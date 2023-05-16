Правила поведения в кафе и ресторанах, которые нужно соблюдать, чтобы потом не краснеть как помидор

Посещение ресторанов и кафе уже давно не считается чем-то исключительно праздничным. Наоборот, обед или ужин в заведении общепита сейчас даже является чем-то обыденным.

Но, несмотря на это, многие люди до сих пор не знают о существующих правилах поведения в кафе, которые отражают уровень культуры человека. И вот что не стоит делать во время очередного визита в любимое место перекуса.



1. Заказывать намного больше, чем спутник

2. Начинать есть раньше спутника

3. Кусать эклеры

4. Вытирать лицо и руки тканевой салфеткой

5. Не оставлять чаевые

6. Есть рис ложкой

7. Бросать грязную салфетку на тарелку

8. Съедать все, что лежит в тарелке

9. Есть торт, не положив его на бок

10. Забирать солонку или другие приборы с соседнего стола

11. Неправильно мешать суп

12. Есть кексы вилкой

13. Наклоняться, отпивая из стакана с трубочкой

Этикет предписывает нам заказывать примерно столько блюд, сколько заказывает наш спутник. Поскольку если один человек ест, а другие уже расправились со своей порцией и просто сидят, это невежливо.К еде стоит приступать, когда все гости за столом получат свои блюда. Опять-таки ситуация, когда один ест, а другие смотрят на него, выглядит крайне неловкой. Но если блюда подаются с большим интервалом, то тот, кто ожидает, предлагает остальным приступить к еде.Это пирожное нельзя есть руками. Сначала выпечку аккуратно разрезают на небольшие кусочки с помощью ножа и вилки, а потом накалывают ломтики и отправляют в рот. Главное — постараться не уронить крем на стол или одежду.Здесь важно запомнить одну вещь: тканевые салфетки следует класть на колени, а бумажными — вытирать лицо и руки. Если на столе нет бумажных салфеток, то вытираться тканевой салфеткой допустимо, но только промакивая губы ее краем или слегка вытирая пальцы.Разумеется, вытирать ею лицо, сплевывать туда косточки от оливок или остатки еды недопустимо. Тканевую салфетку нельзя ни заправлять за воротник, ни засовывать за пояс. Если вы временно выходите из-за стола, чтобы сходить в туалет, надо класть салфетку на стул. Когда трапеза будет окончена, вы можете положить салфетку на стол, слева от тарелки.Оставлять чаевые или нет — дело добровольное, но в большинстве стран желательное. Если вы остались довольны работой персонала и хотите его отблагодарить, можно прибавить к итоговому счету 10–15 % — это средний рекомендуемый размер чаевых. Платить можно как наличными, так и безналично через специальные приложения. В некоторых странах есть практика включать чаевые сразу в счет и прописывать это в чеке как «Сервис». А вот в азиатских странах, например в Китае и Японии, не принято оставлять чаевые вовсе.Когда речь заходит о рисе, возникает много вопросов: к примеру, каким столовым прибором его едят. Итак, есть зерна ложкой — это словно перенестись в далекое прошлое. Но с ее помощью можно собрать крупу на вилку. Стоит заметить, что из риса делают очень много блюд в разных уголках нашей планеты, поэтому нормы употребления его могут сильно различаться.Бумажные салфетки, как мы уже выяснили, должны использоваться по своему прямому назначению: чтобы вытирать руки и промакивать рот. Испачканную салфетку стоит аккуратно сложить и положить в стороне от тарелки, но ни в коем случае не в саму тарелку. Это попросту некрасиво по отношению к персоналу заведения. Если вы уронили салфетку на пол, то не поднимайте ее сами, а просто скажите об этом официанту.Необязательно съедать абсолютно все содержимое тарелки. Будет правильным оставить немного еды.Как правильно есть это кондитерское изделие, во многом зависит от того, с какими приборами его подают к столу. Если к торту прилагаются вилка и ложка, то первая используется для фиксации ломтика, а вторая — для того чтобы отламывать кусочки и отправлять их в рот.Некоторые нюансы зависят от вида торта. Десерт, состоящий из нескольких слоев, надо положить на бок. Если торт подают с фруктами, то их ломтики накалывают вилкой и кладут в ложку вместе с выпечкой. Приборы лежат на тарелке вместе с кондитерским изделием, но ни в коем случае не на столе.Если у вас за столом не оказалось солонки, перечницы или других предметов, но вы видите их за соседним столом, не стоит хозяйничать и брать их самостоятельно. Следует просто позвать официанта и попросить его помочь.Чтобы остудить суп, мы часто его размешиваем. Нормы этикета отвечают нам на вопрос, как это делать правильно. И здесь они понятны. Суп не нужно перемешивать по кругу. Так есть вероятность пролить его на себя, если отвлечься на собеседника. Стоит помешивать его легкими движениями вправо-влево на дальней от себя стороне тарелки.Твердые десерты, такие как кексы, подают с вилкой и ложкой. Но в отличие от тортов ложка здесь используется только для того, чтобы отломить кусочки. Затем их едят вилкой.Это правило этикета помогает сделать прием пищи более эстетичным. Согласно ему стоит подносить еду ко рту, а не рот к своей тарелке. И то же самое касается питья через трубочку: правильно поднимать стакан и подносить его ко рту, а не тянуться к стакану всем телом.Если вы думаете, что этикет распространяется только на то, какой вилкой правильно есть салат или как открывать дверь девушке, то вы сильно удивитесь, узнав, насколько глубоко и широко это понятие. Существуют даже правила поведения при посещении уборных, хотя их, честно говоря, мало кто соблюдает. И все потому, что в обществе обсуждать подобные темы не принято.