В Китае найдена старинная статуя Будды, подпирающая ...многоэтажный дом

В Китае обнаружили старинную статую Будды, которую использовали как часть фундамента многоэтажного дома (Чунцин). | Фото: auction.violity.com.

Сохранившиеся элементы украшений божества явно просматриваются после очистки статуи от мха и зарослей (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com.

Обнаруженная статуя Будды является архитектурной достопримечательностью города Чунцин (Китай). | Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com.

Даже жители нижних этажей, рядом стоящей высотки, не знали, что часть соседского фундамента состоит не только из обычного камня (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: ground.news.

В 80-х годах прошлого века на месте древнего Храма скорбящих кораблей появились многоэтажные дома (Чунцин, Китай). | Фото: news66media.com.

В жилом комплексе идут восстановительные работы (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: auction.violity.com.