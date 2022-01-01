Тайна самоубийства в Буффало: Что запечатлено на случайном снимке 1942 года

The Despondent Divorcee
7 мая 1942 года Рассел Сорги, фотограф издания Buffalo Courier Express, сделал два снимка, которые вошли в историю под названием «Разведенная жена в отчаянии». На одном из них была запечатлена женщина, сидевшая на подоконнике в гостинице, на другом – она же, но уже в момент падения. Казалось бы, сюжет трагичен, но прост. Но на самом деле на этих фотографиях можно отыскать много «говорящих» деталей, которые могут поведать совсем другую историю...
Свои самые известные снимки Рассел Сорги сделал благодаря случайному стечению обстоятельств. Он направлялся в редакцию с очередного задания и решил сменить привычный маршрут. Увидел полицейские машины, решил последовать за ними. Машины направлялись к отелю Гиннесс, где Рассел заметил женщину, сидевшую в окне.
The Despondent Divorcee. Легенарная фотография Рассела Сорги.
Сорги потом вспоминал, что выставил камеру в окно машины и сделал два снимка. Его привлекла драма: было понятно, что женщина сомневается в том, как поступить. Понимая, что в любую секунду она может прыгнуть или забраться назад в номер, Сорги вытащил кассету с пленкой и заправил новую. В этот момент девушка помахала толпе и... прыгнула. Раздались крики в толпе, которая к тому моменту уже собралась под входом отеля.
Тело девушки возле отеля.
Женщина, закончившая жизнь самоубийством, заселилась в отель под именем М.Миллер, сказав, что она родом из Чикаго. Она зашла в женскую комнату для отдыха, заперла дверь и шагнула на подоконник. Позже было установлено, что имя девушки - Мэри, она на самом деле из в Буффало, где проживала вместе с сестрой. В этот день она сказала сестре, что собирается в Индиану навестить родственников, а сама заселилась в отель.
Окно, из которого выбросилась Мэри Миллер.
Для сестры Мэри весть о суициде сестры была шоком. Несмотря на название фотографии, Мэри никогда не была замужем. К сожалению, установить мотив ее поступка так и не удалось: она ничего никому не сказала, не выкрикнула не слова в толпу и не оставила предсмертной записки.
Фотография облетела многие крупные издания. Помимо Buffalo Courier Express, она была опубликована 8 мая 1942 года в New York Times и чуть позже – в LIFE magazine.
Полицейский заходит в отель.
На фотографии много «говорящих» деталей. У дверей отеля можно увидеть женщину-полицейского, которая заходит в здание. Предположительно, она могла следовать в отель, чтобы задержать Мэри, и, увидев ее, беглянка решилась выпрыгнуть из окна. Интересно, что женщина в полицейской форме, - одна из первых, кто решил освоить опасную профессию. В годы Второй мировой войны многие «мужские» профессии освоили женщины. Двое мужчин, которые общаются в кофейне, ни о чем не подозревая, запечатлены на фоне пропагандисткой надписи «Give till it hurts Hitler».
Табличка на дверях отеля сообщает, что в Гиннессе сдаются комнаты с общим душем по доллару за сутки, а кофе и сэндвич в ближайшей кофейне обойдутся постояльцам в 10 центов. Отель Гиннесс начал принимать посетителей в 1882 году, но его историческое здание с тех пор было разрушено.
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