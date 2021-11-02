7 примеров тюнинга советских автомобилей, который помог превратить их во что-то новое

Это была Победа.
Любители кастомного тюнинга на отечественных просторах испытывают какую-то особую сентиментальную слабость к машинам из Советского Союза. Улучшают их часто и с размахом. Иногда модификаций так много, что и вовсе получается что-то действительно новое. Вот несколько таких примеров.
1. Москвич-мустанг
Нет это не настоящий Мустанг, это Москвич.
Чего только нельзя сделать заботливыми руками увлеченного энтузиаста. Вот этот старенький «Москвич» получил совершенно неожиданный новый облик и теперь может сойти за «Мустанг». К сожалению, что у него под капотом, неизвестно.
2. ИЖ-2715
Выглядит этот ИЖ-2715 действительно неплохо.
Сложно поверить, но почти одна пятая всех случаев тюнинга советских автомобилей приходится на создание пикапов. Удивительно это еще хотя бы и потому, что на отечественных просторах пикапы не прижились. В СССР, к слову, свои пикапы пытались делать еще до войны, но как-то не задалось.
3. Гоночная «Волга»
На такой Волге только на трек.
Думаете из старого советского автомобиля нельзя сделать резвого любителя гоночных треков? Как бы не так. Взять хотя бы вот эту «Волгу», которую несколько энтузиастов смогли превратить в пафосный гоночный автомобиль.
4. ГАЗ-24
Как насчет такого ГАЗ-24?
Новое обличье для ГАЗ-24. Теперь этот широко известный советский автомобиль выглядит как настоящее купе-кабриолет. Количество и разнообразие современных кастомов на базе «Волги» от 1966 года действительно поражает воображение.
5. ВАЗ-2102
Необычные Жигули с низким клиренсом.
Как насчет того, чтобы превратить ВАЗ-2102 «Жигули» в настоящий лоурайдер? Пускай смотрится не очень однозначно, ведь машине придется гонять по отечественным дорогам. Но ведь работа проделана действительно потрясающая!
6. «Победа»
Это была Победа.
Сейчас может быть трудно поверить, но вот этот «прилизанный» красавчик когда-то был советской «Победой». Дизайн кастома определенно отсылает к автомобилям первой половины XX века.
7. «Копейка»
Копейка выполнена со вкусом.
А вот действительно достойная работа – скромно, стильно и с умом. На такой машине можно было бы ездить каждый день. Хотя для некоторых она, возможно, выглядит чересчур спортивно.
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