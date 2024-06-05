10 увлекательных вещей, которые происходят с человеческим телом в космосе

Что космос творит с человеческим телом.
Многие считают, что человеческая раса в один прекрасный момент будет вынуждена покинуть родную Землю. Независимо от того, улетят все или лишь некоторые из людей, это неизбежно, что космические путешествия станут частью будущего. Но прежде чем все отправятся в бесконечную неизвестность, людям стоит немного узнать о влиянии космоса на их хрупкий организм.
1. Синдром космической адаптации
Нужно привыкнуть.
Без земной гравитации, оказывающей сильную нагрузку на человеческий организм, у человека может развиться космическая болезнь, также известная как синдром космической адаптации. Она похожа на морскую болезнь, но также характеризуется головными болями, дезориентацией, сильным дискомфортом и, возможно, рвотой и головокружением. Примерно у половины всех людей, попадающих в космос, начинается космическая болезнь, причем вызывает ее не отсутствие силы тяжести, а внезапное изменение силы тяжести. Т.е., как только человек приспособится к новым условиям, он перестает болеть. Обычно адаптация занимает несколько дней, но во время ее приходится носить трансдермальный дименгидринатный антитошнотный пластырь (ведь стоит только представить, чем чревата тошнота в невесомости или, что еще хуже, в скафандре).
2. Чем пахнет космос
Интересно знать.
Когда люди представляют космические путешествия, они обычно не задумываются над ароматами, с которыми неизбежно придется столкнуться во время длительного путешествия на космическом корабле. Большинство космонавтов утверждает, что «в корабле пахнет» запахом стейка, горящего металла и пороха. Американский астронавт Дон Петит сказал: «Лучшее описание, которое я могу придумать для этого запаха, - металлический». NASA наняло химика Стивена Пирса, чтобы воссоздать космический запах с целью подготовки к нему будущих космонавтов.
3. Выпадение ногтей
Можно не брать кусачки.
Это явление называется отслаиванием ногтей. В недавнем исследовании 22 космонавта сообщили, что потеряли ногти во время нахождения на орбите. Громоздкие перчатки космического костюма приводит к тому, что кровообращение в руках затруднено, а давление на кончиках пальцев приводит к потере ногтей.
4. Отсутствие храпа
Мечта всех семейных пар.
Человек перестает храпеть в космосе. Из-за отсутствия силы тяжести, «давящей» на дыхательную систему, значительно сокращается количество проблем со сном, связанных с дыханием. А, учитывая отсутствие силы тяжести, «давящей» на язык, он не будет «перекрывать» горло, что обычно вызывает храп на Земле. По сути, это один из немногих положительных эффектов.
5. Проблемы со зрением
Вредно для глаз.
После слишком длительного пребывания в космосе зрение человека начинает «размываться» как при близорукости. Выпуклая задняя часть глазных яблок слегка сглаживается, а сетчатка тоже немного меняется. Обычно подобные изменения не длятся долго, но для некоторых людей могут потребоваться годы, чтобы к ним вернулось нормальное зрение. Из 300 космонавтов, которые побывали в космосе, около 23 процентов испытали проблемы со зрением при краткосрочном полете и около 49 процентов при более длительных миссиях. Если люди отправятся к новым планетам, около половины из них будут иметь проблемы со зрением, с космической болезнью и с радиацией. Причиной проблем со зрением является то, что при нахождении в невесомости кровь приливает к верхней части тела, и повышенное давление в голове подавляет зрительные нервы.
6. Влияние на мышцы
Нужно постоянно тренироваться.
Когда человек находится в космосе, в основном он пребывает в невесомости. Из-за этого начинается потеря костной массы в конечностях, не говоря уже об «усыхании» (а иногда и атрофировании) мышц. Также может уменьшиться объем сердца, которому не нужно работать настолько сильно, как при обычном земном притяжении.
7. Рост человека
Старше, но моложе.
Еще один факт: тем, кто когда-либо мечтал стать на несколько сантиметров выше, стоит отправиться в космос. Во время пребывания в космосе позвонки человека «раздвигаются» дальше друг от друга, заставляя позвоночник удлиняться. Однако, по возвращению на Землю, как только человек снова подвергнется силе тяжести, его позвоночник сократится до нормального размера. Самое большее увеличение, которого можно ожидать, - это около трех процентов от обычного роста, а для возвращения роста к прежнему состоянию требуется всего несколько месяцев.
8. Незащищенное тело в вакууме
Может быть опасно.
Предположим, что где-то во время путешествия человеку придется оказаться в космосе без скафандра и вне металлического корабля. Примерно за 15 секунд израсходуется весь кислород в крови. Через 2 минуты у человека начнется агония. Это все, если не задерживать дыхание. А если задержать его, то воздух, оставшийся в ваших легких, заставит их расширяться и в конечном итоге разорвет их, после чего воздух пойдет в систему кровообращения. Если человек окажется в безвоздушном пространстве (как ни парадоксально это звучит), ему стоит выдохнуть. Другие побочные эффекты включают в себя закипание слюны на языке, солнечные ожоги и декомпрессионную болезнь. Несмотря на то, что в космосе минус 273 градуса, человек замерзнет не сразу. Но если он умрет за бортом корабля, то его тело фактически не будет разлагаться.
9. Космическое излучение
Оно проникает.
На Международной космической станции люди подвергаются воздействию радиации, уровень которой в десять раз больше, чем на Земле. Оказывается, атмосфера, в которой живут люди, защищает их от космического излучения. Без этого у человека может быть повреждена нервная система, что приведет к «изменению когнитивной функции, снижению двигательной функции и изменениям поведения». Космическое излучение также может вызывать лучевую болезнь со всеми сопутствующими симптомами, включая тошноту, рвоту, анорексию и усталость. Нет никакого способа полностью защититься от космического излучения, неизбежное воздействие которого может привести к раку и другим заболеваниям.
10. Космическая эйфория
Весело и радостно на душе.
Космонавты по возвращению на Землю неоднократно сообщали о том, что во время полета в космос у них менялось восприятие жизни. Чарли Дюк сказал: «Я был поражен уверенностью в том, что все, что я наблюдал вокруг, было частью универсальности Бога... У меня даже выступили слезы на глазах. Это был самый ошеломительный опыт в моей жизни». Смотря на Землю из иллюминатора космического корабля, Эдгар Митчелл сообщил о невероятном чувстве спокойствия и эйфории, а также что у него началось измененное состояние сознания, при котором он понял смысл Вселенной. Джин Керман сказал: «Это было слишком красиво, чтобы подобное возникло случайно. Просто должен быть кто-то, кто больше человека в духовном смысле».
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