Советская агитация в годы Великой Отечественной: Листовки для немецких солдат

Советские листовки для немецких солдат.
Про листовки фашистской Германии, которыми во время войны забрасывали места расположения советских солдат и развешивали на оккупированных территориях известно всем. Но советская пропаганда тоже работала. Одним из разработчиков листовок для немецких солдат был советский фотохудожник Александр Житомирский. Используя оригинальные приёмы фотомонтажа, ему удавалось добиваться весьма мощных визуальных образов, которые должны были вынудить немцев сложить оружие. В этом обзоре несколько самых ярких работ Житомирского.
1. Листовка, 1941 год
Речь Йозефа Геббельса.
2. Советская листовка для немецких солдат
«Этот ефрейтор ведет Германию к катастрофе».
3. Поражение неминуемо
Советская листовка 1941 года.
4. «Три даты»
Печальный итог. Советская листовка, 1942 год.
5. Листовка советского фотохудожника
«Живыми вам из России не уйти».
6. Погибшие товарищи
«Смерть немецко-фашистским захватчикам!».
7. Листовка для немецких солдат
«Адольф Гитлер отнял у тебя мечту». Листовка 1943 года.
8. Работа Житомирского
Мощный визуальный образ, который должен был заставить немцев сложить оружие.
9. Советская листовка 1943 года
Советская агитационная листовка времён ВОВ.
10. За всё придётся платить
«К ответу!». Листовка 1945 года.
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