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Летние украшения из остатков полимерной глины

Летние украшения из остатков полимерной глины

Такой комплект украшений не трудно сделать самостоятельно, при этом можно легко и красиво утилизировать остатки полимерной глины, которые остались у вас от других проектов.

Материалы и инструменты для работы:
рабочая поверхность: стекло, либо керамическая плитка с ровной гладкой поверхностью
запекаемая полимерная глина
ножи для полимерной глины, например, лезвия FIMO
зубочистки
вощеный шнур
ювелирный тросик
плоскогубцы
колечки, концевики, замочек и цепочка

Летние украшения из остатков полимерной глины

В дело пускаем не только остатки пластики, но и разнообразные отходы — неудавшиеся «калейдоскопы» или «трости», а также различные бусины. Желательно подобрать цвета в сходной гамме для гармоничного сочетания.

Летние украшения из остатков полимерной глины

Изготовление украшений из остатков полимерной глины

Разминаем комочки пластики. Можно смешать некоторые кусочки до однородного цвета. Раскатываем их в одинаковые по длине колбаски, комбинируя по своему вкусу.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Затем раскатываем и перекручиваем получившиеся колбаски, в результате получая полоски различной ширины. Можно раскатывать подольше, создавая более мелкий узор, а можно остановиться раньше, получив крупные цветовые пятна.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Нарезаем колбаски на кусочки примерно одинакового размера. Более крупные подойдут для объединяющих бусин, а мелкие пойдут на браслет.


Летние украшения из остатков полимерной глины


Затем катаем бусинки.

Летние украшения из остатков полимерной глины


В бусинах, сквозь которые пройдет один шнур, делаем отверстие зубочисткой. Для объединяющих несколько шнуров бусин понадобится более толстая шпажка. Запекаем согласно инструкции к полимерной глине.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Для сборки нам понадобятся вощеные шнуры подходящего цвета, кстати, можно выбрать несколько разных оттенков.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Запеченные и остывшие бусины сортируем по цветам — сочетаем темные и светлые, яркие и пастельные тона.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Начинаем сборку. Длину шнура определяем, добавив к желаемой длине бус еще 15-20 см на узелки. Измеряем длину шнура без бусин, после сборки первой нитки проверяем готовую длину и корректируем длину остальных шнурков, тогда отходов шнура будет меньше. Оставляем свободный конец вощеного шнура длиной примерно 5-6 см и завязываем узелок, затем надеваем бусину и завязываем еще один узелок. Примерно через равное количество мелких бусинок, надеваем объединяющую крупную.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Все зависит от вашего вкуса и фантазии, если вы хотите получить более объемные бусы, то можно практически не использовать объединяющие элементы, оставив их только на концах.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Следующий шнур не забываем продевать через объединяющую бусинку, периодически чередуем разные бусины и цвета.

Летние украшения из остатков полимерной глины


В результате я использовала пять шнуров и получила вот такие бусы. Можно на этом и остановиться.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Но у меня еще лежали без дела мелкие бусинки, к которым я и подбирала цвета бусин из пластики. Собираю их в две нитки на ювелирный тросик. Концы закрепляю специальными бусинами с помощью плоскогубцев.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Закрепляем один из концов бус с помощью специального концевика для бижутерии, предварительно подравняв длину шнуров. Нитки бисера пропускаю между шнурами, запутывая бусы.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Затем закрепляем второй конец бус. Добавляем замочек и, при необходимости, удлиняющую цепочку.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Вот такие яркие бусы получились из остатков материалов, которые могли угодить и в мусорную корзину!

Летние украшения из остатков полимерной глины


Если остались еще бусины, то можно сделать комплект из бус и браслета. Сборка аналогичная.

Летние украшения из остатков полимерной глины


Носим такие украшения с удовольствием и с легкими летними сарафанами и платьями.

Летние украшения из остатков полимерной глины

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