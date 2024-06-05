С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Бушуева
    Большинство из описанного есть и у нас в крупных супемаркетах, во всяком случае цветы, дегустации, хот-доги (вообще л...Напитки в огромны...
  • Евгений Иванов
    Ни какой это не колодецЧанд Баори — уник...
  • Ингерман Ланская
    до чего дожили - предлагается готовить индейку и это так обыденно.... а лет 40-60 назад индейка - это было что-то нав...Лучшая еда для на...

Первые кадры популярных городов

В наши дни фотографы путешествуют по всему миру в поисках новых ракурсов знаменитых мест планеты. Однако было время, когда снимки городов были редкостью. С появлением фотографии в XIX веке люди получили возможность впервые запечатлеть то, что они видели вокруг себя, в том числе пейзажи и городские улицы.



Первые кадры популярных городов

Эти фотографии — визуальное доказательство того, как поменялся за два столетия городской ландшафт. Многие поселения изменились почти до неузнаваемости. Такие многолюдные и застроенные города, как, например, Лос-Анджелес и Нью-Йорк, предстают на этих кадрах тихими поселениями с фермами, а индийский Мумбай с широкими и пустынными дорогами совсем не похож на современный переполненный и суетливый город.

Первые кадры популярных городов

Париж


Снимок Парижа 1839 года с бульвара дю Тампль сделал Луи Дагер, один из создателей фотографии. Слева можно увидеть чистильщиков обуви.

Первые кадры популярных городов

Лос-Анджелес


Фотография Лос-Анджелеса сделана около 1860 года. В левом углу видна методистская церковь, построенная в 1822 году.

Первые кадры популярных городов

Лондон


Вид Парламент-стрит от Трафальгарской площади. Это самая ранняя фотография Лондона, она была сделана в 1839 году.

Первые кадры популярных городов

Иерусалим


Автор этого кадра 1844 года — французский фотограф Жозеф-Филибер Жиро де Прандже. Он путешествовал по Ближнему Востоку, Италии и Восточному Средиземноморью в период с 1841 по 1844 год, сделав при этом более 900 фотографий.

Первые кадры популярных городов

Токио


Феликс Беато сделал панорамное фото города Эдо, теперь известного как Токио, в 1866 году. Город кардинально изменился за долгие годы из-за природных катаклизмов и войны.

Первые кадры популярных городов

Нью-Йорк


Так в 1848 году выглядел Верхний Вест-Сайд, район Манхэттена. На фото виден фермерский дом на холме и дорога, которая теперь называется Бродвей. Несколько лет назад эта фотография была продана на аукционе за 62 тысячи долларов.

Первые кадры популярных городов

Афины


Фотографии были сделаны в 1845 году.

Первые кадры популярных городов

Мумбай


Фотография города Бомбей, теперь известного как Мумбай, была сделана в 1850 году, когда Индия находилась под господством Великобритании.

Первые кадры популярных городов

Эдинбург


Этот кадр 1848 года — самая ранняя из известных фотографий Эдинбурга.

Первые кадры популярных городов

Сидней


В 1855 году фотограф Роберт Хант сделал серию стереоскопических снимков, которые стали первыми известными фотографиями Сиднея. В кадре Маккуори-стрит.

Первые кадры популярных городов

Рим


Колизей в 1842 году. Фотография была сделана с 38-метровой колонны Траяна.

Первые кадры популярных городов

Филадельфия


Снимок был сделан в 1839 году Джозефом Сакстоном. Это старейшая фотография США из сохранившихся.

Первые кадры популярных городов

Сингапур


Альфонс-Эжен-Жюль Итье, французский офицер таможни, сделал эту фотографию в 1844 году.

Первые кадры популярных городов

Вашингтон


Одна из самых ранних фотографий Вашингтона, 1846 год. В кадре Старое здание Бюро патентов, где сегодня располагается Национальная портретная галерея и Смитсоновский музей американского искусства.

Первые кадры популярных городов

Торонто


На фото 1856 года — Кинг-стрит.

Первые кадры популярных городов

Копенгаген


На фотографии 1840 года площадь Ulfeldts Plads, которая через год после того, как был сделан кадр, была переименована в Gråbrødretorv.

Первые кадры популярных городов

Чикаго


Самая первая фотография Чикаго была сделана в 1855 году. На ней видно здание городского суда и администрации, которое было уничтожено во время Великого чикагского пожара 1871 года.

Первые кадры популярных городов

Берлин


Так выглядела в 1840 году Лейпцигская улица.

Первые кадры популярных городов

Дублин


На первой фотографии Дублина 1848 года группа людей позирует перед церковью Святого Георгия. Сегодня в ней располагаются офисы.

Первые кадры популярных городов

Сан-Франциско


Старейшая из известных фотографий города, 1850 год. В кадре заброшенные суда в бухте. Позднее доски от этих кораблей были использованы для строительства дорог.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх