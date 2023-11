Богатые и знаменитые: чем занимаются дочери голливудских звезд

Лурдес Леон (26 лет)

Лурдес Леон

Лурдес Леон с матерью Мадонной

Лурдес Леон активно поддерживает бодипозитив

Валентина Палома Пино (15 лет)

Валентина Палома Пино с мамой Сальмой Хайек

Валентина Палома Пино с мамой Сальмой Хайек в фотосессии для Vogue

Сури Круз (16 лет)

Сури Круз

Сури Круз в детстве

Сури Круз с родителями

Лили-Роуз Депп (23 года)

Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп с родителями

Лили-Роуз Депп в фотосессии для российского Elle

Кэрис Зета-Дуглас (19 лет)

Кэрис Зета-Дуглас

Кэрис Зета-Дуглас

Кэрис Зета-Дуглас с мамоц Кэтрин Зета-Джонс

Кайя Гербер (21 год)

Кайя Гербер

Кайя Гербер с мамой Синди Кроуфорд

Кайя Гербер

Кайя Гербер











Дева Кассель (18 лет)

Дева Кассель

Дева Кассель в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana

Дева Кассель с мамой Моникой Белуччи в фотосессии для итальянского Vogue

Ава Элизабет Филлипп (23 года)

Ава Элизабет Филлипп

Ава Элизабет Филлипп с мамой Риз Уизерспун

Ава Элизабет Филлипп

О детях известных людей порой говорят не меньше, чем о них самих. И пока наследники любимых селебрити еще маленькие, ими просто любуются и умиляются . Но когда дети знаменитостей вырастают, становится интересно, какой путь они выберут, в какую профессию пойдут и захотят ли быть публичными, как их родители. В нашем материале расскажем, чем занимаются дочки звезд мирового масштаба.Дочь настоящей иконы современной культуры Мадонны Лурдес стала плодом когда-то большой любви двух танталовых людей. Ее генетике могут позавидовать многие, и она начинает удивлять с юного возраста. Лурдес очень похожа на свою мать, и не только внешне. Ей достался характер Мадонны – волевой, смелый и амбициозный. Мадонна повсюду брала малышку с собой: на премьеры , в турне и, конечно же, знакомила со своими бесчисленными звездными друзьями.При том, что певица очень занятой человек, она сумела вложить в свою дочь достаточно. Малышка с детства приучалась к моде, Мадонна даже подключала ее разработке линии молодежной одежды. И это стало первым серьёзным заработком маленькой будущей знаменитости.Лурдес стала лицом рекламной кампании аромата Pop от Stella McCartney. Также подающая надежды девушка успела побывать моделью на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Gypsy Sport.Лурдес с детства занимающаяся танцами и балетом, ставила хореографию для съемок рекламы коллаборации Стеллы Маккартни и бренда Adidas.И, конечно же, она поработал с близким другом матери – именитым дизайнером Марком Джейкобсом. Зимой 2021 года Лурдес стала лицом его весенней кампании.Яркая внешность Лурдес и, безусловно, связи ее матери могут открыть перед ней любые двери. Но, кажется, Лурдес и без помощи известных родителей сможет оказывать влияние на современное поколение, ведь имея аудиторию в социальных сетях, может доносить многие важные месседжи. Например, Лурдес позиционирует себя как активная фанатка бодипозитива. Ей все равно на высказывания ноунеймов в сети касаемо своего внешнего вида, она убеждена сама и рассказывает другим, что любое тело красивое.А недавно она занялась музыкой и выпустила видеоклип.Богатая наследница – вот что первое приходит в голову, когда заходит речь о дочери известных родителей. Так вот у Валентины Паломы уже в 7 лет на банковском счету было 12 миллионов долларов. А все потому что она дочь Сальмы Хайек и известного французского миллиардера Франсуа Анри-Пино. Родившаяся с золотой ложкой во рту малышка жила среди роскоши и привыкла, что у нее есть все, что она пожелает.Родители никогда ни в чес ей не отказывали. Валентина с юности ведет образ настоящей светской львицы: ходит по красным дорожкам, гала-концертам и светским мероприятиям. Отличную компанию ей составляет ее мама, непревзойденная актриса Сальма Хайек. Лето юная миллионерша проводит на лакшери- курорте Сен-Бар. Но Валентина не только баснословно богата, но и умна: девушка уже свободно изъясняется на трех языках и, вероятно, это не предел.