Летние украшения из остатков полимерной глины

Такой комплект украшений не трудно сделать самостоятельно, при этом можно легко и красиво утилизировать остатки полимерной глины, которые остались у вас от других проектов.

Материалы и инструменты для работы:

рабочая поверхность: стекло, либо керамическая плитка с ровной гладкой поверхностью

запекаемая полимерная глина

ножи для полимерной глины, например, лезвия FIMO

зубочистки

вощеный шнур

ювелирный тросик

плоскогубцы

колечки, концевики, замочек и цепочка



В дело пускаем не только остатки пластики, но и разнообразные отходы — неудавшиеся «калейдоскопы» или «трости», а также различные бусины. Желательно подобрать цвета в сходной гамме для гармоничного сочетания.



Изготовление украшений из остатков полимерной глины

Разминаем комочки пластики. Можно смешать некоторые кусочки до однородного цвета. Раскатываем их в одинаковые по длине колбаски, комбинируя по своему вкусу.





Затем раскатываем и перекручиваем получившиеся колбаски, в результате получая полоски различной ширины. Можно раскатывать подольше, создавая более мелкий узор, а можно остановиться раньше, получив крупные цветовые пятна.





Нарезаем колбаски на кусочки примерно одинакового размера. Более крупные подойдут для объединяющих бусин, а мелкие пойдут на браслет.



Затем катаем бусинки.





В бусинах, сквозь которые пройдет один шнур, делаем отверстие зубочисткой. Для объединяющих несколько шнуров бусин понадобится более толстая шпажка. Запекаем согласно инструкции к полимерной глине.





Для сборки нам понадобятся вощеные шнуры подходящего цвета, кстати, можно выбрать несколько разных оттенков.





Запеченные и остывшие бусины сортируем по цветам — сочетаем темные и светлые, яркие и пастельные тона.





Начинаем сборку. Длину шнура определяем, добавив к желаемой длине бус еще 15-20 см на узелки. Измеряем длину шнура без бусин, после сборки первой нитки проверяем готовую длину и корректируем длину остальных шнурков, тогда отходов шнура будет меньше. Оставляем свободный конец вощеного шнура длиной примерно 5-6 см и завязываем узелок, затем надеваем бусину и завязываем еще один узелок. Примерно через равное количество мелких бусинок, надеваем объединяющую крупную.



Все зависит от вашего вкуса и фантазии, если вы хотите получить более объемные бусы, то можно практически не использовать объединяющие элементы, оставив их только на концах.





Следующий шнур не забываем продевать через объединяющую бусинку, периодически чередуем разные бусины и цвета.



В результате я использовала пять шнуров и получила вот такие бусы. Можно на этом и остановиться.





Но у меня еще лежали без дела мелкие бусинки, к которым я и подбирала цвета бусин из пластики. Собираю их в две нитки на ювелирный тросик. Концы закрепляю специальными бусинами с помощью плоскогубцев.





Закрепляем один из концов бус с помощью специального концевика для бижутерии, предварительно подравняв длину шнуров. Нитки бисера пропускаю между шнурами, запутывая бусы.





Затем закрепляем второй конец бус. Добавляем замочек и, при необходимости, удлиняющую цепочку.





Вот такие яркие бусы получились из остатков материалов, которые могли угодить и в мусорную корзину!





Если остались еще бусины, то можно сделать комплект из бус и браслета. Сборка аналогичная.





Носим такие украшения с удовольствием и с легкими летними сарафанами и платьями.



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