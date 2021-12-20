С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноидный режим отменив "сухой закон" целенаправленно спаивал народ, в совдепии строго выполнялся лозунг - пойла (д...Правда жизни: ост...
  • Анатолий Уложенко
    Если судить по представленной картинке, Автор - очередной теоретический советчик. Мил человек, ты сначала попробуй, о...Как надежно закре...
  • Анатолий Уложенко
    Вместо того, чтобы сказать: Кто первый встал, того и тапочки! Жертва ЕГЭ решил поумничать.Почему пули калиб...

До безобразия простой способ, как избавить вещи от «запаха шкафа»


До безобразия простой способ, как избавить вещи от «запаха шкафа»

Если вещи, повисев в шкафу, пахнут затхлостью.

 

Мало кто задумывается, что в его (а в особенности её) шкафу хранится целое состояние. Да-да, гардероб нередко может побороться за звание наиболее дорогого места в доме. И для этого даже необязательно быть Филиппом Бедросовичем. И тем более обидно, когда после хранения в шкафу вещи пахнут затхлостью, будто целый год лежали на развалах секонд-хенда. Избавиться от неприятного эффекта поможет одна маленькая хитрость. Рекомендовано знаменитой Мартой Стюарт!

Марта Стюарт плохого не посоветует.

Марта Стюарт плохого не посоветует.

 

Марта Стюарт – эксперт в области уборки, чистоты и домашнего уюта мирового масштаба. Так что к её советам можно прислушаться с чистой совестью. А ещё она просто женщина, которая любит красивые вещи. И чтобы её одежда всегда оставалась свежей, даже провисев полгода в шкафу, Марта придумала одну хитрость. Повторить её проще простого.
И откуда этот странный запах?

И откуда этот странный запах?

 

Если вы тоже замечали, что любимые вещи «пахнут шкафом», то виной тому – повышенная влажность. Именно она способствует росту бактерий, которые провоцируют неприятный запах сырости. Чтобы влага не скапливалась в волокнах ткани, в шкафу нужно поселить своеобразный «влагоотвод». И с этой ролью прекрасно справится самый обыкновенный мел.
Обычный «волшебный» мелок.

Обычный «волшебный» мелок.

 

Марта Стюарт рекомендует приобрести любые дешёвые мелки для школы или детского творчества, достать их из коробки и просто разложить в шкафу и ящиках. А эстетствующие личности могут перевязать мелки лентой и подвесить, как сделала в мастер-классе сама Марта.

Как использует его сама Марта.

Как использует его сама Марта.

 

Мел впитает всю лишнюю влагу и тем самым незаметно избавит вас и одежду от запаха сырости. А менять мелки можно не чаще, чем раз в полгода.
Просто и симпатично.

Просто и симпатично.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





До безобразия простой способ, как избавить вещи от «запаха шкафа»

И не забудьте:
До безобразия простой способ, как избавить вещи от «запаха шкафа»Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх