Пловец с чайкой и еще 5 примеров реставрации в стиле «и так сойдет»







Новая фреска пловца с чайкой – результат непрофессиональной реставрации.

"Пушистый Иисус"

Трансформация фрески до «пушистой» версии

Теперь этот шедевр примитивизма стал местной достопримечательностью, гораздо более известной, чем исходный вариант

Древние мозаики в Турции

По словам эксперта Мехмета Даскапана, мозаики «превратились в карикатуру на самих себя»

Древнеримские фрески из Турции, до и после реставрации

Маскарон торгового дома Кузнецова

Здание Торгового дома в центре Москвы

Меркурий на доме Кузнецова до и после реставрации

Башня замка Матрера

Ремонт замка Матрера с помощью бетона вызвал жаркие споры и волну критики

Лепнина доходного дома Бадаева

Уникально нарядное и изящное здание доходного дома в Санкт-Петербурге

Кажется, лепные украшения домов достаточно часто реставрируются по принципу «И так сойдет , потому что все равно издалека не видно»