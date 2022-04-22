ТОП-10 самого опасного стрелкового оружия в мире
К сожалению, человечество постоянно старается усовершенствовать свое оружие, сделать его более современным и мощным. Предлагаем обзор самого опасного оружия в мире, которое прошло тестирование и доказало свою разрушительную силу на практике. Пистолеты и автоматы – это игрушки для больших мальчиков. Правда, с ними не весело, так как, нажав один раз на спусковой крючок, можно забрать чью-то жизнь.
10. Автомат-пулемет Uzi
Автомат-пулемет Uzi
9-миллимитровый автомат-пулемет Uzi не уступает большим автоматам-пулеметам, но отличается удобством эксплуатации в бою благодаря своим небольшим размерам. Можно спокойно уложить это оружие в чемодан и перевезти его через границу, он идеально помещается на подносе с крышкой. Несмотря на свои компактные размеры, это очень мощное оружие. Сложно найти автомат с такой же функциональностью, мобильностью и высоким темпом стрельбы.
9. Пистолет M1911
Пистолет M1911
Пистолет M1911 очень часто принимал участие в разборках мафиозных структур и считался самым опасным и популярным среди бандитов оружием. Уже более 50 лет он является инструментом терроризма и криминала. Пистолет оснащен такими аксессуарами, как фонарик и небольшой оптический прицел. Часто пистолет 45-го калибра используют для выполнения киллерских заказов. Стреляет он практически бесшумно.
8. Ручной пулемет MG4
Ручной пулемет MG4
45-миллиметровый ручной пулемет MG4 - одно из самых опасных оружий, когда-либо производимых человеком, находится в одном ряду с автоматом Калашникова АК-47. Он характеризуется высоким темпом стрельбы и функциональностью. Специальная подножка позволяет установить пулемет для удобной стрельбы везде. Его можно устанавливать на бронетранспортерах и производить огонь с любой техники. Повреждения, которые наносит этот пулемет, можно сравнить с теми, что остаются после использования базуки. В минуту пулемет выпускает 770 пуль.
7. Автомат Калашникова АК-47
Автомат Калашникова АК-47
За всю историю этот автомат унес жизни более нескольких сотен тысяч человек по всему миру. АК-47 очень мощное оружие, имеет узнаваемые формы, одно его присутствие вызывает напряжение. В минуту автомат выпускает 600 пуль.
6. Пистолет 45 калибра Glock, 45G.A.P.
Пистолет 45 калибра Glock, 45G.A.P.
Он находится на вооружении армии и отрядов специальных назначений. Благодаря своему небольшому весу и эргономическим характеристикам,пистолет обрел широкую популярность среди специалистов. Несмотря на компактные размеры, он надежный, точный, мощный и функциональный.
5. Автомат HK416 A5
Автомат HK416 A5
Новый автомат HK416 A5 не повторяет ошибок своих «родителей». Среди новинок можно назвать курок зимнего типа, который позволяет совершать стрельбу в перчатках, причем темп стрельбы не уменьшается, а не на оружии остаются отпечатки пальцев. Он оснащен прицелом ночного виденья и совершает выстрелы высокой точности.
4. Пистолет DE50SRMMB
Пистолет DE50SRMMB
Это один из самых опасных пистолетов в мире, его пули могут разорвать все на тысячи кусочков. Каждый раз когда совершается выстрел, у жертвы нет шансов спастись. Это мощный и опасный пистолет, способный нанести несовместимые с жизнью повреждения в ближнем бою.
3. Револьвер Smith&Wesson
Револьвер Smith&Wesson
Если вспомнить все фильмы про ковбоев, то становится понятно, что самыми популярными во время разборок на Диком Западе были бы револьверы Colt 45-го калибра. Современные модели не утратили былую славу. Это высококачественное и весьма мощное оружие, используемое в полиции, а также для охоты и спортивной стрельбы.
2. Крупнокалиберная снайперская винтовка AS50
Крупнокалиберная снайперская винтовка AS50
Эта винтовка – мечта фантомных убийц, так как ее легко можно замаскировать, а поражает она точно и мощно. Её можно рассматривать как оружие будущего. Винтовку можно использовать как для выполнения обычных боевых задач, так и для задач особой важности и секретности. Мощность поражения от выстрела такова, что ее сравнивают со взрывом гранаты.
1. Винтовка Tracking Point
Винтовка Tracking Point
Винтовка Tracking Point считается самым опасным стрелковым оружием из существующих на планете. Технологии, которые применялись при её создании, сделали ее винтовкой будущего в прямом смысле этого слова. Стоимость составляет 22 000 долларов, поэтому обычный человек ее приобрести не сможет. Она оснащена лазерным прицелом и компьютером, который в автоматическом режиме следит за жертвой и сам принимает решение, когда произвести удачный выстрел. Компьютер просчитывает время выстрела, дальность, эффективность на основе разных параметров, учитывая и силу ветра. Компьютер работает на основе WI-FI, записывает видео, фиксирует всю информацию. Неудивительно, что с винтовки можно будет и позвонить.
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