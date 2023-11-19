Позитивные иллюстрации о том, как же это здорово - быть ребёнком

Вспомните, как было здорово играть с собакой или кошкой, спать сколько угодно, лакомиться пирожками, приготовленными заботливой бабушкой, любоваться пейзажем за окном, бегать во дворе весь день напролёт, играть с друзьями, каждый раз придумывая новые развлечения и забавы, а главное наслаждаться новым днём и жизнью в целом, потому что детство – та самая пора, которая дважды, увы, уже не повторится. И всё, что нам остаётся, вспоминать с улыбкой то, что когда-то было. Хотя талантливый художник под ником Omario2d, нашёл способ увековечить памятные моменты в серии своих иллюстраций, с первых же минут вызывающих тёплую улыбку.
Утренние традиции. Автор: Omario2d.
Зимнее развлечение. Автор: Omario2d.
В детстве всё казалось другим, каждый с нетерпением ждал выходные и летние каникулы, лишь бы поскорее вырваться из привычных стен, уехать к бабушке или тётке в деревню на сладких три месяца, напрочь позабыв о том, как это – считать дни до возвращения обратно. Казалось, что счастливым можно быть без причины, по мелочам и пустякам, потому что с тобой вечное лето, несмотря на погоду за окном.
Сладкий сон. Автор: Omario2d.
Поцелуй в нос. Автор: Omario2d.
С друзьями веселей. Автор: Omario2d.
Но со временем начинаешь понимать то, что времена года здесь совсем ни при чём. Что важнее всего люди и события, окружающие тебя. Приятные мелочи в виде завтрака за большим столом с родными и близкими, кружка тёплого молока перед сном и сказки тихим голосом, который никогда не забудешь, ведь он навсегда врезался в память, прочно поселившись там, улыбающееся лицо отца и ласковые руки мамы с порога обнимающие тебя, подруга – самая настоящая сестра, хранящая твои тайны и секреты, мальчишки во дворе, играющие в «опасные» игры – и многое другое. Именно таким ярким и безоблачным нарисовано детство в работах художника. А ведь и в самом деле в большинстве случаев так всё и было.
Бабушкина выпечка. Автор: Omario2d.
Человек-паук. Автор: Omario2d.
Юные футболисты. Автор: Omario2d.
Ведь детские годы – ничто иное, как время первых испытаний и ошибок, сотканное из поисков верных друзей, которые и по сей день рядом, из сбитых коленок и семейных ужинов. А ещё – это забота о близких и семье, и бесконечная любовь ко всему живому и миру в целом. Когда по-настоящему счастлив только потому, что притащил в дом смешно сопящего ежонка, что с удовольствием лакает налитое в миску молоко, когда бросив всё, бежишь на луг, утопая в траве по пояс и кормишь уток крошками домашнего хлеба, катаешься на самодельных качелях и сидишь на заборе, воруешь яблоки у соседки, они ведь почему-то всегда вкуснее, рисуешь смешные рожицы мелом на асфальте и держишь за руку папу во время прогулки, засыпая его уймой вопросов, ведь он единственный, кто всё-всё знает в этом огромном и таком невероятно красивом мире.
Прогулка с папой. Автор: Omario2d.
Лисёнок. Автор: Omario2d.
Каникулы. Автор: Omario2d.
Опавшие листья, приятно шуршат под ногами, а снег не кажется грязью, смех заполняет всё вокруг, трелью звеня в ушах, а в комнате пахнет ванилью и таким родным теплом, окунаясь в которое, забываешь о мелких неудачах и ссадинах на коленках и локтях.
Прогулка на велосипедах. Автор: Omario2d.
На прогулке всей семьёй. Автор: Omario2d.
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