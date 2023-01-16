В Китае найдена старинная статуя Будды, подпирающая ...многоэтажный дом

В Китае в одном из старинных районов города Чунцин, во время расчистки территории жилого комплекса случайно обнаружили «обезглавленную» статую гигантского Будды. Древний археологический артефакт был частью ...фундамента многоэтажного дома, зависшего над обрывом. Не одно десятилетие жильцы квартала проходили мимо заросшей мхом скалы и даже не подозревали, что под ним находится святыня, некогда принадлежавшая «Храму скорбящих кораблей».
В Китае обнаружили старинную статую Будды, которую использовали как часть фундамента многоэтажного дома (Чунцин). | Фото: auction.violity.com.
Необычный случай произошел в историческом районе Наньан города Чунцин, расположенном на юго-западе Китая. Во время расчистки фундаментов двух многоэтажных домов, расположенных над скалистым обрывом, была обнаружена часть статуи Будды, высеченная из камня. Многие годы ни жильцы, ни искусствоведы, ни власти общины даже не догадывались, что спрятано под толщей мха и зарослей. Помог банальный случай и коммунальные работники, освободившие божество от зарослей. Благодаря их стараниям, горожане смогли увидеть 12-метровой высоты «обезглавленную» статую Будды.
Сохранившиеся элементы украшений божества явно просматриваются после очистки статуи от мха и зарослей (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com.
По сведениям редакции Novate.ru, после появления сенсационных снимков неожиданной находки, специалисты предположили, что этот артефакт настоящий подарок предков. Многие считают, что это Большой Будда Наньпиня, его еще называют Будда Майтрейи. Найденные в архивах сведения говорят о том, что изначально каменная статуя была создана в нише и имела высоту 13,3 м, ширину 10,5 м с глубиной 3,5 м. И если бы не известные события, (Культурная революция) произошедшие в стране, то статуя была бы в целости и сохранности по сей день.
Обнаруженная статуя Будды является архитектурной достопримечательностью города Чунцин (Китай). | Фото: archaeologynewsnetwork.blogspot.com.
Справка: Культурная революция в Китае, проходившая в 1966–1976 гг., нанесла немалый урон культурно-историческому наследию страны. Все мероприятия задумывались как «привитие культуры Коммунистической партии в сознание китайского народа» с практически полным уничтожением традиционных китайских обычаев, религии и культуры. В течение одного десятилетия Культурной революции Мао Цзэдуна материковый Китай пережил полную реорганизацию ценностей. В то время были разрушены монастыри, церкви и другие религиозные объекты, разбиты сотни тысяч статуй Будды, сожжены сутры Будды, монахи подвергались гонениям и т. д. Именно в этот период и был разрушен павильон со статуями, принадлежавший Храму скорбящих кораблей, созданному еще во времена правления династии Мин (1368 - 1644 гг.).
Даже жители нижних этажей, рядом стоящей высотки, не знали, что часть соседского фундамента состоит не только из обычного камня (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: ground.news.
По всей видимости из храмового комплекса уцелела только статуя Будды, хотя планируются дальнейшие исследования как самой находки, так и местности, где она расположена. Несмотря на столь варварское отношение к памятникам архитектуры в середине прошлого века, древняя статуя довольно неплохо сохранилась, хотя и осталась без головы и некоторых элементов. Но в целом Будда вполне узнаваем. Божество изображено в сидячем положении, с руками, держащими круглый камень на уровне груди, сохранились в деталях и традиционный «пояс», и «планка», и многие другие элементы, еще раз подтверждающие его древнее происхождение.
В 80-х годах прошлого века на месте древнего Храма скорбящих кораблей появились многоэтажные дома (Чунцин, Китай). | Фото: news66media.com.
До сих пор остается загадкой, куда подевалась голова статуи и было ли это сделано преднамеренно, или во времена строительного бума, начавшегося в середине 80-х годов прошлого века, никто даже не подумал о том, что разрушает святыню. Подрядчики просто использовали свободный клочок земли и снесли часть статуи, чтобы построить многоэтажный дом.
Как утверждает старожил этого района, он помнит эту статую еще целой и невредимой с ушнишей (выпуклость на макушке Будды, олицетворяющей высокую ступень достигнутого просветления) на голове, но что с ней произошло, он тоже не знает. Конечно же, радует, что большая часть гигантской статуи неплохо сохранилась и то, что власти региона не остались в стороне. На данный момент статуя Большого Будды Наньпиня (так называется улица, на которой его и обнаружили) признана объектом культурного наследия региона, что позволяет ждать дотаций от государства для восстановления святыни и дальнейших изысканий.
В жилом комплексе идут восстановительные работы (Большой Будда Наньпиня, Китай). | Фото: auction.violity.com.
После того, как новость о необычной находке облетела весь мир, к этому месту устремились потоки туристов, которые прозвали Будду «магическим местом Чунцина». Они проводят свои ритуалы, жгут ладан и верят в чудо.
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