Богатые и знаменитые: чем занимаются дочери голливудских звезд

О детях известных людей порой говорят не меньше, чем о них самих. И пока наследники любимых селебрити еще маленькие, ими просто любуются и умиляются. Но когда дети знаменитостей вырастают, становится интересно, какой путь они выберут, в какую профессию пойдут и захотят ли быть публичными, как их родители. В нашем материале расскажем, чем занимаются дочки звезд мирового масштаба.
Лурдес Леон (26 лет)
Лурдес Леон
Дочь настоящей иконы современной культуры Мадонны Лурдес стала плодом когда-то большой любви двух танталовых людей. Ее генетике могут позавидовать многие, и она начинает удивлять с юного возраста. Лурдес очень похожа на свою мать, и не только внешне. Ей достался характер Мадонны – волевой, смелый и амбициозный. Мадонна повсюду брала малышку с собой: на премьеры, в турне и, конечно же, знакомила со своими бесчисленными звездными друзьями.
При том, что певица очень занятой человек, она сумела вложить в свою дочь достаточно. Малышка с детства приучалась к моде, Мадонна даже подключала ее разработке линии молодежной одежды. И это стало первым серьёзным заработком маленькой будущей знаменитости.
Лурдес Леон с матерью Мадонной
Лурдес стала лицом рекламной кампании аромата Pop от Stella McCartney. Также подающая надежды девушка успела побывать моделью на Неделе моды в Нью-Йорке на показе Gypsy Sport.
Лурдес с детства занимающаяся танцами и балетом, ставила хореографию для съемок рекламы коллаборации Стеллы Маккартни и бренда Adidas.
И, конечно же, она поработал с близким другом матери – именитым дизайнером Марком Джейкобсом. Зимой 2021 года Лурдес стала лицом его весенней кампании.
Лурдес Леон активно поддерживает бодипозитив
Яркая внешность Лурдес и, безусловно, связи ее матери могут открыть перед ней любые двери. Но, кажется, Лурдес и без помощи известных родителей сможет оказывать влияние на современное поколение, ведь имея аудиторию в социальных сетях, может доносить многие важные месседжи. Например, Лурдес позиционирует себя как активная фанатка бодипозитива. Ей все равно на высказывания ноунеймов в сети касаемо своего внешнего вида, она убеждена сама и рассказывает другим, что любое тело красивое.
А недавно она занялась музыкой и выпустила видеоклип.
Валентина Палома Пино (15 лет)
Валентина Палома Пино с мамой Сальмой Хайек
Богатая наследница – вот что первое приходит в голову, когда заходит речь о дочери известных родителей. Так вот у Валентины Паломы уже в 7 лет на банковском счету было 12 миллионов долларов. А все потому что она дочь Сальмы Хайек и известного французского миллиардера Франсуа Анри-Пино. Родившаяся с золотой ложкой во рту малышка жила среди роскоши и привыкла, что у нее есть все, что она пожелает.
Валентина Палома Пино с мамой Сальмой Хайек в фотосессии для Vogue
Родители никогда ни в чес ей не отказывали. Валентина с юности ведет образ настоящей светской львицы: ходит по красным дорожкам, гала-концертам и светским мероприятиям. Отличную компанию ей составляет ее мама, непревзойденная актриса Сальма Хайек. Лето юная миллионерша проводит на лакшери-курорте Сен-Бар. Но Валентина не только баснословно богата, но и умна: девушка уже свободно изъясняется на трех языках и, вероятно, это не предел.
Сури Круз (16 лет)
Сури Круз
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс персона не публичная. Так было с самого рождения малышки – ее мама скрывала ее от папарацци насколько это было возможно. Редкие фото, на которых было видно лицо дочери главного сайентолога Голливуда, были на вес золота. И теперь, когда Сури повзрослела, ее жизнь не изменились: мама все так же обеспечивает дочери максимальную приватность.
Сури Круз в детстве
Сейчас 16-летняя девушка учится в частной школе. Она занимается большим теннисом и гимнастикой. Среди ее главных увлечений дизайн и мода.
Сури Круз с родителями
Сури унаследовала черты своего отца, который долгие годы входи в топ самых желанных голливудских мужчин. Прискорбно лишь то, что Том Круз не желает общаться со своей дочерью до тех пор, пока она не примет его религию и не обратиться в сайентологию. Но что Кэти, что Сури на такие условия не собираются идти.
