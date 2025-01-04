10 самых известных жриц любви, имена которых остались в мировой истории

Испокон веков были дамы, которые торговали своим телом. Этому занятию, возведённому порой в ранг профессии, уже не одна тысяча лет. Некоторые жрицы любви даже вошли в истории. В нашем обзоре речь пойдёт о самых известных дамах лёгкого поведения.









Таис

Раав

Фрина

Сю Сяосяо

Мария Жанна Бекю, графиня Дюбарри

Мария Болейн

Вероника Франко

Мэри Джейн Келли

Кэтрин Уолтерс

Лизи Лейп