Где хранить кетчуп, чтобы продлить его срок хранения

Делимся, куда лучше поставить любимый соус.







Сейчас кетчуп — это любимый многими соус на основе томатов со слегка кислым вкусом. Но раньше в составе кетчупа не было и намека на помидор: этот азиатский соус состоял из перемолотых моллюсков и специй.

В XVIII веке британские мореплаватели привезли рецепт в Европу, где он стал трансформироваться. Сначала это была смесь грецких орехов с анчоусами, затем лимона и петрушки, и только потом в кетчуп добавили помидоры.

РекламаСоус пришелся по вкусу, но не распространился в массы: для приготовления нужно было смешать кукурузный сироп, молотые помидоры, сахар, специи и уксус до определенной консистенции, которой нельзя было добиться на кухнях того времени. Так что про кетчуп забыли, пока в 1876 году Генри Хайнц не решился на его фабричный выпуск.

Сейчас кетчуп есть в большинстве домов, а готовить его научились разные марки. Рассказываем, как правильно хранить любимый соус (и нужно ли вообще его охлаждать).



Когда нужно охлаждать кетчуп?

Почему охлаждение так важно?

Как понять, что кетчуп испортился?

Выкинуть продукт стоит при следующих признаках:

Как быть с домашним кетчупом?

Если кетчуп еще не открыт, он может храниться в любом ящике кухни или в кладовке. А вот открытому соусу место только в холодильнике.Главный аргумент в пользу охлаждения — сроки хранения. Так, открытый кетчуп хранится 6 месяцев в холодильнике и 3 недели при комнатной температуре. При этом, закрытый кетчуп хранится 1 год без охлаждения.Когда компания Heinz заявила, что кетчуп обязательно нужно охлаждать, многие пользователи возмутились: «я никогда не ставил кетчуп в холодильник, и все было впорядке!».Но кетчуп состоит из переработанных ингредиентов, а значит его необходимо хранить в холоде. Охлаждение влияет и на вкус: соус теряет характерную кислинку при комнатной температуре.Многие думают, что водянистая консистенция кетчупа — повод отправить его в мусор. Однако, согласно рекомендации Heinz, нужно просто встряхивать кетчуп перед едой.Кетчуп покрылся плесенью — она возникает именно внутри крышки, а не по всей бутылкеУпаковка вздулась — это значит, что разложение продукта привело к образованию газовСоус потерял яркий цвет (или вовсе стал полупрозрачным)У кетчупа появился неприятный химический запахТакие соусы не содержат химических элементов, поэтому срок их хранения сокращается. Так что домашний кетчуп должен всегда (открытый или закрытый) храниться в холодильнике. Срок хранения соуса в холоде — максимум 3 недели.