Лили-Роуз Депп (23 года)
Лили-Роуз Депп
С девства дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради увлекается творчеством. С малых лет она играет в театральных постановках, на которые всегда приходили родители. Карьера в кино у нее началась в 2014 году с маленькой роли в фильме «Бивень». Именно эта небольшая работа показала девушке, чем она хочет заниматься. Она снялась также в спин-оффе «Бивня» «Йоганутые», фильмах «Планетариум», «Танцовщица», «Король» и еще нескольких киноработах.
Лили-Роуз Депп с родителями
Однако актерская карьера отошла на второй план, когда Лили-Роуз увлеклась миром моды. В 2015 году состоялась дебютная фотосессия (как раз в год ее кинодебюта). Девушка снялась для издания Oyster. Чуть погодя появилась ошеломительная новость – дочь Джонни Деппа стала музой самого легендарного Карла Лагерфельда. Она стала амбассадором модного дома Chanel, сначала представляя очки, а затем аромат Chanel No. 5 L’Eau. Девушка была лицом еще нескольких рекламных кампейнов модного дома, и даже снялась в паре эпизодов веб-сериала «CHANEL Beauty Talks». И, конечно же, она участвовала в показах Chanel. Депп снимается для глянцевых изданий, вроде Vogue, Grazia, Vanity Fair.
Строя успешную карьеру в мире моды, Лили-Роуз не забыла и о своих актерских амбициях. Например, она снялась с певцом Абелем Тесфайе, больше известным под псевдонимом The Weeknd, в популярном сериале "Идол".
Лили-Роуз Депп в фотосессии для российского Elle
Лили-Роуз очень не нравится, когда о ней пишут, мол, всего добилась благодаря знаменитым маме с папой. Справедливости ради, человек с такой родословной автоматически получает больше возможностей. Разумеется, пользоваться ими или нет, дело каждого. Лили-Роуз вот воспользовалась и теперь делает успешную карьеру в мире моды. Она умело монетизирует свою внешность, а благодаря узнаваемости в социальных сетях имеет влияние на современную молодежь, для многих она не просто дочка Джонни Деппа, а настоящий инфлюенсер и пример для подражания.
Кэрис Зета-Дуглас (19 лет)
Кэрис Зета-Дуглас
Дочь Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа по имени Кэрис точно выиграла генетическую лотерею. Ее внешние данные точно говорят, что растет настоящая красотка. Поклонники одной из самых крепких голливудских пар в один голос заявляют, что дочь у актеров получилась просто роскошная.
Кэрис Зета-Дуглас
С каждым годом Кэрис все больше походит на мать. Схожесть мамы и дочери смогли все увидеть воочию благодаря обложке издания Vanity Fair, для которой красавицы снялись вместе. Тогда многие заговорили о том, что у девушки есть все шансы стать успешной актрисой.
Кэрис Зета-Дуглас с мамоц Кэтрин Зета-Джонс
Кэрис, как и ее знаменитые родители, увлекается творчеством. У нее даже был дебют на большой сцене на гала-вечере NYC Dance Alliance Foundation, где она выступила со своей танцевальной группой.
В будущем девушка хочет пойти по стопам родителей. С ее потрясающей генетикой вполне реально стать хорошей актрисой и, возможно, превзойти свою оскароносную мать.
Кайя Гербер (21 год)
Кайя Гербер
Кайя Гербер – дочь легендарной супермодели Синди Кроуфорд и бывшего манекенщика Рэнди Гербера. Она пошла по стопам своих родителей и не прогадала. Кайя получила в наследство от матери не только материальные блага, а нечто, что стоит намного больше. Это внешность. Дочь Синди Кроуфорд невероятно красивая, словно создана для подиума.
Кайя Гербер с мамой Синди Кроуфорд
Воспитывая дочь, Синди не была увлечена вопросами приватности своего ребенка, поэтому к повышенному вниманию и ее не смущают толпы журналистов. Более того, с раннего возраста супермодель брала свою малышку с собой на фотосессии, а позже и выводила в свет. Маленькая Кайя начинала свою карьеру с фотосессии для рекламы. Такое решение родителей Кайи не очень оценили другие селебрити, которые в один голос твердили, что те лишают дочь нормального детства.
