25 по-настоящему безумных фактов о Японии
1. Самые сильные ругательства в японском сравнимы с нашими словами «дурак» или «идиот». Степень оскорбления зависит от интонации и громкости, с которой были произнесены эти слова.
2. В японском языке используют сразу три вида письма: Канджи (иероглифическое письмо), Хирагана (система для записи японских слов по слогам) и Катакана (система для записи заимствованных слов по слогам). Попробуй во всём этом разобраться!
3. Японский язык включает несколько уровней вежливости: разговорный, почтительный, вежливый и очень вежливый. Большинство женщин общается при помощи почтительной формы речи, а мужчины — разговорной.
4. В японском языке у месяцев нет названий, вместо этого они обозначаются порядковыми номерами. Например, сентябрь — это «кугацу», что означает «девятый месяц».
5. В Японии специфически относятся к порнографии. Она здесь продается на каждом шагу. В каждом магазине на стойке с прессой обязательно есть полочка с хентаем. А в больших книжных магазинах под порнографию отводят целые этажи.
6. Возраст согласия в Японии — 13 лет. Это значит, что с начиная с этого возраста добровольный секс не считается изнасилованием.
7. При этом в Японии один из самых низких процентов изнасилований в мире. Вероятно, в этом показателе заслуга двух вышеперечисленных пунктов.
8. Треть свадеб в стране — результат организованных родителями сватовства и смотрин.
9. В ресторанах не принято платить чаевые. Считается, что если клиент пытается оставить лишние деньги, то этим он обесценивает предоставляемую услугу. Попытка наградить чаевыми воспринимается как подачка.
10. Японцы очень много говорят о еде. А во время употребления пищи обязательно нахваливают угощение. Считается крайне невежливым не произнести несколько раз во время еды «очень вкусно».
11. Японцы — настоящие трудоголики. Здесь принято приходить на работу как минимум за полчаса до начала рабочего дня, и работать 15–18 часов без перерыва на обед.
12. В японском языке даже существует специальное слово, которое обозначает смерть от переутомления. Это слово звучит как «кароши», и ежегодно с таким диагнозом умирает около десяти тысяч человек.
13. В Японии нет гастарбайтеров. Согласно местному законодательству, минимальная зарплата иностранного рабочего превышает средний оклад японца. Так что если японцы приглашают на работу иностранцев, то лишь высококвалифицированных специалистов.
14. В городах на севере Японии все тротуары зимой подогреваются, поэтому здесь нет гололеда. Но при этом в Японии нет центрального отопления. Каждый обогревает свой дом самостоятельно.
15. На улицах Японии можно увидеть специальные подставки с зонтиками. Если начнется дождь, то можешь взять любой зонтик. А когда осадки прекратятся, зонтик следует оставить в ближайшей подставке.
16. Люди в Японии необычайно честные люди. Потерянный кошелек с вероятностью 90% можно будет отыскать в бюро находок.
17. В Японии существует смертная казнь. На большинстве казней лично присутствует Министр юстиции.
18. Токио — это самый безопасный мегаполис. Здесь настолько спокойно, что даже шестилетние дети самостоятельно пользуются общественным транспортом.
19. В Японии нет случаев мародёрства. Даже после крупных разрушений в результате землетрясений никому в голову не приходит покуситься на чужое имущество.
20. Японские полицейские — самые честные в мире, и совсем не берут взяток. Разве что иногда могут простить незначительное нарушение нерадивому туристу.
21. В японских семьях считается нормальным, когда брат с сестрой вообще не общаются, и даже не знают номеров телефонов друг друга.
22. В Японии очень низкие пенсии. Максимальная социальная выплата старикам составляет где-то 300 долларов. Считается, что каждый японец должен сам позаботиться о своей старости.
23. Японцы почти никогда не зовут к себе в гости. В большинстве случаев приглашение «заходите как-нибудь» нужно принимать просто как вежливый оборот речи.
24. В Японии первыми всегда обслуживают мужчин. В ресторане мужчина первый составляет заказ, и ему первому приносят напиток. Во всех учреждениях сперва здороваются с мужчиной, а потом уже с женщинами.
25. В Японские телефоны встроена система экстренного оповещения. Если случается какой-нибудь катаклизм, то во всех телефонах этого региона срабатывает громкий звуковой сигнал. Вслед за этим появляется сообщение, которое разъясняет, что произошло и как нужно себя вести.
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