Как вернуть свежесть и чистоту подушке

Перьевые подушки непременно нужно стирать время от времени, иначе в них заводится «живность», а сами наволочки становятся пожелтевшими. Вернуть свежесть и чистоту подушке довольно просто. Сделать это можно в обыкновенной стиральной машинке!

Главное — это следовать всем советам, которые перечисляются немного ниже.

Шаг перед стиркой в машинке

Стирка перьевой подушки в машинке

И тогда подушка снова станет свежей и чистой, как новенькая!Предварительно наперник необходимо намочить и застирать вручную. Для этого лучше всего подойдёт жидкое средство для мытья посуды.Прежде всего, стирать перо необходимо при самой высокой температуре, которая возможна. Благодаря этому уйдут все пятна и желтизна. Сама подушка хорошо продезинфицируется. Также выставите максимум оборотов.Стирать крайне желательно только с гелем для стирки, так как он лучше всего вымывается. Также включите дополнительное полоскание в конце стирки.Если всё сделать правильно, то машинка быстро высохнет, будет максимально чистой и продезинфицированной. После стирки разложите на сушилке и периодически переворачивайте на другую сторону и встряхивайте, распушая перо внутри.Она будет в практически идеальном состоянии! Как видите, в стирке перьевой подушки нет ничего сложного, но есть свои нюансы.Идеально чистая, свежая, продезинфицированная подушка! На ней снова приятно спать. Обязательно стирайте её время от времени!