Дочь Тома Круза и Кэти Холмс персона не публичная. Так было с самого рождения малышки – ее мама скрывала ее от папарацци насколько это было возможно. Редкие фото, на которых было видно лицо дочери главного сайентолога Голливуда, были на вес золота. И теперь, когда Сури повзрослела, ее жизнь не изменились: мама все так же обеспечивает дочери максимальную приватность.Сейчас 16-летняя девушка учится в частной школе. Она занимается большим теннисом и гимнастикой. Среди ее главных увлечений дизайн и мода.Сури унаследовала черты своего отца, который долгие годы входи в топ самых желанных голливудских мужчин. Прискорбно лишь то, что Том Круз не желает общаться со своей дочерью до тех пор, пока она не примет его религию и не обратиться в сайентологию. Но что Кэти, что Сури на такие условия не собираются идти.С девства дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради увлекается творчеством. С малых лет она играет в театральных постановках, на которые всегда приходили родители. Карьера в кино у нее началась в 2014 году с маленькой роли в фильме «Бивень». Именно эта небольшая работа показала девушке, чем она хочет заниматься. Она снялась также в спин-оффе «Бивня» «Йоганутые», фильмах «Планетариум», «Танцовщица», «Король» и еще нескольких киноработах.Однако актерская карьера отошла на второй план, когда Лили-Роуз увлеклась миром моды. В 2015 году состоялась дебютная фотосессия (как раз в год ее кинодебюта). Девушка снялась для издания Oyster. Чуть погодя появилась ошеломительная новость – дочь Джонни Деппа стала музой самого легендарного Карла Лагерфельда. Она стала амбассадором модного дома Chanel, сначала представляя очки, а затем аромат Chanel No. 5 L’Eau. Девушка была лицом еще нескольких рекламных кампейнов модного дома, и даже снялась в паре эпизодов веб-сериала «CHANEL Beauty Talks». И, конечно же, она участвовала в показах Chanel. Депп снимается для глянцевых изданий, вроде Vogue, Grazia, Vanity Fair.Строя успешную карьеру в мире моды, Лили-Роуз не забыла и о своих актерских амбициях. Например, она снялась с певцом Абелем Тесфайе, больше известным под псевдонимом The Weeknd, в популярном сериале "Идол".Лили-Роуз очень не нравится, когда о ней пишут, мол, всего добилась благодаря знаменитым маме с папой. Справедливости ради, человек с такой родословной автоматически получает больше возможностей. Разумеется, пользоваться ими или нет, дело каждого. Лили-Роуз вот воспользовалась и теперь делает успешную карьеру в мире моды. Она умело монетизирует свою внешность, а благодаря узнаваемости в социальных сетях имеет влияние на современную молодежь, для многих она не просто дочка Джонни Деппа, а настоящий инфлюенсер и пример для подражания.Дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа по имени Кэрис точно выиграла генетическую лотерею. Ее внешние данные точно говорят, что растет настоящая красотка. Поклонники одной из самых крепких голливудских пар в один голос заявляют, что дочь у актеров получилась просто роскошная.С каждым годом Кэрис все больше походит на мать. Схожесть мамы и дочери смогли все увидеть воочию благодаря обложке издания Vanity Fair, для которой красавицы снялись вместе. Тогда многие заговорили о том, что у девушки есть все шансы стать успешной актрисой.Кэрис, как и ее знаменитые родители, увлекается творчеством. У нее даже был дебют на большой сцене на гала-вечере NYC Dance Alliance Foundation, где она выступила со своей танцевальной группой.В будущем девушка хочет пойти по стопам родителей. С ее потрясающей генетикой вполне реально стать хорошей актрисой и, возможно, превзойти свою оскароносную мать.