Кайя Гербер
Впрочем, пока Кайя нигде не рассказывает, что у нее не было детства, напротив, кажется, что ей полностью нравится то, чем она занимается. Да и не все взрослые думают, что детей не нужно вовлекать в какую-то серьёзную деятельность. Среди них Донателла Версаче, хорошая подруга Синди Кроуфорд. Именно она одной из первых сумела разглядеть первой, что Кайя сможет стать настоящей звездой. Она и предложила матери будущей модели сотрудничество и Синди стала агентом своей дочери.
Кайя Гербер
Карьеру модели Кайя начала раньше своей матери – в 10 лет. Она участвовала в съемках Young Versace. И уже к 14 годам имела неплохое портфолио о несколько хороших контрактов. Также Кайя пробовала себя в кино, сыграв в 15 лет в картине «Города-побратимы».
Кайя Гербер сейчас считается восходящей звездой мира моды и ей прочат блестящее будущее.
Также Кайя Гербер стала одной из звезд 10 сезона культового сериала-антологии "Американская история ужасов", снявшись в первых двух эпизодах.
Дева Кассель (18 лет)
Дева Кассель
Дева Кассель, в отличие от многих детей знаменитостей, не очень любит публичность и ведет закрытый образ жизни. Дочка Моники Белуччи и Винсена Касселя не так часто радует фолловеров своими фото, и больше любит тусоваться дома, чем посещать развязные шумные вечеринки. И это при том, что она уже в 18 лет строит успешную модульную карьеру, а ее контрактам могут позавидовать многие начинающие модели.
Дева Кассель в рекламных кампаниях Dolce & Gabbana
Девушка уже в 14 лет подписала свой первый контракт. И не с каким-нибудь ноунеймом, а с легендарным модным домом - Dolce & Gabbana. У Девы прекрасные доверительные отношения с обоими родителями, поэтому совершенно неудивительно, что они приехали поддержать свою любимую дочь на ее первой фотосессии.
Дева стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana и ее фото мгновенно поселились на страницах глянца, сделав ее вмиг очень популярной.
Dolce & Gabbana
Уже в 15 лет Дева Кассель входила в списки самых востребованных моделей. На подиум девушка впервые вышла в Милане в рамках показа Dolce & Gabbana. В прессе Деву прозвали музой итальянской моды.
В 2021 году Дева вместе с мамой снялись для итальянского Vogue. Моника Беллуччи потом рассказала, что идея для совместной фотосессии принадлежит дочери.
Дева Кассель с мамой Моникой Белуччи в фотосессии для итальянского Vogue
Дева Кассель с младшей сестрой живет с мамой, ведь их родители в разводе. Однако, она часто проводит время с отцом, и в его социальных сетях намного проще найти фото Девы, чем в ее собственных.
Дева говорит на английском, французском и итальянском языках и точно не ограничивается одними только фотосессиями и подиумом.
Ава Элизабет Филлипп (23 года)
Ава Элизабет Филлипп
Дочь известных голливудских актёров Риз Уизерспун и Райана Филиппа Ава является настоящей копией своей известной матери. Риз и Райан развелись в 2007 году. Это актер выбирал имя для своего первенца. Он назвал дочку в честь актрисы Авы Гарднер. По его словам, только она смогла сломить Фрэнка Синатру, поэтому идея с таким именем показалось ему очень крутой.
Поклонники не перестают удивляться сходству матери и дочери: белокурые волосы, голубые глаза и изящная фигура. Генетика все-таки удивительная вещь.
Ава Элизабет Филлипп с мамой Риз Уизерспун
Но не только одну внешность унаследовала Ава от мамы-актрисы. Риз Уизерспун не только оскароносная актриса, она успешный продюсер и человек с четкой гражданской позицией. Поэтому и дочь она воспитала под стать себе. Ава очень умна и имеет большой творческий потенциал.
В 2017 году Ава участвовала на ежегодном Балу дебютанток в Париже. Дочка одной из самых знаменитых голливудских блондинок пробовала себя в модельной карьере: в 2018 году сотрудничала с брендом «Rodarte». Также она участвовала в съёмках для журнала Vogue.
Ава Элизабет Филлипп
Ава принимала участие в создании коллекции и рекламе для брендов «Tiffany and Co.», «Chanel», «Kate & Laura Mulleavy», «Draper James», «Lisa Says Gah», «Pop&Suki», «Valentino».
Известно, что Ава сотрудничает с американским гигантом Amazon.
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