«Божественный ветер»: на чем летали японские камикадзе, и почему их самолеты были особенными

Уникальные самолеты камикадзе. | Фото: topwar.ru.
Про японских камикадзе знает каждый ребенок, а вот про то, что для этих летчиков были даже разработаны специальные самолеты, в курсе далеко не каждый. По счастью, с созданием одного из самых бесчеловечных видов вооружения для своих солдат милитаристическое государство немного опоздало и не успело создать слишком много таких машин.
Машина была максимально упрощена.
Идея самолетов для камикадзе была предельно проста и в целом не так уж нова. Состояла она в том, чтобы посадить в самолет пилота-смертника, обвесить машину по максимуму взрывчаткой и отправить фанатического летчика исполнять свой последний жертвенный долг во имя победы милитаристической Японии над Союзниками. Камикадзе на самолете старался протаранить какой-нибудь флотский корабль или объект, имеющий стратегическую ценность.
Предназначался самолет для полетов в один конец.
Сегодня об этом знает не так много людей, однако в 1945 году для нужд «пилотов возмездия» в Японии даже был разработан специальный самолет. Машина получила название Ki-115 Tsurugi. Самолет был создан достаточно быстро и имел невероятно упрощенную конструкцию, что весьма логично, ведь полет у такой машины всегда был в один конец. По сути это были управляемые снаряды с людьми-пилотами внутри.
Сохранилось их совсем немного.
Очень важно, что при этом Ki-115 Tsurugi мало чем внешне отличался от остальных японских боевых самолетов легкого класса. Сделать это решили также не просто так. Машина должна была быть неотличима от ударной авиации. Американцы всегда старались «выцеливать» камикадзе в первую очередь и сбивать их еще на подлете к кораблю.
Создать успели чуть больше сотни образцов.
Но важнейшей особенностью Ki-115 Tsurugi было то, что самолет не имел возможности сесть на землю. Делали эти самолеты из дерева и металла. У машины был маленький топливный бак, который очень часто не заполнялся до конца. Иногда запас топлива даже специально рассчитывали так, чтобы его хватало лишь для того, чтобы долететь до места предстоящего боя. После взлета шасси Ki-115 Tsurugi сбрасывалось вниз. Посадить такую машину не разбившись уже было невозможно. Половину фюзеляжа занимала взрывчатка, чаще всего 800 кг бомба. Всего японцы успели сделать 104 таких самолета.
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