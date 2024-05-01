Как преодолеть временные финансовые трудности, не нарушив качество жизни

Финансовые трудности — штука неприятная. Материал собрал советы, как продолжать чувствовать себя в порядке и не снижать качество жизни, если кошелёк пока тоньше, чем обычно.







Вместо вступления

1. Закупка продуктов

2. Пересмотр статей расходов

3. Гардероб

4. Косметические средства

5. Праздники

6. Транспорт

7. На чём экономить нельзя

21 век — эра потребления...Разберёмся, из-за чего у вас возникли временные финансовые трудности. Если они связаны, например, с прекращением заработка (потерей прежнего места работы), то лучше сначала разобраться с этим, а потом уже решать проблемы экономии. Если же причины менее трагичны: начался ремонт, вы вынуждены оплачивать обучение поступившего на платное отделение ребенка-студента, вы собираете деньги на авто или вынуждены срочно выплатить кредит (то есть трудности действительно временные), то речь пойдёт о том не как ограничить себя во всём, а, скорее, о том, как оставить привычное качество жизни: есть те же самые привычные продукты, одеваться привычным образом, оплачивать коммуналку и при этом продолжать чувствовать себя кредитоспособным человеком.Вкладывайтесь в жизненно важное.Многие из нас живут таким образом: каждый день после работы забегаем в магазин, чтобы докупить какие-то продукты, заканчивающиеся в холодильнике. Этот момент в период временных финансовых трудностей придётся подправить. Самый банальный совет здесь: закупать продукты на неделю в гипермаркете. Вот только на сегодняшний день, как правило, в гипермаркетах цены тоже «кусаются». Поэтому будет лучше, если вы знаете пару-тройку магазинов-дискаунтеров (типа «Светофор» и т.п.). Нужно определить вечер для того, чтобы зайти сразу во все и купить те продукты, которые имеют наименьшую цену. Баночка сметаны или самый любимый хлеб в дискаунтере будет процентов на 20-35 дешевле. Если таким образом вы закупитесь в дискаунтерах на неделю, то экономия будет весьма существенная: до 35 %. Но в итоге бы будете питаться теми же самыми продуктами, ни в чём себя не ущемив. Экономия на фруктах составит до 50 %, на мясных продуктах – до 40 %, молочка – до 25 %.Взрастите семена только там, где они важны.Речь сейчас пойдёт о пересмотре статей расходов на те вещи, которые не являются обязательными для поддержания надлежащего качества жизни и ощущения себя не «нищебродом». Мы все тратим довольно большие суммы денег ежемесячно для того, чтобы «побаловать» себя. Например, поесть пиццу в пиццерии или хинкали в хинкальне, в, может быть, вечером, когда вам лень готовить, забежать в супермаркет за углом и купить вкусную и проверенную временем кулинарную продукцию. В период временных финансовых трудностей придётся здесь переиграть. Так, например, если вы будете готовить самостоятельно, то это поможет вам сэкономить до 50 % процентов по такой статье расходов, как пища насущная. Также отличным решением будет готовить на несколько дней (а не на день). Если вы привыкли готовить мясное блюдо на один вечер, просто подумайте: а не лучше ли взять противень побольше и загрузить туда, к примеру, не 3 куриных филе/ножки/бёдрышка для каждого члена семьи, а три умножить на три выбранных куриных части тела? Таким образом любимое блюдо будет на три вечера. Если домочадцы закапризничают, что им не разнообразно, то пусть готовят себе сами. Аминь, товарищи.Оставим импульсивные покупки на другой год.Речь здесь пойдёт об импульсивным покупках, которые являются ну такой себе идеей в период временных финансовых трудностей. Импульсивные покупки – бич поры смены сезонов. Весной нам кажется, что сам Бог велел купить новое платье, брючки или «обновить» курточку или шарф. Вместо этого порыва пересмотрите свой гардероб: как правило, у нас всегда есть несколько наименований курток, шарфов и прочей одежды, которую мы забыли не потому, что она старая или неактуальная, а просто потому, что данных категорий одежды у нас так много, что мы привыкли брать из шкафа первое попавшееся. Импульсивные покупки вовсе не понадобятся, если вы извлечёте пару симпатичных курточек, купленных год и два назад, но не ношенных по причине того, что вы носили одну любимую. Пересмотрите имеющиеся брюки и рубашки, которые, как обязательно окажется, коррелируют друг с другом, но вы просто никогда не носили их в таком сочетании. И окажется, что ваш гардероб без каких-либо новых денежных вливаний – абсолютно актуален!Решение есть часто просто у вас дома...