Сколько денег требует автомобиль, и какие факторы важны прежде всего

Покупка машины всегда является важным событием в жизни. К тому же для этого многим нужно копить деньги несколько лет. А те, кто уже ранее владел транспортными средствами, понимают, что денежные затраты не ограничиваются только покупкой. Также учитывается эксплуатация авто, причем суммы могут меняться с учетом класса, модели и комплектации машины.
1. Общие расходы при покупке машины
Главные автомобильные расходы включают в себя покупку, техосмотр, дорожный налог и регистрацию/ Фото: avtocod.ru
Приобретение автомобиля включает в себя несколько сопутствующих расходов:
1. Основная часть сделки. В настоящее время можно приобрести машину даже при ограниченном бюджете – например, взять в кредит, лизинг и т.д. В таком случае нужно быть готовым к более внушительным затратам в будущем. Главное – понять, какая машина вам по карману, чтобы не оказаться в сложной финансовой ситуации и без проблем уложиться в бюджет.
2. Техосмотр. Покупая «кота в мешке», можно столкнуться с неоправданными расходами в будущем. И чтобы избежать этого, нужно четко понимать, в каком техническом состоянии находится автомобиль. Если вы не уверены, что справитесь с этим без сторонней помощи, обратитесь за помощью к специалистам. Естественно, за эту услугу нужно будет доплатить.
3. Дорожный налог. Стоимость дорожного налога зависит от региональных особенностей, возраста авто и экологических стандартов. Детальную информацию можно получить на сайтах соответствующих ведомств.
4. Регистрация. Покупая авто, его потребуется зарегистрировать в базе ГИБДД, ведь речь идет об оформлении смены владельца и получении ПТС.
2. Ежедневное содержание автомобиля
Одной из наиболее важных статей расходов на авто является покупка топлива/ Фото: 5koleso.ru
Таким образом, покупка авто – всего лишь первый и очевидный пункт в списке расходов. Ведь содержать машину тоже недешево, не говоря уже о незапланированных затратах на ремонт, например, после ДТП или в случае непредвиденной поломки.
А сколько именно будет уходить на обслуживание, зависит от ряда факторов, в том числе от модели ТС, стиля вождения, образа жизни и предпочтений владельца. В обязательном порядке учитываются следующие затраты:
1. Оплата топлива. Определить точные расходы на топливо проблематично, ведь цены в разных регионах сильно разнятся. Это связано не только с ежедневно преодолеваемым расстоянием, но и с техническим состоянием транспортного средства, объемами перевозимого груза, уровнем сопротивления качения у покрышек и условиями эксплуатации (дорожное покрытие, стиль вождения). Если машина эксплуатируется каждый день в городском или смешанном цикле, расходы будут выше.
2. Оплата парковки. В крупных городах большое количество платных парковочных точек. Соответственно, если вам придется каждый день останавливаться на них, будьте готовы к существенным вложениям. В некоторых случаях выгоднее купить абонемент на месяц, нежели каждый раз оплачивать парковку.
На цену автомобильной страховки влияют множество факторов/ Фото: avtocod.ru
3. Страховка. Важный этап в статье расходов – оформление страхового полиса. Здесь тоже нет каких-либо стандартов и общего прайса, ведь на стоимость влияет формат страховки, срок действия, дополнительные услуги, технические параметры машины и прочее. К примеру, полис КАСКО считается одним из самых дорогих в стране.
4. Ремонт. Даже при самом бережном отношении к автомобилю исключить необходимость его ремонта нельзя. В частности, это касается замены масла, доливки жидкости омывателей стекол, антифриза, покупки шин по сезону, обновления тормозных колодок и т.д.
Еще нельзя исключать вероятность незапланированного ремонта, который может привести к куда более серьезным затратам. Точные расходы неизвестны, но нужно быть готовым ко всему. Затягивать с обслуживанием машины тоже нельзя, ведь это может стать причиной более серьезных затрат.
5. Технический осмотр. Каждую машину нужно время от времени проверять на станции техосмотра. Это делается как минимум раз в год. И подобные мероприятия с новыми автомобилями или экземплярами в хорошем техническом состоянии обойдутся дешевле, чем диагностика машин старого образца.
3. Затраты на ремонт и обслуживание
Автомобиль с пробегом может часто нуждаться в ремонте/ Фото: mir24.tv
Техническое обслуживание автомобиля выполняется через определенные временные интервалы. Если речь идет о новых машинах, то это можно отложить на несколько лет, поскольку заменой расходников обычно занимаются официальные сервисные центры в рамках гарантийных обязательств.
Но если говорить об авто с пробегом, купленном на вторичном рынке, то здесь уже нужно учитывать полное ТО с заменой расходников, сопутствующих материалов и деталей.
Рассчитать все расходы заранее весьма проблематично. К тому же всегда есть риск купить авто с «сюрпризами» из-за небрежного отношения предыдущего владельца. В таком случае спустя некоторое время могут потребоваться более серьезные расходы.
Особую осторожность следует соблюдать при покупке бывшей в эксплуатации машины премиум-класса – обслуживать такой экземпляр может быть неоправданно дорого.
В любом случае, здесь учитывается простой принцип: чем дороже транспортное средство, тем больше денег потребуется на его обслуживание. Если вы не уверены, что сможете справиться с такой финансовой ношей, выбирайте варианты поскромнее, тем более, если речь идет о покупке первой машины.
В таких обстоятельствах модели китайского автопрома могут стать максимально выгодным решением для покупателей с ограниченным бюджетом и тех, кто берет свой первый автомобиль. Рассматриваемые образцы не только доступны по цене изначально, но и относительно недороги в плане обслуживания.
4. Сопутствующие расходы
Стоящие на улице машины подвержены действию окружающей среды/ Фото: topdetal.ru
Также следует учитывать прочие затраты. К примеру, машину всегда нужно где-то оставлять. И если у вас есть собственный гараж, то в этом плане проблем не будет. Недорогие авто, которые не представляют ценности для мошенников, вполне реально ставить возле дома под открытым небом.
Но в таких местах на него будут постоянно воздействовать осадки, грязь, пыль, температурные скачки и т.д. Чтобы продлить срок службы лакокрасочного покрытия, лучше арендовать гараж или оставлять машину на крытой парковке, за которую тоже нужно платить.
5. Как сэкономить на обслуживании автомобиля
Имеется множество вариантов разумной экономии на обслуживании машины/ Фото: elemins.ru
Несложно догадаться, что владение автомобилем неизбежно приводит к различным расходам. И водители часто ищут различные методы, чтобы сократить их. На самом деле, таких вариантов предостаточно. Вот лишь некоторые из них:
- проведите анализ цен на страховые полисы в вашем регионе, воспользовавшись различными онлайн-калькуляторами;
- не игнорируйте важность технического осмотра автомобиля и немедленно устраняйте повреждения;
- сравнивайте стоимость топлива на разных автозаправочных станциях, интересуйтесь акциями, чтобы знать, как выгоднее заправить машину;
- перевозите в автомобиле только важные и необходимые вещи, что позволит сократить расходы топлива.
Перед покупкой машины убедитесь, что ваши финансовые возможности достаточны для покрытия всех расходов. Ведь даже недорогой и простой автомобиль требует обслуживания, а если придется ремонтировать его в случае внештатной поломки, то объемы вложений возрастут в несколько раз.
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