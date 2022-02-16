Быстро и правильно: 7 шагов на пути к прозрачным окнам и белоснежным рамам

Весна придет очень быстро, станет тепло до безобразия, а значит наступило то самое время, когда следует взяться за мытье окон.

Дело это не самое простое, однако, это только на первый взгляд.

Когда знаешь, что и как делать, помыть окно не составит никакого труда. Вот что нам понадобится.

1. Окно - это не стекло

Окно не заканчивается на стекле.

Для того, чтобы окно стало действительно чистым, нужно не забыть вымыть его раму, буквально каждый уголок и щелку. Окно – это не только стекло. Внутри окон, в укромных местах собирается огромное количество пыли. Это очень опасный груз, от которого следует избавиться.

2. Солнце долой

Солнце не нужно для мойки.

Мыть окна в солнечную погоду на самом деле не лучшая идея. Оптимально делать это, когда на улице пасмурно. Все потому, что солнечные лучи и высокая температура воздуха способствуют слишком быстрому высыханию спрея для очистки. Высыхающий спрей оставляет разводы.

3. Принцип "Пяти"

Для работы надо всего пять вещей.

Для того, чтобы помыть окно правильно и качественно, нужно всего пять вещей в доме. К ним относятся: тряпка, кухонная губка, микрофибровая тряпка, стяжатель, любое щелочное средство. Перечисленного вполне достаточно.

4. Стяжатель

Без этой штуки никак.

Многие используют тряпочки и газеты для очистки окон. Не самый экономичный вариант на самом деле. Куда рациональнее будет приобрести стяжатель. Во всяком случае, если в вашем доме больше одного окна (что наверняка).

5. Откуда разводы

Разводы не проблема.

Разводы на стекле появляются всего в трех случаях: была плохо смыта грязь, было плохо смыто (а

потом еще и затерто) средство для мытья, затирание окна производилось мокрой микрофиброй.

6. Скорость ни к чему

Не надо спешить.

Правильное мытье окна начинается с рамы. Затем моем все резинки и ручки. Только после всего этого беремся за мытье стекла. Более того, рамы лучше промыть 2-3 раза, ведь с каждым годом они загрязняются все сильнее. Если специального средства для мытья окон нет, можно использовать то, что используется для мытья посуды.

7. Работает тщательно

Самое главное не спешить.

Работая с самим стеклом, нужно проходиться губкой по всей его поверхности. Также помним о том, что плохо смытое средство – причина разводов. Когда все сделано, остается только просушить и отполировать. Поздравляем.

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