Древние цивилизации, исчезновения которых мы не можем понять

Людской род существует на планете уже несколько тысячелетий. Принято считать, что мы уже успели сформировать развитую цивилизацию, способную дотянуться до звезд и разгадать все тайны бытия – так, по крайней мере, кажется со стороны. И нем не менее, история хранит тайные сведения, когда целые цивилизации исчезали в один момент. Некоторые из них даже обладали фантастическими для своего времени технологиями. Трудно поверить, что человечество может в один момент исчезнуть без следа и все в природе вернется на круги своя, но такое уже слушалось. И некоторые из таких исчезновений мы до сих пор не в состоянии понять.









Микены

Триполье

Кхмерская империя

Цивилизация Анасази

Хараппская цивилизация

Минойская цивилизация

Цивилизация Кловис