Откуда появилось библейское предание о Вавилонской башне: Зиккурат Этеменанки

Многие знают библейскую притчу о Вавилонской башне, которую люди стали возводить после всемирного потопа. Жители Вавилона мечтали построить «лестницу в небеса», чтобы иметь возможность напрямую разговаривать с Богом. Согласно Святому Писанию, разгневанный этим грубым вторжением Всевышний разделил людей на разные языки, и они, не сумевшие найти взаимопонимания, так и не смогли завершить начатое. Легенда легендой, но в ней скрыт немалый исторический контекст, ведь вавилоняне в самом деле построили башню «высотой до небес». Зиккурат Этеменанки представлял поистине исполинскую «лестницу», ведущую прямиком в облака.
Кто и когда начал возводить зиккураты и почему они были так популярны у древних
Традиционный зиккурат.
Зиккураты (от аккадск. sigguratu – «вершина») были культовыми сооружениями в древней Месопотамии и Эламе. Первые такие башни в виде примитивных ступенчатых террас появились в конце IV тысячелетия до н. э. в аллювиальных долинах рек Тигр и Евфрат. Активное строительство зиккуратов в Месопотамии можно проследить до конца Нововавилонского периода, т. е. до 6 в. н. э. Зиккураты не раз меняли облик за всю тысячелетнюю историю, но в любом из них являлись предметом гордости древних правителей.
Зиккурат, как следует из названия, представляет собой искусственную возвышенность, сооружённую по типу шумерских святилищ, которые были разрушены во время захвата Месопотамии кочевыми народами.
Первые зиккураты – гигантские сооружения с наклонными монолитными стенами, за исключением дренажных каналов и небольшого храма на вершине. Фундамент здания возводился из глины или глиняных кирпичей, дополнительно укреплённых пластами тростника или битумом. Снаружи строение ограждалось валом из обожжённого кирпича.
Зиккураты - удивительное величие древности.
Зачастую зиккураты имели квадратную или прямоугольную форму, а украшали их высокие узкие ниши, расположенные параллельно друг другу. С 2250 года до н. э. цари III династии Ура ввели в архитектурное искусство моду на зиккураты из нескольких террас, размер которых постепенно уменьшался в зависимости от высоты. В помещения вели лестницы, одна из которых находилась спереди, а другие шли вдоль боковых стен.
Количество уровней могло варьироваться. Шумерский традиционный зиккурат состоял из трёх ступеней, каждая из которых соответствовала самому почитаемому богу – Энлилю, Энки и Ану. Вавилоняне строили семиярусные храмы, что символизировало известные им небесные тела: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венеру, Меркурий и Луну.
Месопотамские зиккураты по форме и функциям были похожи на храмы майя и ацтеков. Аналогичные постройки можно найти и в Европе, например, зиккуратам Сардинии в Италии около 5500 лет, а Канчо Роано в Испании – один из немногих сохранившихся образцов цивилизации Тартесса.
Чем знаменит храмовый комплекс Этеменнигуру в Уре
Зиккурат Этеменнигуру – одно из величайших творений человечества.
Самым известным храмовым комплексом историки называют зиккурат Этеменигуль в Уре. Основанный в IV тыс. до н. э., Ур является одним из древнейших городов Месопотамии (территория нынешнего Ирака). Здесь с большим размахом велось строительство великолепных дворцов, площадей и храмов. Внешний вид Ура отражал величие шумерской цивилизации.
Зиккурат Этеменнигуру был построен около 2047 года до н. э. Высота здания составляла около 20 м, под ним находилась трёхэтажная платформа. Поскольку террасы были обильно засажены растительностью, инженеры предусмотрели дренажную систему. В первой половине XX века зиккурат исследовал известный археолог Чарльз Леонард Вулли, который руководил раскопками в Уре с 1922 года. Помимо зиккурата, он также обнаружил царские гробницы и штандарт Уры – декоративное панно, изображающее сцены быта и военных действий.
Зиккурат Этеменанки – прототип Вавилонской башни?
Зиккурат Этеменанки – предполагаемый прототип Вавилонской башни.
В Вавилоне находился зиккурат Этеменанки, который, как считается, был прототипом Вавилонской башни. Название исполинского строения из библейского предания переводится как «дом основания Неба и Земли».
При взгляде снизу зиккурат Этеменанки действительно выглядел как лестница, уходящая в облака. Он представлял собой огромную семиэтажную глиняную пирамиду, которая поднималась ввысь на 91 м с главной девятиметровой лестницей в ширину. Этеменанки, как и её библейская «сестра», строилась с главной целью – подняться в обитель богов. Эта башня появилась на месте, которое вавилоняне считали абсолютным центром Вселенной.
В отличие от сюжета библейской притчи, по которому Вавилонская башня осталась недостроенной, строительство Этеменанки было завершено. Верхняя терраса Этеменанки служила неким "номером в мотеле для богов". На этаже располагались великолепные спальни с золотыми ложами, подписанными именами богов, которые должны были там гостить. Комнаты были подготовлены с непристойной роскошью, но оставались совершенно пустыми в ожидании богов Света, Воды и т. п.
Древние зиккураты возводились не один год, ведь каждой детали уделялось особое внимание.
Помимо прямого предназначения, башня также использовалась вавилонскими астрономами, которые наблюдали за небом, исследуя его. Благодаря Этеменанки у вавилонян появилась исключительная возможность изучить траекторию звёзд. Они наблюдали Венеру уже в XVII в. до н. э., в VIII в. до н. э. составили каталог звёзд, а к VII в. до н. э. вавилонские астрономы с лёгкостью предсказывали затмения.
Впрочем, на протяжении всей истории своего существования Этеменанки пролежала в руинах. За время столетнего строительства башня практически всегда пребывала в аварийном состоянии, да и после возведения простояла недолго. Она разрушалась множество раз. После завоевания Александром Македонским Персии великий полководец намеревался восстановить зиккурат, но так и не воплотил свои идеи в жизнь. Останки башни удалось обнаружить лишь спустя 2000 лет.
Современные археологи только подтвердили свои догадки о том, что башня Этеменанки существовала в действительности. Они определили, что зиккурат находится в Дур-Куригалзу – столице Касситского государства, он был построен примерно в XV в. до н. э. Сегодня никто не сомневается в том, что именно так и выглядела та самая Вавилонская башня.
Какую идею вкладывали в зиккураты вавилоняне
Для вавилонских царей зиккураты были признаком достатка и единения с богами.
В идеальной месопотамской модели зиккурат служил сооружением, завершающим и визуально повторяющим общую композицию архитектурно-пространственной среды. Его форма была задумана как отражение господствующих эстетических идей и художественных образов.
Стремление человека к небу, выраженное в сжатых формах, таких как зиккурат, вероятно, восходит к более древним традициям и, возможно, было унаследовано народами, жившими в горах Азии и нагорьях Ирана до того, как они поселились на территории Южной Месопотамии. Как и многие древние горные племена, они приносили жертвы богам на горах.
Шумеры возводили зиккураты на небольшой высоте, а на их отвесных вершинах строили храмы для своих богов. Этот акт отражал стремление человека преобразовать окружающий мир в соответствии с собственными представлениями и эстетическими идеалами. Здесь восприятие драматического пространства сочеталось с мифическим ощущением близости к богам.
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