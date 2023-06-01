7 самых известных метеоритов на Земле

В 1790 году было впервые зафиксировано падение метеорита на Землю. Правда, ученые из Парижской академии наук признали факт столкновения комического тела с поверхностью нашей планеты лишь спустя 13 лет, сначала посчитав показания трех сотен очевидцев шуткой. В этой подборке — самые нашумевшие метеориты в истории человечества.







Текст National Geographic



1. Гоба: крупнейший из найденных метеоритов (Намибия)

2. Альенде: наиболее изученный среди метеоритов (Мексика)

3. Мурчисонский метеорит: самый «живой» метеорит из найденных на Земле (Австралия)

4. Метеорит Сихотэ-Алинь: один из самых крупных, наблюдавшихся при падении (Россия)

5. АLH84001: самый известный марсианский метеорит (Антарктида)

6. Тунгусский метеорит: самый «мощный» метеорит (Россия)

7. Челябинский метеорит: №2 после Тунгусского (Россия)