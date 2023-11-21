Где хранить кетчуп, чтобы продлить его срок хранения

Делимся, куда лучше поставить любимый соус.
Сейчас кетчуп — это любимый многими соус на основе томатов со слегка кислым вкусом. Но раньше в составе кетчупа не было и намека на помидор: этот азиатский соус состоял из перемолотых моллюсков и специй.
В XVIII веке британские мореплаватели привезли рецепт в Европу, где он стал трансформироваться. Сначала это была смесь грецких орехов с анчоусами, затем лимона и петрушки, и только потом в кетчуп добавили помидоры.
РекламаСоус пришелся по вкусу, но не распространился в массы: для приготовления нужно было смешать кукурузный сироп, молотые помидоры, сахар, специи и уксус до определенной консистенции, которой нельзя было добиться на кухнях того времени. Так что про кетчуп забыли, пока в 1876 году Генри Хайнц не решился на его фабричный выпуск.
Сейчас кетчуп есть в большинстве домов, а готовить его научились разные марки. Рассказываем, как правильно хранить любимый соус (и нужно ли вообще его охлаждать).
Когда нужно охлаждать кетчуп?
Если кетчуп еще не открыт, он может храниться в любом ящике кухни или в кладовке. А вот открытому соусу место только в холодильнике.
Главный аргумент в пользу охлаждения — сроки хранения. Так, открытый кетчуп хранится 6 месяцев в холодильнике и 3 недели при комнатной температуре. При этом, закрытый кетчуп хранится 1 год без охлаждения.
Почему охлаждение так важно?
Когда компания Heinz заявила, что кетчуп обязательно нужно охлаждать, многие пользователи возмутились: «я никогда не ставил кетчуп в холодильник, и все было впорядке!».
Но кетчуп состоит из переработанных ингредиентов, а значит его необходимо хранить в холоде. Охлаждение влияет и на вкус: соус теряет характерную кислинку при комнатной температуре.
Как понять, что кетчуп испортился?
Многие думают, что водянистая консистенция кетчупа — повод отправить его в мусор. Однако, согласно рекомендации Heinz, нужно просто встряхивать кетчуп перед едой.
Выкинуть продукт стоит при следующих признаках:
Кетчуп покрылся плесенью — она возникает именно внутри крышки, а не по всей бутылке
Упаковка вздулась — это значит, что разложение продукта привело к образованию газов
Соус потерял яркий цвет (или вовсе стал полупрозрачным)
У кетчупа появился неприятный химический запах
Как быть с домашним кетчупом?
Такие соусы не содержат химических элементов, поэтому срок их хранения сокращается. Так что домашний кетчуп должен всегда (открытый или закрытый) храниться в холодильнике. Срок хранения соуса в холоде — максимум 3 недели.
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