Во-первых, не пора ли закончить бутылочки/тубы/баночки, которые сто процентов уже гроздятся на ваших полках в ванной и на туалетном столике? Давайте-ка на спор проверим! Итак, у вас точно есть: 4 наименований шампуней, 3 пенки для укладки, 5 наименований молочка/крема для тела… Ага! Узнали себя? Что-то вам подарили, что-то схватили по акции, что-то – любимое. И в итоге окажется, что заходить вам в косметический магазин совершенно не нужно. Зачем вам «стопятьсотый» товар?! Просто начните в период временных финансовых трудностей регулярно использовать то, что у вас и так уже есть. И тут есть приятный нюанс: поскольку вы теперь дадите себе установку закончить и использовать до конца все имеющиеся у вас баночки/тубы/бутылочки, в результате окажется, что вы перешли на новый, лучший уровень ухода за собой, ибо захотите ухаживать за собой ежевечерне.Во-вторых, пересмотрите товары, которые вы привыкли покупать. Пример из жизнь. Любимое молочко для тела автора данного материала «Ив Роше» стоит порядка 13$ в новой единственной теперь доступной в продаже крупной таре. Но оказалось, что если продукты аналогичные польского, немецкого, белорусского производства, которые качеством никак не хуже, что данный французский фаворит. Они стоят дешевле, а по качеству никак не уступают. Если приобрести средство по уходу за телом местного производства премиум-класса, то это всё равно будет в 3 раза дешевле, чем «Лореаль», «Гарнье», «Ив Роше» и иже с ними. К слову, раскрученные западные бренды у нас стоят гораздо дороже, чем на родине (назовём это «эффектом кроссовок New Balance»).Да разве я должен разбивать копилку для других?!Пока у вас финансовые трудности, жизнь (к счастью!) не стоит на месте, а у ваших близких всё ещё случаются дни рождения, ровно как и продолжают наступать праздники. Иными словами, вам будет сложно объяснить близкому имениннику, что у вас финансовый трабл. Чтобы избежать неприятных моментов, как только вы получили зарплату, необходимо загодя продумать, какие траты вас ожидают в грядущем месяце. Итак, если вас ожидают Дни Рождения тех, на подарки которым вы регулярно тратите некие суммы денег, узнайте об их предпочтениях заранее. Допустим, ваша крестница хочет пижаму. У вас будет несколько недель, чтобы заказать на WB оную, разумеется, в два раза дешевле, чем в магазине текстиля за углом. Если вы справляетесь о подарках близким заранее, у вас будет много времени и возможностей купить нужный товар надлежащего качества по самой низкой цене на маркетплейсе.Проеду на шаре земном...Посмотрим правде в глаза: мы тратим тьму денег на переезды. Будь то общественный транспорт или личное авто. Если это личное авто, мы тратимся на бензин. Если это общественный транспорт, а проездного у нас нет (он же дорогой!), то на талончики уходит денег просто вагон. Что делать во время финансовых трудностей? Начнём издалека. На здоровье мы не экономим, верно? Значит, абонемент в фитнес-клуб и витамины мы не отменяем, продолжаем покупать. Ок. Теперь думаем: а стоит ли пользоваться общественным транспортом так часто, как наши хотелки хотят? Или пора уже пересмотреть свой дневной график и попробовать мелкие ПЕРЕЕЗДЫ заменить на ПЕРЕХОДЫ? Ходьбы улучшает здоровье, способствует похудению и снижает риск развития остеопороза. Да и свежий воздух всегда снижает риск развития гипертонии. Итак, вы не потратили эти пару рублей на то, чтобы проехать остановку… А потом вошли во вкус… И прошли две… А потом три… А потом вообще втянулись и прошли 5… Экономия и оздоровление.Разберёмся, на чём экономить не стоит.Тут вам придётся сесть и хорошенько продумать, на чём экономить не стоит. Как правило, это косметические и гигиенические средства того уровня, к которому вы привыкли. Женщинам намного актуальнее! Это часто женские гигиенические средства (прокладки, тампоны, ежедневки). Также это средства для ухода за полостью рта, поскольку стоматолог на фоне временных финансовых трудностей обойдётся гораздо дороже. На зубной пасте экономить не стоит, зубную щётку за три рубля в «Фиксах» за углом тоже не стоит брать никогда. Здесь продолжайте покупать проверенное! Если у вас перхоть, не стоит прекращать покупать «Head&Shoulders» даже с переплатой, а если жирные волосы – переходить на ромашковый шампунь за 100 росс. рублей не стоит. Ведь лечение проблемы у врача после акта экономии обойдётся вам намного дороже! И вот ещё что. Никогда не стоит экономить на средствах по уходу за одеждой (порошки, бальзамы). Данные качественные средства всегда будут обеспечивать уровень жизни, к которому вы привыкли, ведь перейди вы на дешёвые средства, начнётся кожная аллергия как максимум, а как минимум – ваша одежды изойдётся на катышки и просто умрёт на 5 лет раньше, чем должно было быть.