Пловец с чайкой и еще 5 примеров реставрации в стиле «и так сойдет»

История знает немало случаев неудачной реставрации. В результате непрофессиональных действий иногда теряются существенные детали или фрагменты произведений искусства. Но трансформация, которая произошла с мозаикой пловца в бассейне Нижнего Новгорода не столько удивила, сколько рассмешила пользователей социальных сетей.
Дом физкультуры с бассейном «Торпедо ГАЗ» был построен около 50 лет назад. Изначально мозаика в стиле оптимистичного соцреализма, изображавшая пловца с чайкой, украшала фасад здания. В ходе капитального ремонта мозаичные плитки-«ириски» были большей частью утеряны, но изображение, памятное жителям города, решили вернуть. Однако, вероятно, из экономии, остановились на варианте замены мозаики фреской. Казалось бы, сложностей возникнуть не должно – оригинальное изображение сохранилось на фотографиях, нужно было его только воспроизвести. Однако что-то пошло не так…
Новая фреска пловца с чайкой – результат непрофессиональной реставрации.
Мастер, оставшийся пока неизвестным, решил творчески переработать оригинал. В результате и пловец и чайка существенно изменили свои пропорции. Пользователей сети, активно обсуждающих это происшествие, особенно поразила огромная голова спортсмена, его выросшая грудь и потолстевшая птица. Судя по строительным лесам у нового «шедевра», реставрация еще не завершена, так что, вероятно, можно ожидать продолжения этой истории.
"Пушистый Иисус"
В последнее время сообщения о подобных варварских попытках восстановления не редки. Вспоминается, конечно, знаменитый «Пушистый Иисус» в городе Борха в Арагоне. Небольшая по размерам фреска Ecce Homo («Се человек») была создана художником Элиасом Гарсиа Мартинесом в начале XX века. Состояние ее к 2012 году оставляло желать лучшего. Местная прихожанка, 80-летняя Сесилия Хименес решила исправить положение своими руками и уговорила приходского священника доверить ей роль реставратора.
Трансформация фрески до «пушистой» версии
Как потом выяснилось, пожилую, но активную даму подвело зрение – ее видение священного образа оказалось совсем иным. Новый шедевр, получивший в сети названия «Пушистый Иисус» и Ecce Mono («Се обезьяна»), теперь привлекает в маленький испанский городок толпы туристов. Так что менять положение дел местные власти явно не собираются – ошибка оказалась «золотым дном».
Теперь этот шедевр примитивизма стал местной достопримечательностью, гораздо более известной, чем исходный вариант
Древние мозаики в Турции
Провинция Хатай славится древнеримскими памятниками архитектуры, богато украшенными мозаиками. Реставрация, проведенная в 2015 году, вызвала нешуточный скандал – были безнадежно испорчены 10 шедевров античного искусства. Судя по всему, нанятые реставраторы не обладали необходимой квалификацией, так как результат оказался далек от исходных образцов.
По словам эксперта Мехмета Даскапана, мозаики «превратились в карикатуру на самих себя»
Древнеримские фрески из Турции, до и после реставрации
Маскарон торгового дома Кузнецова
Здание Торгового дома в центре Москвы
Дом начала XX века, спроектированный Федором Шехтелем, находится в Москве на улице Мясницкой. В лепных украшениях здания особый акцент делается на трех масках бога Меркурия. Один из этих маскаронов как раз и стал объектом реставрации в 2015 году. В результате облик прекрасного юноши претерпел некоторые изменения.
Меркурий на доме Кузнецова до и после реставрации
После того как общественность обратила внимание на курьезную трансформацию, работники департамента культурного наследия Москвы пообещали исправить лепное украшение.
Башня замка Матрера
Архитектурное наследие IX века в Андалусии очень пострадало от времени, да и немудрено – здание разменяло уже тысячу лет. Впрочем, руины ветшали совершенно спокойно вплоть до 2013 года, когда владельцу старинного владения вдруг стало его жаль. Он решил произвести ремонт стен, но нанял для этого обыкновенных строителей, которые сделали свою работу с помощью обыкновенного бетона. Общественность возмутилась таким варварским отношением и долго полемизировала о том, что лучше для исторического облика замка – восстановление из подобных материалов или такая консервация руин.
Ремонт замка Матрера с помощью бетона вызвал жаркие споры и волну критики
Лепнина доходного дома Бадаева
Уникально нарядное и изящное здание доходного дома в Санкт-Петербурге
Этот случай произошел в нашей «культурной столице». Доходный дом был построен в Санкт-Петербурге в начале XX века в характерном для того времени стиле модерн. Он щедро украшен лепниной и различными декоративными элементами. Одной из нимф на фасаде не повезло, хотя теперь никто даже не может вспомнить, когда это произошло. Обратили внимание на «степную бабу», как ее прозвали питерские острословы, в 2010 году, но реставрация в 2013 почему-то ей не помогла. Только в 2015 году активистам удалось, наконец, привлечь внимание муниципалитета к этому безобразию.
Кажется, лепные украшения домов достаточно часто реставрируются по принципу «И так сойдет, потому что все равно издалека не видно»
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