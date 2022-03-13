Шьём юбку за один час

С шитьём пока на «вы», а хочется стильной обновки? Тогда обратите своё внимание на оригинальную модель юбки с необычным запахом. При пошиве не придётся ни вшивать молнию, ни вставлять резинку.Крой и шитьё максимально просты, зато результат обязательно вас порадует, ведь эта модель подойдёт для любой фигуры! Начинайте шить, и уже через час вы сможете похвастаться замечательной обновкой.Для изделия подойдёт любой не очень жёсткий материал. Если вы хотите демисезонный или зимний вариант, лучше взять ткань типа тонкой шерсти или полушерсти.Сначала нужно выкроить два прямоугольника. Длина каждого будет равна желаемой длине юбки + 6 см, а ширина — окружности талии. Сложите прямоугольники друг с другом лицом к лицу, сколите по длинным сторонам, а затем прошейте. Также нужно выкроить два маленьких прямоугольника 30 Х 9 см. Их нужно сложить пополам по коротким сторонам и сколоть. После этого сшить по длинной и одной короткой стороне (получится Г-образный шов). После сшивания все срезы желательно обработать на оверлоке или на машинке швом зигзаг.Сшитые маленькие прямоугольники (это завязки) нужно вывернуть. Для лучшего выворачивания необходимо аккуратно срезать уголки на припусках. После этого, хорошо расправив детали, нужно близко к краю отстрочить их по периметру (кроме открытых срезов).После этого все швы на всех деталях следует тщательно отпарить утюгом. Далее на «трубе», которая получилась после сшивания полотен юбки, сверху и снизу нужно отогнуть на изнанку по 3 см и прострочить. В том месте, где будет сгиб, припуски нужно аккуратно надсечь, не разрезав шов, и при сгибании разложить на разные стороны. Швы отпарить.К самому верху отутюженных на «трубе» швов открытыми срезами прикалываем завязки. Пришиваем их по краю. Затем, отогнув завязку, прокладываем ещё одну строчку, которая скроет необработанный край завязки.На полотнищах юбки от швов с обеих сторон два раза откладываем расстояние, равное 1\4 окружности талии. Ставим метки на всех слоях ткани и устанавливаем кнопки.Также две кнопки нужно установить на завязках.Это позволит надёжно и красиво зафиксировать завязки. Юбка готова!