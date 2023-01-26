Откуда появилось библейское предание о Вавилонской башне: Зиккурат Этеменанки

Кто и когда начал возводить зиккураты и почему они были так популярны у древних

Традиционный зиккурат.

Зиккураты - удивительное величие древности.

Чем знаменит храмовый комплекс Этеменнигуру в Уре

Зиккурат Этеменнигуру – одно из величайших творений человечества.

Зиккурат Этеменанки – прототип Вавилонской башни?

Зиккурат Этеменанки – предполагаемый прототип Вавилонской башни.







Древние зиккураты возводились не один год, ведь каждой детали уделялось особое внимание.







Какую идею вкладывали в зиккураты вавилоняне

Для вавилонских царей зиккураты были признаком достатка и единения с богами.