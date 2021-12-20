До безобразия простой способ, как избавить вещи от «запаха шкафа»

Если вещи, повисев в шкафу, пахнут затхлостью.
Мало кто задумывается, что в его (а в особенности её) шкафу хранится целое состояние. Да-да, гардероб нередко может побороться за звание наиболее дорогого места в доме. И для этого даже необязательно быть Филиппом Бедросовичем. И тем более обидно, когда после хранения в шкафу вещи пахнут затхлостью, будто целый год лежали на развалах секонд-хенда. Избавиться от неприятного эффекта поможет одна маленькая хитрость. Рекомендовано знаменитой Мартой Стюарт!
Марта Стюарт плохого не посоветует.
Марта Стюарт – эксперт в области уборки, чистоты и домашнего уюта мирового масштаба. Так что к её советам можно прислушаться с чистой совестью. А ещё она просто женщина, которая любит красивые вещи. И чтобы её одежда всегда оставалась свежей, даже провисев полгода в шкафу, Марта придумала одну хитрость. Повторить её проще простого.
И откуда этот странный запах?
Если вы тоже замечали, что любимые вещи «пахнут шкафом», то виной тому – повышенная влажность. Именно она способствует росту бактерий, которые провоцируют неприятный запах сырости. Чтобы влага не скапливалась в волокнах ткани, в шкафу нужно поселить своеобразный «влагоотвод». И с этой ролью прекрасно справится самый обыкновенный мел.
Обычный «волшебный» мелок.
Марта Стюарт рекомендует приобрести любые дешёвые мелки для школы или детского творчества, достать их из коробки и просто разложить в шкафу и ящиках. А эстетствующие личности могут перевязать мелки лентой и подвесить, как сделала в мастер-классе сама Марта.
Как использует его сама Марта.
Мел впитает всю лишнюю влагу и тем самым незаметно избавит вас и одежду от запаха сырости. А менять мелки можно не чаще, чем раз в полгода.
Просто и симпатично.
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