание 1-2 участкам клумбы.Чтобы понять, нуждается ли растение в омоложении, нужно рассмотреть центр куста. Если он почти «лысый», значит, основные корни уже состарились, и пора рассаживать молодые боковые побеги. Сигналом к омоложению многолетника станут также отсутствие цветения, наличие сухих стеблей или чрезмерное загущение куста.Помните, что деление нужно проводить до того, как нарастет основная масса листьев. А для получения деленок (частей стеблей и кустиков с корнями) лучше всего подходят сильные молодые побеги по бокам растения.За день до запланированной процедуры нужно обильно полить растения – так они испытают меньше стресса во время деления. Выберите для деления прохладную облачную погоду, чтобы корни под землей не высыхали.Прежде чем приступать к самой работе, выберите и подготовьте место, куда отсадите молодые деленки. Если они останутся на прежней клумбе, перед посадкой добавьте в лунку немного перепревшего навоза, что позволит улучшить качество почвы и даст новому растению силы для активного роста. Для удержания влаги проведите мульчирование, например, соломой.Если хотите получить сильное растение, деленка должна быть мелкой. Но в таком случае будьте готовы к тому, что обильное цветение вы увидите не сразу. Хотя бывают среди многолетников и редкие исключения, лучше растущие из крупных деленок, например, бузульник.Сам процесс деления многолетников можно разделить на три этапа:Этап 1 – выкапывание. Аккуратно, стараясь не повредить корни, сперва подкопайте выбранное растение, а затем полностью освободите его из земли. Удалите мертвые и подгнившие части. Если новые растения можно отделить без выкапывания всего куста, то воспользуйтесь этим и отрежьте побег с частью корней. Так вы уменьшите стресс для растения.Этап 2 – собственно деление. Корневую массу разделите руками, выберите участки для обрезки – у нового растения должно быть не менее 3 стеблей. Отметьте точки роста и с помощью острого секатора или садовых ножниц отделите деленку. Повторите процедуру, если исходное растение очень крупное. Корни немного подрежьте, слегка подсушите и посыпьте толченым углем, чтобы не занести инфекцию.Этап 3 – посадка многолетников. Новые деленки незамедлительно пересадите на подготовленные участки и тщательно полейте. Некоторые для начала высаживают их в теплицу или большие горшки, чтобы легче было следить за укоренением – и лишь затем, немного позже, переносят в открытый грунт.Уход за новопосаженными растениями стандартный. Однако на первых порах желательно притенять их от солнца и регулярно пропалывать, чтобы те быстрее восстановились.Какие же многолетники делят весной? Вы можете омолодить достаточно большое количество их видов:Весеннецветущие – камнеломка Арендса, примула мелкозубчатая, фиалка рогатая, ясколка войлочная.Цветущие летом – бузульник, гвоздика перистая, дицентра великолепная, кореопсис ланцетовидный, кровохлебка лекарственная, лаванда, лилейники, нивяник, пиретрум гибридный, роджерсия, хризантема корейская, эхинацея пурпурная.Осеннецветущие – астра кустарниковая, анемона японская, гелениум осенний, мискантус, посконник, рудбекия блестящая, солидаго, цимицифуга (клопогон).Холоднорастущие злаки – вейник остроцветковый, манник большой, овсец, осока, перловник, райграс бульбоносный, сеслерия, щучка, ячмень гривастый.Рассмотрим подробнее, как правильно размножить некоторые популярные виды многолетников.Стареющий флокс метельчатый особенно нуждается в делении, т.к. чем старше корневище его разрастающихся кустов, тем хуже флокс зимует и чаще болеет из-за снижения иммунитета. Его корневая система представляет собой короткое компактное корневище с тонкими шнуровидными корнями. Весной до начала бутонизации и сильного отрастания побегов просто разделите куст лопатой на несколько частей.Размножать гелениум осенний делением лучше в мае. Как таковое корневище у него отсутствует, а к зиме стебли отмирают вместе с корнями. Поэтому после выкапывания гелениум распадается на отдельные розетки листьев с корнями, которые легко пересадить в нужное место. Осенью образуются новые розетки с корнями, которые дадут начало цветоносному побегу в следующем году. Из-за такого жизненного цикла гелениум требует деления куста каждые 2 года.Лилейник – украшение любого цветника и прекрасный многолетник для участков с глинистой почвой. Корни у него шнуровидные, часто мясистые и утолщенные. Рассаживать лилейники (размножать делением кустов) можно с весны до осени, однако, если сделать это позднее мая – в этом году они уже не зацветут.Кустарниковую астру, цветущую с середины лета до самых морозов, размножают укоренившимися побегами или черенками в весенний период. Корневище у растения компактное, с дочерними почками. При делении стоит полностью удалить старые и подрезать молодые корни. На молодом растении должно быть несколько стеблей и часть корневища.Если садовую хризантему не делить каждые 2-3 года, она может вымерзнуть, как и гелениум. При делении выкапывают материнский куст, разделяют его на несколько частей, слегка растрясают деленки, чтобы они стали более рыхлыми, и высаживают на клумбы на расстоянии 30-40 см друг от друга. Разрастается садовая хризантема очень быстро.Это растение нужно пересаживать и омолаживать каждые 5-8 лет, чтобы не потерять великолепного цветения. Делают это обычно в конце апреля – начале мая. Дицентра великолепная имеет мясистое, но достаточно хрупкое корневище, которое глубоко уходит в землю. Его очень аккуратно выкапывают, а перед делением немного подвяливают на воздухе. Укореняется новое растение достаточно долго.Анемона японская плохо переносит выкапывание с пересадкой и долго приживается. Лучше размножать ее корневыми отпрысками. Корневище у анемоны горизонтальное и ползучее, у вас не будет проблем с отделением корневых побегов. Молодые ростки можно дорастить в теплице, а затем с комом земли высадить на клумбу.