7 примеров тюнинга советских автомобилей, который помог превратить их во что-то новое

Это была Победа.

1. Москвич-мустанг

Нет это не настоящий Мустанг, это Москвич.

2. ИЖ-2715

Выглядит этот ИЖ-2715 действительно неплохо.

3. Гоночная «Волга»

На такой Волге только на трек.

4. ГАЗ-24

Как насчет такого ГАЗ-24?

5. ВАЗ-2102

Необычные Жигули с низким клиренсом.

6. «Победа»

Это была Победа.

7. «Копейка»

Копейка выполнена со вкусом.