Как стать княгиней: настоящая Грейс Келли

Она была превосходной актрисой и выдающейся моделью. Роковые женщины обычно представляются жгучими брюнетками с цепким взглядом. Но Грейс Келли была отнюдь не такой. Настоящий вулкан скрывался под совершенно ангельским лицом.



Ее первый кавалер, преподаватель актерского мастерства в американской Академии драматического искусства Дон Ричардсон был намного старше Келли и долго собирался с силами, чтобы объясниться девушке в любви. Она казалось ему чистой, как первый зимний снег. Когда Ричардсон все же рискнул пригласить Грейс в гости, она шокировала его своей раскрепощенностью.



«Я разжег камин и отошел на кухню, чтобы сделать кофе, — вспоминает Дон. — Когда я вернулся, она ждала меня в постели. Она сняла всю одежду… Я никогда не видел ничего более прекрасного!»









Позже, когда на центральной улице Нью-Йорка князь Монако Ренье III сделал ей предложение, Келли с радостью согласилась, но тем же вечером звонила Ричардсону, чтобы спросить, как объяснить тот факт, что она уже не девственница. Дон не разделил паники бывшей возлюбленной: «Какие проблемы? Скажи, что ты однажды неудачно выполнила гимнастическое упражнение в школе».



Ради князя Ренье Грейс Келли оставила блестящую актерскую карьеру. И до сих пор никто не обвинял ее в том, что это было сделано из корысти. Снимки, которые вы увидите, отражают лишь малую часть ее яркой, счастливой и вместе с тем полной препятствий жизни.







1948: Американская актриса Грейс Келли со своей сестрой Элизабет желают удачи своему брату, призеру Олимпийских игр, гребцу Джону Келли мл. перед стартом королевской регаты Хенли.







1950 год. Портрет американской актрисы. В период с 1950 по 1953 год молодая актриса часто появлялась на сцене и экранах телевизоров.







В 1951 году Грейс дебютировала в фильме «14 часов», но мировая слава ждала ее только через два года.







1953: Ава Гарднер, Кларк Гейбл и Грейс Келли в фильме «Могамбо». Эта лента принесла Грейс «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана и награду Американской Академии в той же номинации.







Грейс Келли в 1954 году.







1954: Джеймс Стюарт и Грейс Келли в фильме «Окно во двор».







Келли в отеле «Карлтон» в Каннах.







1955: Актриса на съемках фильма «Поймать вора». Часть работы проводилась на ривьере, где Келли впервые встретила князя Ренье и где позже погибла.







Грейс Келли на съемках фильма «Поймать вора» в 1955 году.







30 марта 1955: Ведущая Бэтти Дэвис позирует вместе с Марлоном Брандо, получившим премию в номинации «Лучший актер» за роль в ленте «В порту», и Грейс Келли, победившей в номинации «Лучшая актриса» за работу в фильме «Деревенская девушка».







5 января 1956: Князь Монако Ренье III со своей невестой Грейс Келли показывают матери Грейс обручальное кольцо в Philadelphia country club, где семья Келли объявила о помолвке своей дочери с Ренье.







23 февраля 1956: Актер Грегори Пэк в окружении Грейс Келли и Джин Симмонс. Грейс держит награду за роль в фильме «Генриетта».







27 февраля 1956: Макет марок, которые были выпущены ко дню свадьбы князя Ренье и Грейс Келли. Свадьба состоялась 19 апреля 1956 года.







12 апреля 1956: Князь Монако Ренье III со своей невестой Грейс Келли на собственной яхте в гавани Монте-Карло. Князь встречал Келли, приехавшую из США на их свадьбу.







19 апреля 1956: Свадебная церемония князя Монако Ренье III и актрисы Грейс Келли.







19 апреля 1956: Грейс Келли на свадьбе.







19 апреля 1956 года.







Ренье и Грейс после свадебной церемонии.







Князь Монако Ренье III и Грейс Келли на церемонии прибытия крейсера «Созвездие» в ноябре 1956 года.







Грейс Келли и князь Монако Ренье III.







13 марта 1957: Князь и княгиня идут по улицам Лозанны. Пара приехала туда вскоре после рождения дочери, принцессы Каролины.







19 апреля 1958: Князь Монако Ренье III держит на руках принцессу Каролину. Вместе со своей женой, княгиней Грейс, они представляют подданным новорожденного Альберта за день до его крещения.







29 октября 1959: Княгиня Грейс и князь Ренье с двумя детьми: Каролиной и Альбертом. Семья остановилась в отеле по пути в Монако.







19 апреля 1966: Ренье и Грейс на корриде в Севилье.







1969: Семейный портрет, сделанный во дворце в Монако.







1969: Софи Лорен и княгиня Грейс на карнавале в казино Монте-Карло.







1972: Княгиня Грейс на каникулах вместе с дочерьми Каролиной и Стефани.







1973: Князь и княгиня Монако на семейном снимке вместе с детьми: Каролиной, Альбертом и Стефани.







Княгиня Грейс в июне 1962 года.







29 ноября 1973: 10-я княгиня Монако Грейс на приеме в Версале.







1979: Ренье и его жена Грейс отдыхают в Roc Agel, летней резиденции около Монако.







15 мая 1980: Княгиню Монако встречают журналисты, когда она приезжает на 33-й Каннский кинофестиваль, чтобы почтить память Альфреда Хичкока.







1981: Принц Чарльз и принцесса Диана принимают участие в первом совместном приеме в здании Королевской оперы. Вместе с ними на фотографии княгиня Монако Грейс.







16 июня 1982: 10-я княгиня Монако Грейс. Один из последних снимков Грейс Келли.







1982: люди собираются вокруг места, где княгиня Монако попала в автомобильную аварию.







13 сентября 1982: Полиция окружает место катастрофы.







18 сентября 1982: Князь Монако Ренье и его старшая дочь на похоронах 10-й княгини Монако Грейс.



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