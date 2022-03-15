Папочкина дочка: Каково жить девочке, когда у нее два отца, и оба - миллионеры

Саффрон - дочь миллионеров.

Саффрон Дрюит-Барлоу в окружении дорогих вещей из своего гардероба.

Тони и Барри со своими родными и приемными детьми.

Украшения 18-летней Саффрон.

Семейство Дрюит-Барлоу у своего дома.

Автомобили Саффрон и Аспену на 18-летие.

Тони и Барри с новорожденными Саффрон и Аспеном.

Торри и Барри со своими старшими детьми.

Торри и Барри сами сделали свое состояние, и ожидают того же и от своих детей.

Список дорогих вещей из гардероба Саффрон.

Фото из семейного архива: Саффрон и Аспену 10 лет.

Саффрон уже открыла свое дело, и ее отцы надеются, что она сможет вскоре заработать свой первый миллион.

Какой смысл быть успешным, если ты не наслаждаешься этим успехом.