Папочкина дочка: Каково жить девочке, когда у нее два отца, и оба - миллионеры

Саффрон - дочь миллионеров.
Есть верный признак: если у тебя гардероб на миллион фунтов стерлингов, карманные расходы исчисляются тысячами, а на день рождения тебе дарят дорогущее кольцо Фаберже, то твои родители определенно миллионеры. В случае Саффрон все именно так и обстоит: ее семья состоит из брата и двух отцов, каждый из которых является более чем состоятельным джентльменом.
Саффрон Дрюит-Барлоу в окружении дорогих вещей из своего гардероба.
Саффрон Дрюит-Барлоу (Saffron Drewitt-Barlow) вместе со своим братом-близнецом Аспеном были первыми детьми, которых зарегистрировали как официальных детей в гей-браке. Соответственно, ее отцы - Барри и Тонии Дрюит-Барлоу стали первой гей-парой в Великобритании, которые воспользовались услугой суррогатного материнства. Позже пара также усыновила мальчика Орландо, взяв его из Америки (сейчас парню 13 лет) и двоих близнецов Джаспера и Далласа, которым на сегодняшний день исполнилось по шесть лет.
Тони и Барри со своими родными и приемными детьми.
О том, как живется детям в этой семье стало известно совсем недавно, после того, как Саффрон исполнилось 18 лет. И оказалось, что жизнь ее - просто на зависть многим не то что подросткам, а и взрослым людям. У девочки есть коллекция самых дорогих и стильных вещей: одежда о Prada и Burberry, аксессуары от Hermes и Louis Vuitton, а уж сколько у нее дорогой обуви и сумок - так можно и со счету сбиться. При желании, она легко может каждый день одеваться в совершенно новую одежду и использовать каждый день новые аксессуары. Впрочем, как можно догадаться, это так же касается и ювелирных украшений. Последним пополнением дорогостоящей коллекции девочки было подаренное ей на 18-летие кольцо Фаберже стоимостью 400 000 фунтов (около 540 000 долларов).
Украшения 18-летней Саффрон.
В свое время отцы Саффрон - Тони и Барри - воспользовались услугой суррогатного материнства, использовав яйцеклетку некой Трейси МакКун, однако детей выносила друга женщина - Розалинд. Таким образом они утверждают, что отцом одно ребенка является Тони, а другого - Барри. Однако папы решили никогда не открывать детям, кто именно кому является прямым родственником и воспитывать детей просто как в дружной семье.
Семейство Дрюит-Барлоу у своего дома.
Немногим раньше Барри и Тони заявили о желании снова воспользоваться услугами суррогатного материнства, но еще и попробовать при этом выбрать пол ребенка. По словам миллионеров, в их доме "слишком много тестостерона," так что они хотели бы еще дочку, но лучше сразу три. То, что они могут себе позволить вырастить детей, даже не оговаривается - это и так очевидно. Стоит только упомянуть, что на свое 18-летие Саффрон получила белый Range Rover, а ее брат Аспен получил такой же автомобиль, но черного цвета.
Автомобили Саффрон и Аспену на 18-летие.
"Я знаю, что мне повезло, - рассказывает Саффрон. - Папа и папочка любят дорогие и стильные вещи, и они постарались передать эту любовь и мне. Они всегда были очень щедрыми и старались потакать и моим желаниям, и желаниям моих братьев. Они не боятся, что люди увидят, как мы живем. Они сами сделали свое состояние, и по их убеждениям, если ты сам заработал свои деньги, то ты сам можешь распоряжаться, как с ними поступить."
Тони и Барри с новорожденными Саффрон и Аспеном.
До своего 18-летия Саффрон получала на карманные деньги 5000 фунтов (почти 7000 долларов) в месяц, однако так будет не всегда. "Папочка (Барри) поговорил со мной, и сказал, что несмотря на то, что им нравится баловать меня, но я уже взрослая, и пришло время найти мне работу. Он сказал, что он с папой (Тони) сами сделали для себя состояние, и они хотят, чтобы я самостоятельно нашла то, чем я хочу заниматься в жизни и в итоге стала бы такой же успешной, как и они."
Торри и Барри со своими старшими детьми.
На двоих у Барри и Тони состояние около 40 миллионов фунтов, которые приносят им различные предприятия, включая суперуспешную исследовательскую компанию в медицинской сфере. Однако оба миллионера заявили своим детям, чтобы те не особо рассчитывали на получение их богатства по наследству, так как они распорядились оставить большую часть наследства на благотворительность.
Торри и Барри сами сделали свое состояние, и ожидают того же и от своих детей.
"Мы безумно гордимся своими детьми, но мы сказали им, что собираемся оставить наши миллионы для благотворительности, и потому хотим, чтобы дети сами нашли себе работу и сделали свою жизнь успешной, так же, как и мы сами это сделали. Мы их, конечно, балуем, но мы также учим их ценить деньги и никогда не забывать, как они были добыты."
Список дорогих вещей из гардероба Саффрон.
И, надо признать, такой подход дает свои плоды. Саффрон, например, основала свою небольшую компанию по производству косметики Barking Mad Cosmetics. Пока что эта компания выпускает только два предмета - увлажняющий и ночной крем, по 30-25 фунтов. "Я не хочу быть балованной девчонкой, которая висит на шее у родителей до конца жизни," - говорит девочка. Безусловно, условия начала бизнеса Саффрон нельзя сравнивать с людьми, начинающими без средств: папы девочки вложили в ее предприятие 1 миллион инвестиций, однако они ожидают, что она отдаст этот займ с полученной прибыли.
Фото из семейного архива: Саффрон и Аспену 10 лет.
"Любой родитель хочет помочь детям устроиться в жизни, - комментирует ситуацию Барри. - Я не хочу, чтобы мои дети мыли полы или стояли за прилавком в МакДональдсе, чтобы прожить, так что я не чувствую себя виноватым, что помог Саффрон с ее первой работой. Сейчас пришло время для нее работать, и ничто не сделает меня более гордым за нее, как ее первый честно заработанный миллион."
Саффрон уже открыла свое дело, и ее отцы надеются, что она сможет вскоре заработать свой первый миллион.
Выбор в пользу косметики пал не случайно. Саффрон признается, что она без ума от различных кремов и прочих продуктов по уходу за кожей. Она тратит более 15 000 фунтов в полгода на подобные продукты и даже выделила специальную комнату в доме, где бы она наряжалась и приводила себя в порядок, а вдоль стен стояли бы разные баночки и бутылочки. "Папочка тоже покупает вещи, которые ему нравятся, - говорит девочка. - Как он всегда нам повторяет, какой смысл быть успешным, если ты не наслаждаешься этим успехом."
Какой смысл быть успешным, если ты не наслаждаешься этим успехом.
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