Кайя Гербер – дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика Рэнди Гербера . Она пошла по стопам своих родителей и не прогадала. Кайя получила в наследство от матери не только материальные блага, а нечто, что стоит намного больше. Это внешность. Дочь Синди Кроуфорд невероятно красивая, словно создана для подиума.Воспитывая дочь, Синди не была увлечена вопросами приватности своего ребенка, поэтому к повышенному вниманию и ее не смущают толпы журналистов. Более того, с раннего возраста супермодель брала свою малышку с собой на фотосессии, а позже и выводила в свет. Маленькая Кайя начинала свою карьеру с фотосессии для рекламы. Такое решение родителей Кайи не очень оценили другие селебрити, которые в один голос твердили, что те лишают дочь нормального детства.Впрочем, пока Кайя нигде не рассказывает, что у нее не было детства, напротив, кажется, что ей полностью нравится то, чем она занимается. Да и не все взрослые думают, что детей не нужно вовлекать в какую-то серьёзную деятельность. Среди них Донателла Версаче, хорошая подруга Синди Кроуфорд. Именно она одной из первых сумела разглядеть первой, что Кайя сможет стать настоящей звездой. Она и предложила матери будущей модели сотрудничество и Синди стала агентом своей дочери.Карьеру модели Кайя начала раньше своей матери – в 10 лет. Она участвовала в съемках Young Versace. И уже к 14 годам имела неплохое портфолио о несколько хороших контрактов. Также Кайя пробовала себя в кино, сыграв в 15 лет в картине «Города-побратимы».Кайя Гербер сейчас считается восходящей звездой мира моды и ей прочат блестящее будущее.Также Кайя Гербер стала одной из звезд 10 сезона культового сериала-антологии "Американская история ужасов", снявшись в первых двух эпизодах.Дева Кассель, в отличие от многих детей знаменитостей, не очень любит публичность и ведет закрытый образ жизни. Дочка Моники Белуччи и Винсена Касселя не так часто радует фолловеров своими фото, и больше любит тусоваться дома, чем посещать развязные шумные вечеринки. И это при том, что она уже в 18 лет строит успешную модульную карьеру, а ее контрактам могут позавидовать многие начинающие модели.Девушка уже в 14 лет подписала свой первый контракт. И не с каким-нибудь ноунеймом, а с легендарным модным домом - Dolce & Gabbana. У Девы прекрасные доверительные отношения с обоими родителями, поэтому совершенно неудивительно, что они приехали поддержать свою любимую дочь на ее первой фотосессии.Дева стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana и ее фото мгновенно поселились на страницах глянца, сделав ее вмиг очень популярной.Уже в 15 лет Дева Кассель входила в списки самых востребованных моделей. На подиум девушка впервые вышла в Милане в рамках показа Dolce & Gabbana. В прессе Деву прозвали музой итальянской моды.В 2021 году Дева вместе с мамой снялись для итальянского Vogue. Моника Беллуччи потом рассказала, что идея для совместной фотосессии принадлежит дочери.Дева Кассель с младшей сестрой живет с мамой, ведь их родители в разводе. Однако, она часто проводит время с отцом, и в его социальных сетях намного проще найти фото Девы, чем в ее собственных.Дева говорит на английском, французском и итальянском языках и точно не ограничивается одними только фотосессиями и подиумом.Дочь известных голливудских актёров Риз Уизерспун и Райана Филиппа Ава является настоящей копией своей известной матери. Риз и Райан развелись в 2007 году. Это актер выбирал имя для своего первенца. Он назвал дочку в честь актрисы Авы Гарднер. По его словам, только она смогла сломить Фрэнка Синатру, поэтому идея с таким именем показалось ему очень крутой.Поклонники не перестают удивляться сходству матери и дочери: белокурые волосы, голубые глаза и изящная фигура. Генетика все-таки удивительная вещь.Но не только одну внешность унаследовала Ава от мамы-актрисы. Риз Уизерспун не только оскароносная актриса, она успешный продюсер и человек с четкой гражданской позицией. Поэтому и дочь она воспитала под стать себе. 