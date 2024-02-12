8 дорогущих продуктов, которые пробьют ощутимую брешь в бюджете весьма состоятельного человека

Потратить баснословную сумму денег за один раз очень легко, достаточно просто перекусить редкими деликатесами. Конечно, для настоящих гурманов цена это просто цифра, оттеняющая вкус продуктов, но порой она настолько высока, что становится интересно, почему они такие дорогие.
1. Грибы Matsutake
Грибы Matsutake. /Фото: s3-ap-northeast-1.amazonaws.com
Грибы Matsutake считаются деликатесом наравне с трюфелями и особенно популярны у гурманов Японии, Китая, Кореи. С японского языка название переводится как «сосновый гриб», что говорит о месте его произрастания. Это сосновые и смешанные дубово-сосновые леса, причем мацутакэ предпочитает старые хвойные массивы. Стоимость грибов очень высока из-за требовательности к условиям выращивания, ограниченного срока сбора (около 20 дней) и сложности транспортировки, потому что мацутакэ быстро теряют вкус и неповторимых запах, сочетающий ароматы фруктов, корицы и сосновой живицы. А в Японии они стоят особенно дорого, так как там популяция гриба сильно сократилась из-за вредителя – сосновой нематоды. Цена за килограмм может достигать двух тысяч долларов и выше.
2. Кофе Kopi Luwak
Циветта лакомится кофейными ягодами. /Фото: s1.bukalapak.com
Существует много сортов элитного кофе, но среди них особенно выделяется Kopi Luwak. Это самый дорогой кофе в мире, его стоимость в розницу может составить 1200 долларов за килограмм. Такая высокая цена объясняется экзотичностью и сложностью его получения, а также редкостью – объемы поставок в год составляют не более трехсот килограмм. Его особенность в том, что зерна добывают из экскрементов пальмовой циветты. Этот небольшой тропический зверек любит лакомиться кофейными ягодами и выбирает только самые спелые и хорошие зерна. В желудке животного они ферментируются, теряя горечь и приобретая мягкий вкус с шоколадными нотками. Kopi Luwak производится только в нескольких странах: в Индонезии, Индии и на Филиппинах.
3. Стейки Wagyu
Стейк Wagyu. /Фото: firstchoiceproduce.com
Стейки Wagyu – одна из разновидностей мраморного мяса, известная как наиболее вкусная и нежная, а также дорогая. Продукт производится в Японии, и стоимость килограмма за пределами страны Восходящего солнца может достигать 800 долларов. Чтобы получить сочное, с маслянистой текстурой мясо, японские фермеры откармливают бычков породы вагю по специальной технологии. Животные получают отборное зерно и отличное пиво или саке, а для правильной «мраморности» им делают массаж и даже включают классическую музыку.
4. Курица Ayam Cemani
Куры Ayam Cemani. /Фото: cdn-image.hipwee.com
Куры Ayam Cemani родом из Индонезии. Эту породу отличает необычная готическая внешность – они полностью угольно-черные из-за особого гена, вызывающего гиперпигментацию. Даже кости и внутренние органы черного цвета, причем мясо сохраняет темный оттенок и после термической обработки. Если на курице есть хоть какое-то пятнышко, то это уже не чистокровная Ayam Cemani. Их мясо вкусное, нежное и почти не содержит жира. Порода медленно растущая, редкая и очень дорогая. Даже на родине за птичку просят 200 долларов, а за пределами Индонезии стоимость поднимается до 2,5 тысяч долларов и выше.
5. Свиной окорок Jamón Ibérico
Jamón Ibérico можно назвать королем сыровяленых окороков. Это национальное испанское блюдо изготавливается из мяса свиней черной иберийской породы. Животные содержатся на свободном выгуле и питаются только желудями. Такая диета и постоянный моцион на свежем воздухе придают окороку особо нежный вкус и аромат, он становится более мясным и жирным. Процесс приготовления Jamón Ibérico занимает около трех-четырех лет, а цена за килограмм может достигать 400 долларов.
Интересный факт от Novate.ru: Чтобы сполна насладиться вкусом хамона, очень важно правильно его нарезать. Это должны быть тонкие, но не прозрачные ломтики, сохраняющие капли жира, которые присутствуют в мышечных волокнах. Эти жировые капли, попадая на рецепторы, полностью раскрывают вкус окорока. Нарезка хамона – это целое искусство, а человек, который этим занимается, называется кортадор.
6. Суп из гнезд ласточки
Суп из ласточкиных гнезд. /Фото: airandshadow.files.wordpress.com
Несмотря на название, суп готовится из гнезд не ласточек, а разновидности стрижей. Они небольшие по размеру и называются саланганы. Особенность их гнезд в том, что птицы строят их не из глины и веток, а из морских водорослей, мелких рыбешек и икринок. Все эти «строительные» материалы саланганы скрепляют своей слюной, которая богата различными микроэлементами, аминокислотами и витаминами. Сбор гнезд очень опасный промысел, так как саланганы вьют их в труднодоступных местах – в ущельях отвесных скал. Цена связана с высоким риском для добытчиков и составляет около 3 тысяч долларов за килограмм.
7. Икра White Pearl Albino Caviar
Икра White Pearl Albino Caviar. /Фото: bravotv.com
Самая дорогая икра в мире – это «Almas», получаемая от белуги-альбиноса. Если даже обычная белуга встречается не часто и занесена в Красную книгу, то белуга-альбинос – исключительная редкость, ценимая на вес золота. Ее икра имеет янтарно-золотистый цвет и отличается изысканным вкусом с ненавязчивым привкусом ореха. И чем старше рыба, тем светлее икринки. По информации Novate.ru, в год производится всего около 10 килограмм алмазной икры, а исключительное право на ее производство уже долгие годы принадлежит иранской фирме Iranian Caviar House. Эксклюзивность продукта подчеркивает даже фасовка – емкости изготавливаются из золота. За удовольствие приобрести килограмм алмазной икры придется выложить до 50 тысяч долларов.
8. Сыр Caciocavallo Podolico
Сыр Caciocavallo Podolico. /Фото: laterradipuglia.it
Особенность сыра в том, что его получают из молока коров редкой породы, которых разводят в Южной Италии. Буренки пасутся на горных пастбищах, подъедая травы, а также различные фрукты и ягоды. Для изготовления сыра используют молоко, надоенное за короткий период с мая по июнь. Молока эти коровы дают мало, но оно отличается жирностью, а еще свойством сохранять аромат фруктов и ягод, которые ели животные, что придает сыру особенный вкус. За килограмм Caciocavallo Podolico гурманам придется выложить 1430 долларов.
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